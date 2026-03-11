PGA ザ・プレーヤーズ選手権2026のテレビ放送/ネット配信・日程

世界最高峰の男子ゴルフトーナメント「PGAツアー」は、3月12日(木)から3月15日(日)にかけて『ザ・プレーヤーズ選手権2026』が開催される。
本記事では、ザ・プレーヤーズ選手権2026の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
ザ・プレーヤーズ選手権2026｜開催日程
ザ・プレーヤーズ選手権2026は、日本時間3月13日(金)から4日間にわたってTPCソーグラス (フロリダ州)で開催。日本人選手としては、
|日程
|ラウンド
|3/12(木)
|1日目
|3/13(金)
|2日目
|3/14(土)
|3日目
|3/15(日)
|最終日
ザ・プレーヤーズ選手権2026｜放送/配信予定
|チャンネル
|放送・配信時間
|形態
|U-NEXT
|【3/12(木)】20:30～(LIVE)
【3/13(金)】20:30～(LIVE)
【3/14(土)】21:00～（LIVE）
【3/15(日)】20:30～（LIVE）
|ネット
|ゴルフネットワーク
|【3/13(金)】2:00～8:00(LIVE)
【3/14(土)】2:00～8:00（LIVE）
【3/15(日)】3:00～8:00（LIVE）
【3/16(月)】2:00～7:00（LIVE）
|CS放送
ザ・プレーヤーズ選手権2026｜おすすめ視聴方法
PGAツアーのザ・プレーヤーズ選手権2026は、『U-NEXT』で配信される。PGAは「ワールドゴルフパック」で配信されるため、加入する必要がある。「ワールドゴルフパック」は月額2,600円（税込）となっており、加入日〜翌月同日（更新日）の前日までが契約期間となる。
また、PGAツアーを楽しむなら月額プランとのセットがおすすめだ。セットで申し込むことで、「月額プラン(31日間無料トライアル)」もついてくる。U-NEXT
- U-NEXT『特設ページ』へアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 「ワールドゴルフパック」に申し込む
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実
U-NEXTは、「ワールドゴルフパック」でLPGAツアー・PGAツアーという男女世界最高峰のツアーなどを楽しめる。
これにより、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。
U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー
＜海外ツアー＞
●PGAツアー（PGAツアー・チャンピオンズ含む）（米国男子）
●LPGAツアー（米国女子）
●DPワールドツアー（欧州男子）
●LET（欧州女子）
●アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
＜海外男子メジャー大会＞
●全米プロゴルフ選手権
●全米オープンゴルフ選手権
●全英オープンゴルフ選手権
＜海外女子メジャー大会＞
●シェブロン選手権
●全米女子プロゴルフ選手権
●全米女子オープン
●エビアン選手権
●AIG全英女子オープン
＜その他＞
●TGL
●ニュージーランドオープン
●各海外ツアーの過去大会映像
【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適
U-NEXT
『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。
ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。
U-NEXTモバイルの加入方法
- 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
- 「U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
- まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
- 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施
※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。
※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。