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チャンピオンズ リーグ
team-logoパリ・サンジェルマン
Parc des Princes
team-logoスロヴァン・ブラチスラヴァ
PSGvsスロバンはWOWOWオンデマンドでライブ配信
Yuta Tokuma

協力：

【9月10日】パリ・サンジェルマンvsスロバン・ブラチスラバのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズ第1節

パリ・サンジェルマン 対 スロヴァン・ブラチスラヴァ
チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン
スロヴァン・ブラチスラヴァ
松岡大起

【松岡大起出場予定】9月10日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2026-27リーグフェーズ第1節、パリ・サンジェルマン対スロバン・ブラチスラバの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが中継・ライブ配信！

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2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第1節が日本時間9月10日(木)に開催。パリ・サンジェルマンと、松岡大起が所属するスロバキアのスロバン・ブラチスラバが対戦する。

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本記事では、パリ・サンジェルマンvsスロバン・ブラチスラバのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

パリ・サンジェルマンvsスロバン・ブラチスラバの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第1節のパリ・サンジェルマンvsスロバン・ブラチスラバは、PSGのホーム「パルク・デ・プランス」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ第1節
  • 日程：2026年9月10日(木)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：パリ・サンジェルマン vs スロバン・ブラチスラバ
  • 会場：パルク・デ・プランス
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パリ・サンジェルマンvsスロバン・ブラチスラバの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、パリ・サンジェルマンvsスロバン・ブラチスラバの試合は、『WOWOW』が中継・ライブ配信を実施。『Leminoプレミアム』では試合当日24時よりディレイ配信を行う。

チャンネル

視聴リンク

WOWOW CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31まで限定販売)

ライブ配信

WOWOWオンデマンド 月額加入
(単月契約におすすめ)

ライブ配信

Leminoプレミアム
(初月無料トライアルあり)

試合当日24時よりディレイ配信

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

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『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
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  4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

サービス

配信内容

CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

WOWOWオンデマンド 月額加入

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

Leminoプレミアム

・CLリーグフェーズ MD1 全試合をディレイ配信

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「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

  • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
  • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
  • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFAスーパーカップ2026
  • MATCH HIGHLIGHT
  • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
  • 2026-27シーズン開幕前特別企画
  • ほか多数

パリ・サンジェルマンvsスロバン・ブラチスラバ チーム情報

パリ・サンジェルマン vs スロヴァン・ブラチスラヴァ 予想スタメン

4-3-3
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG
フォーメーション
スロヴァン・ブラチスラヴァ crest
スロヴァン・ブラチスラヴァ
SLB
4-2-3-1
マトヴェイ・サフォノフマトヴェイ・サフォノフマルキーニョスマルキーニョスアクラフ・ハキミアクラフ・ハキミウィリアム・パチョウィリアム・パチョヌーノ・メンデスヌーノ・メンデスヴィティーニャヴィティーニャファビアン・ルイスファビアン・ルイスジョアン・ネヴェスジョアン・ネヴェスウスマン・デンベレウスマン・デンベレデジレ・ドゥエデジレ・ドゥエフヴィチャ・クヴァラツヘリアフヴィチャ・クヴァラツヘリアドミニク・タカックドミニク・タカックS. CruzS. Cruzケナン・バイリッチケナン・バイリッチスヴェトザル・マルコビッチスヴェトザル・マルコビッチセサルブラックマンセサルブラックマンラヒム・イブラヒムラヒム・イブラヒムスレイマンカマラスレイマンカマラピーター・ポコルニーピーター・ポコルニークリスチャンマルティネスクリスチャンマルティネスティグラン・バルセギャンティグラン・バルセギャンアンドラス・スポラルアンドラス・スポラル
スロヴァン・ブラチスラヴァ crest
スロヴァン・ブラチスラヴァ
SLB
4-3-3
パリ・サンジェルマン

先発メンバー

スロヴァン・ブラチスラヴァ

マネージャー

  • ルイス・エンリケ
  • ヤヤ・トゥレ

両チームの対戦成績

対戦成績

パリ・サンジェルマンドロースロヴァン・ブラチスラヴァ
1
1
0
ヨーロッパリーグ
パリ・サンジェルマン badge
パリ・サンジェルマン
PSG
1
スロヴァン・ブラチスラヴァ badge
スロヴァン・ブラチスラヴァ
SLB
0
終了
ヨーロッパリーグ
スロヴァン・ブラチスラヴァ badge
スロヴァン・ブラチスラヴァ
SLB
0
パリ・サンジェルマン badge
パリ・サンジェルマン
PSG
0
終了
1得点0
2.5 得点以上の試合0/2
両チームとも得点を挙げた0/2

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
110020+23
2
ベティスベティスBET
110032+13
2
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
110032+13
4
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
110032+13
5
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
110021+13
6
AEKアテネAEKアテネAEK
110010+13
7
フェイエノールトフェイエノールトFEY
00000000
7
PSVアイントホーフェンPSVアイントホーフェンPSV
00000000
7
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
00000000
7
ローマローマROM
00000000
7
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
00000000
7
ランスランスRCL
00000000
7
アーセナルアーセナルARS
00000000
7
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
00000000
7
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
00000000
7
コモコモCOM
00000000
7
スポルティングCPスポルティングCPSCP
00000000
7
スラヴィア・プラハスラヴィア・プラハSLP
00000000
7
フェネルバフチェフェネルバフチェFB
00000000
7
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
00000000
7
バルセロナバルセロナBAR
00000000
7
バイエルンバイエルンFCB
00000000
7
リヴァプールリヴァプールLIV
00000000
7
シャフタール・ドネツクシャフタール・ドネツクSHK
00000000
7
スロヴァン・ブラチスラヴァスロヴァン・ブラチスラヴァSLB
00000000
7
ボデ/グリムトボデ/グリムトBOD
00000000
7
ガラタサライガラタサライGAL
00000000
7
サバFKサバFKSAB
00000000
7
ナポリナポリNAP
00000000
7
バイキングバイキングVIK
00000000
31
ビジャレアルビジャレアルVIL
100123-10
32
クラブ・ブルッヘクラブ・ブルッヘCLB
100123-10
32
リールリールLIL
100123-10
34
インテルインテルINT
100112-10
35
LASKLASKLAS
100101-10
36
ポルトポルトPOR
100102-20
ラウンド8出場権

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