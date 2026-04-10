Prime Video Boxing 15の対戦カード・試合順は？日程・開始時間

ボクシングファン注目のビッグイベント「Prime Video Boxing 15」が開催される。

本記事では、「Prime Video Boxing 15」の対戦カード・試合順を紹介する。

Prime Video Boxing 15の日程

「Prime Video Boxing 15」は2026年4月11日(土)に開催される予定で、那須川天心の試合を含む注目カードがラインナップされている。国内トップクラスのファイターが集結する大会として、大きな注目を集めている。

会場は東京・両国国技館。日本ボクシングを象徴する舞台で、今回もハイレベルな攻防が繰り広げられる見込みだ。

大会当日は夕方から試合がスタート予定となっており、メインイベントに向けて複数のカードが順次行われる構成となる。

開催日：2026年4月11日(土)

開始時間：17:00(予定)

会場：両国国技館(東京都墨田区)

Prime Video Boxing 15の対戦カード・試合順

「Prime Video Boxing 15」では、若手有望株から世界戦線に絡む実力者までが揃い、全5試合が予定されている。序盤から注目カードが並び、セミファイナル、メインイベントへと徐々にボルテージが高まる構成となっている。

メインイベントでは、那須川天心がWBC世界バンタム級挑戦者決定戦に臨み、元世界王者ファン・フランシスコ・エストラーダと対戦。キャリアの大きな分岐点となる一戦として大きな注目を集める。

また、セミファイナルには坪井智也が登場し、元世界王者ペドロ・ゲバラと対戦。その他にも帝拳ジム勢を中心に、日本人選手と海外実力者のマッチアップが組まれている。

大会は第1試合から順に進行し、メインイベントは20:00〜20:45頃の開始が見込まれている。

試合順 階級・形式 対戦カード 第1試合 132ポンド契約 6回戦 久保寺啓太 vs クリサルディ・ベルトラン 第2試合 バンタム級 10回戦 秋次克真 vs ホセ・カルデロン 第3試合 フライ級 10回戦 高見亨介 vs アンヘル・アヤラ 第4試合 スーパーフライ級 10回戦 坪井智也 vs ペドロ・ゲバラ 第5試合 WBC世界バンタム級挑戦者決定戦 那須川天心 vs ファン・フランシスコ・エストラーダ

Prime Video Boxing 15の中継予定

那須川天心vsエストラーダは、2026年4月11日(土)に両国国技館(東京)で行われる「Prime Video Boxing 15」の全5試合中5試合目に実施。大会は17:00に1試合目が開始予定となっている。

中継は、ネット『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信。テレビ放送やその他のプラットフォームによる中継は行われない。

大会：Prime Video Boxing 15

開始日時：2026年4月11日(土)17:00

会場：両国国技館 (東京)

テレビ放送：なし

ネット配信：Amazonプライムビデオ 独占(全5試合)

Prime Video Boxing 15のおすすめ視聴方法

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前述の通り、那須川天心の最新試合などが行われる「Prime Video Boxing 15」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

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