2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第1節が日本時間9月9日(水)に開催。レアル・マドリードとインテルが対戦する。

本記事では、レアル・マドリードvsインテルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

レアル・マドリードvsインテルの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第1節のレアル・マドリードvsインテルは、レアル・マドリードのホーム「エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ」で開催される。

大会：UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ第1節

日程：2026年9月9日(水)4:00キックオフ／日本時間

カード：レアル・マドリード vs インテル

会場：エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ

レアル・マドリードvsインテルの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、レアル・マドリードvsインテルの試合は、『WOWOW』が中継・ライブ配信を実施。『Leminoプレミアム』では試合当日24時よりディレイ配信を行う。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

(C)WOWOW

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

サービス 配信内容 CL・EL 2026-27シーズンパス

(2026/10/31(土)まで販売) ・CLリーグフェーズ～決勝 全試合

・ELリーグフェーズ～決勝 全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合 WOWOWオンデマンド 月額加入 ・CLリーグフェーズ～決勝 全試合

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・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合 Leminoプレミアム ・CLリーグフェーズ MD1 全試合をディレイ配信

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合

UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合

UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合

UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合

UEFAスーパーカップ2026

MATCH HIGHLIGHT

UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)

2026-27シーズン開幕前特別企画

ほか多数

レアル・マドリードvsインテル チーム情報

両チームの対戦成績