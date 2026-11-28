3カ月間・月額99円！ Audible 話題の小説などが聴ける「Audible」が期間限定割引！ 12/23(水)まで3カ月間・月額99円キャンペーンを実施 話題の人気作から名作まで聴き放題 3カ月間・月額99円＋500円のアマギフもらえる 今すぐ登録 最初の3カ月0円！ Music Unlimited

1億曲以上から選んで聴ける「Music Unlimited」が期間限定割引！ 2027/1/11(月)まで3カ月間0円キャンペーンを実施 広告なしでオンデマンド再生可能 広告なしでオンデマンド再生可能 3カ月間0円 期間限定で無料利用 3カ月99円で読み放題！ Kindle+ 【対象者限定】電子書籍読み放題の「Kindle+」が期間限定割引！ 12/7(月)まで3カ月合計99円キャンペーンを実施 数百万冊の人気マンガや小説が読み放題 オファーを確認 3カ月99円 3カ月間・月額99円！ Audible 話題の小説などが聴ける「Audible」が期間限定割引！ 12/23(水)まで3カ月間・月額99円キャンペーンを実施 話題の人気作から名作まで聴き放題 3カ月間・月額99円＋500円のアマギフもらえる 今すぐ登録 最初の3カ月0円！ Music Unlimited

1億曲以上から選んで聴ける「Music Unlimited」が期間限定割引！ 2027/1/11(月)まで3カ月間0円キャンペーンを実施 広告なしでオンデマンド再生可能 広告なしでオンデマンド再生可能 3カ月間0円 期間限定で無料利用

2026年11月19日(木)に発売された「グランド・セフト・オートVI(GTA6)」をプレイできるPS5のセット商品が、Amazonブラックフライデー2026でセール対象となっている。

本記事では、GTA6をプレイしたい人におすすめのPS5セット商品やプレイステーション ストアチケットのセール情報を紹介する。

GTA6をやるなら今がお得！AmazonブラックフライデーでPS5本体がセール

Amazonブラックフライデー2026では、PS5 デジタル・エディション 日本語専用とゲームソフトや周辺機器を組み合わせたセット商品が割引価格で販売されている。

PS5 デジタル・エディション 日本語専用の希望小売価格は55,000円(税込)。GTA6のダウンロード版もプレイできるため、GTA6をきっかけにPS5の購入を検討している人にもおすすめだ。

ゲーム内の音を楽しみたい人にはゲーミングヘッドセットとのセット、GTA6以外のダウンロード版ソフトも購入する予定がある人にはストアチケットとのセットがおすすめだ。

※価格はすべて税込。

※販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。

PS5本体＋PSストアチケット13,000円分が3,000円引き

「PS5 デジタル・エディション 日本語専用＋PSストアチケット13,000円分」は通常68,000円(税込)のところ、3,000円引きの65,000円(税込)となっている。13,000円分のストアチケットをすべて利用する場合、本体の実質負担額は52,000円相当となり、希望小売価格より3,000円お得に購入できる計算だ。

ただし、GTA6本編はCERO Z(18才以上対象)のため、日本のPlayStation Storeではストアチケットをチャージしたウォレット残高で購入できない。GTA6本編の購入代金は別途クレジットカードで支払う必要がある。ストアチケットは対応する他のゲームソフトなどの購入に活用しよう。

▶PS5本体＋PSストアチケット13,000円分をチェック

PS5本体とゲーミングヘッドセットのセットもお得

GTA6の広大なオープンワールドを満喫するなら、ゲーミングヘッドセットとのセットもおすすめだ。有線モデルのAtlas 200とのセットは59,800円(税込)、ワイヤレスモデルのStealth 500とのセットは62,800円(税込)となっている。

GTA6のスタンダード・エディションのダウンロード版は9,800円(税込)なので、Atlas 200とのセットならPS5本体・ヘッドセット・GTA6を合計69,600円(税込)でそろえられる計算だ。

▶PS5本体＋Atlas 200のセットをチェック

▶PS5本体＋Stealth 500のセットをチェック

AmazonブラックフライデーでPSストアチケットが1,100円引き！GTA6の購入には使える？

すでにPS5を持っている人は、「プレイステーション ストアチケット 15,000円＋1,100円セット」にも注目したい。

Amazonブラックフライデー2026では、合計16,100円分のストアチケットのセットがレジにて1,100円引きとなり、15,000円で購入できる。チャージした残高は、対象となるダウンロード版ゲームや追加コンテンツなどの購入に利用可能だ。

ただし、GTA6本編はCERO Z指定のため対象外となる。PlayStation StoreのGTA6の商品ページにも、ウォレット残高にかかわらず本編代金の全額がクレジットカードから支払われる旨が記載されている。

項目 内容 対象商品 プレイステーション ストアチケット 15,000円＋1,100円セット チャージ金額 16,100円分 セール価格 15,000円 割引額 1,100円 GTA6本編の購入 不可

※販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。

▶プレイステーション ストアチケットのセールをチェック

GTA6の対応機種・販売価格

GTA6は2026年11月19日(木)に発売された。対応機種はPS5、PS5 Pro、Xbox Series X/Sで、PS4には対応していない。

PS5 デジタル・エディション 日本語専用は日本のPlayStationアカウントで利用できるモデルだ。ディスクドライブ非搭載のため、パッケージ版を利用する場合は別売りの対応ディスクドライブが必要となる。

項目 内容 発売日 2026年11月19日(木) 対応機種 PS5・PS5 Pro・Xbox Series X/S スタンダード・エディション(PS Store) 9,800円 アルティメット・エディション(PS Store) 12,280円

※価格は税込。

PS5周辺機器・アクセサリーもセール価格で販売！

Amazonブラックフライデー2026では、PS5本体のセット商品だけでなく、ソニーの様々な周辺機器も販売されている。コントローラーは定期的な交換も推奨されるため、お得な期間に予備を購入するのもおすすめだ。

Amazonブラックフライデー2026はいつまで？

Amazonブラックフライデー2026は、11月27日(金)からの先行セールを含め、12月7日(月)まで開催される。期間中は様々な商品がセール価格で販売されるほか、ポイントアップキャンペーンの各種条件によってお得な還元率でお買い物をすることができる。

セール 開催期間 先行セール 11/27(金)0:00～11/29(日)23:59 本セール 11/30(月)0:00～12/7(月)23:59

Amazonブラックフライデー2026でPS5関連商品をお得に購入する方法

ポイントアップキャンペーンにエントリーする

Amazonブラックフライデー2026では、エントリーのうえ、先行セールを含む期間中に対象となる商品を合計10,000円(税込)以上購入すると、条件に応じてポイント還元率がアップする。PS5本体や周辺機器を購入する前にエントリーしておこう。

▶ポイントアップキャンペーンにエントリー

Amazonプライム会員に登録する

『Amazonプライム』会員ならポイント還元率アップや対象商品の配送特典を利用できる。初めて登録する人は30日間の無料体験が可能だ。

▶Amazonプライムに登録（初回30日間無料体験）

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

セール情報

PS5・ゲーム情報

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。