2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第1節が日本時間9月10日(木)に開催。パリ・サンジェルマンと、松岡大起が所属するスロバキアのスロバン・ブラチスラバが対戦する。
本記事では、パリ・サンジェルマンvsスロバン・ブラチスラバのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
パリ・サンジェルマンvsスロバン・ブラチスラバの試合日程・キックオフ時間
UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第1節のパリ・サンジェルマンvsスロバン・ブラチスラバは、PSGのホーム「パルク・デ・プランス」で開催される。
- 大会：UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ第1節
- 日程：2026年9月10日(木)4:00キックオフ／日本時間
- カード：パリ・サンジェルマン vs スロバン・ブラチスラバ
- 会場：パルク・デ・プランス
パリ・サンジェルマンvsスロバン・ブラチスラバの放送・配信予定
UEFAチャンピオンズリーグ、パリ・サンジェルマンvsスロバン・ブラチスラバの試合は、『WOWOW』が中継・ライブ配信を実施。『Leminoプレミアム』では試合当日24時よりディレイ配信を行う。
チャンネル
視聴リンク
WOWOW CL・EL 2026-27シーズンパス
ライブ配信
WOWOWオンデマンド 月額加入
ライブ配信
Leminoプレミアム
試合当日24時よりディレイ配信
チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法
2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。(C)WOWOW
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
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サービス
配信内容
CL・EL 2026-27シーズンパス
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「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数
パリ・サンジェルマンvsスロバン・ブラチスラバ チーム情報
パリ・サンジェルマン vs スロヴァン・ブラチスラヴァ 予想スタメン
両チームの対戦成績
対戦成績
順位表
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
勝
|2
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
勝
|2
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
勝
|4
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
勝
|5
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
勝
|6
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
勝
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|0
|0
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|0
|0
|0
|7
|0
|0
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|0
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|0
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|0
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|0
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|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|31
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
負
|32
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
負
|32
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
負
|34
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
負
|35
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
負
|36
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
負