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チャンピオンズ リーグ
team-logoレアル・マドリー
Estadio Bernabeu
team-logoインテル
レアル・マドリードvsインテルはWOWOWオンデマンドでライブ配信
Yuta Tokuma

協力：

【9月9日】レアル・マドリードvsインテルのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズ第1節

チャンピオンズ リーグ
レアル・マドリー 対 インテル
レアル・マドリー
インテル

【欧州CL 放送予定】9月9日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2026-27リーグフェーズ第1節、レアル・マドリード対インテルの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

26-27シーズンパスが大幅値下げ！
wowow cl 26-27

WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが中継・ライブ配信！

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大幅値下げで販売

2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第1節が日本時間9月9日(水)に開催。レアル・マドリードとインテルが対戦する。

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本記事では、レアル・マドリードvsインテルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

レアル・マドリードvsインテルの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第1節のレアル・マドリードvsインテルは、レアル・マドリードのホーム「エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ第1節
  • 日程：2026年9月9日(水)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：レアル・マドリード vs インテル
  • 会場：エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ
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レアル・マドリードvsインテルの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、レアル・マドリードvsインテルの試合は、『WOWOW』が中継・ライブ配信を実施。『Leminoプレミアム』では試合当日24時よりディレイ配信を行う。

チャンネル

視聴リンク

WOWOW CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31まで限定販売)

ライブ配信

WOWOWオンデマンド 月額加入
(単月契約におすすめ)

ライブ配信

WOWOWプライム
(大画面のTVで観たい方におすすめ)

生中継

Leminoプレミアム
(初月無料トライアルあり)

試合当日24時よりディレイ配信

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

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『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
  3. 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
  4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

サービス

配信内容

CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

WOWOWオンデマンド 月額加入

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

Leminoプレミアム

・CLリーグフェーズ MD1 全試合をディレイ配信

CLはWOWOWで視聴！CL・EL2026-27 シーズンパスは大幅値下げの新価格で販売中今すぐチェック

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

  • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
  • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
  • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFAスーパーカップ2026
  • MATCH HIGHLIGHT
  • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
  • 2026-27シーズン開幕前特別企画
  • ほか多数

レアル・マドリードvsインテル チーム情報

レアル・マドリー vs インテル 予想スタメン

4-2-3-1
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA
フォーメーション
インテル crest
インテル
INT
3-5-2
1ティボー・クルトワ12トレント・アレクサンダー＝アーノルド4ディーン・ハウセン17マルク・ククレジャ16イブラヒマ・コナテ7ヴィニシウス・ジュニオール5ジュード・ベリンガム8フェデリコ・バルベルデ21ブラヒム・ディアス25ヤン・ディオマンデ10キリアン・エンバペ1ジョゼップ・マルティネス95アレッサンドロ・バストーニ25マヌエル・アカンジ31ヤン・ビセック20ハカン・チャルハノール30カルロス・アウグスト7ピオトル・ジエリンスキ17アンディ・ディウフ23ニコロ・バレッラ94フランチェスコ・ピオ・エスポージト10ラウタロ・マルティネス
インテル crest
インテル
INT
4-2-3-1
レアル・マドリー

先発メンバー

インテル

マネージャー

  • ジョゼ・モウリーニョ
  • クリスティアン・キヴ

両チームの対戦成績

対戦成績

レアル・マドリードローインテル
5
0
0
チャンピオンズ リーグ
レアル・マドリー badge
レアル・マドリー
RMA
2
インテル badge
インテル
INT
0
終了
チャンピオンズ リーグ
インテル badge
インテル
INT
0
レアル・マドリー badge
レアル・マドリー
RMA
1
終了
チャンピオンズ リーグ
インテル badge
インテル
INT
0
レアル・マドリー badge
レアル・マドリー
RMA
2
終了
チャンピオンズ リーグ
レアル・マドリー badge
レアル・マドリー
RMA
3
インテル badge
インテル
INT
2
終了
クラブ親善試合
レアル・マドリー badge
レアル・マドリー
RMA
3
インテル badge
インテル
INT
0
終了
11得点2
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた1/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
クラブ・ブルッヘクラブ・ブルッヘCLB
00000000
1
フェイエノールトフェイエノールトFEY
00000000
1
PSVアイントホーフェンPSVアイントホーフェンPSV
00000000
1
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
00000000
1
ローマローマROM
00000000
1
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
00000000
1
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
00000000
1
インテルインテルINT
00000000
1
ランスランスRCL
00000000
1
アーセナルアーセナルARS
00000000
1
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
00000000
1
ポルトポルトPOR
00000000
1
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
00000000
1
コモコモCOM
00000000
1
ビジャレアルビジャレアルVIL
00000000
1
スポルティングCPスポルティングCPSCP
00000000
1
AEKアテネAEKアテネAEK
00000000
1
スラヴィア・プラハスラヴィア・プラハSLP
00000000
1
フェネルバフチェフェネルバフチェFB
00000000
1
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
00000000
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
00000000
1
バルセロナバルセロナBAR
00000000
1
ベティスベティスBET
00000000
1
バイエルンバイエルンFCB
00000000
1
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
00000000
1
リールリールLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
リヴァプールリヴァプールLIV
00000000
1
シャフタール・ドネツクシャフタール・ドネツクSHK
00000000
1
スロヴァン・ブラチスラヴァスロヴァン・ブラチスラヴァSLB
00000000
1
ボデ/グリムトボデ/グリムトBOD
00000000
1
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
00000000
1
ガラタサライガラタサライGAL
00000000
1
サバFKサバFKSAB
00000000
1
ナポリナポリNAP
00000000
1
バイキングバイキングVIK
00000000
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