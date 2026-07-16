全英オープンゴルフ2026はどこで見られる？視聴方法まとめ

男子ゴルフのメジャー大会『第154回全英オープンゴルフ選手権』が、7月16日(木)から19日(日)に開催される。

本記事では、全英オープンゴルフ2026の開催日程、地上波・BS・CSのテレビ中継予定について紹介する。

全英オープンゴルフ2026の試合日程は？

男子ゴルフのメジャー大会『第154回全英オープンゴルフ選手権』は、現地時間2026年7月16日(木)から19日(日)までの4日間にわたって開催される。

大会の舞台は、ロイヤル・バークデール・ゴルフクラブ(イギリス・サウスポート)。海沿いに広がるリンクスコースで、海風の影響を受けやすい難易度の高いコースだ。

ラウンド 現地日程 第1ラウンド 7月16日(木) 第2ラウンド 7月17日(金) 第3ラウンド 7月18日(土) 最終ラウンド 7月19日(日)

出場日本人選手

松山英樹

久常涼

片岡尚之

比嘉一貴

金子駆大

中島啓太

米澤蓮

永野竜太郎

全英オープンゴルフ2026の地上波・BS・CSのテレビ中継予定は？

男子ゴルフのメジャー大会『第154回全英オープンゴルフ選手権』は、現地時間2026年7月16日(木)から19日(日)に、ロイヤル・バークデール・ゴルフクラブ(イギリス・サウスポート)で開催される。

全英オープンゴルフ2026は、地上波およびBSでのテレビ放送は予定されておらず、CS放送の「ゴルフネットワーク」が全4日間を中継する。

インターネットでは『U-NEXT』が大会全4日間を独占ライブ配信。『U-NEXT』は「月額プラン」で国際映像、「ワールドゴルフパック」で日本勢徹底マークLIVEをライブ配信する。

U-NEXT月額プランは無料トライアルキャンペーンを実施しており、お得に全英オープンゴルフをできる。

「ワールドゴルフパック」でのみ「日本勢徹底マークLIVE」の配信を視聴することが可能だ。

チャンネル 形態 放送・配信時間 U-NEXT

※31日間無料体験 ネット 【第1ラウンド：7/16(木)】14:25～

【第2ラウンド：7/17(金)】14:25～

【第3ラウンド：7/18(土)】17:55～

【最終ラウンド：7/19(日)】16:55～ U-NEXT(日本勢徹底マークCh)

ワールドゴルフパック ネット 【第1ラウンド：7/16(木)】14:25～

【第2ラウンド：7/17(金)】14:25～

【第3ラウンド：7/18(土)】17:55～

【最終ラウンド：7/19(日)】16:55～ ゴルフネットワーク 衛星放送 【第1ラウンド：7/16(木)】14:00～

【第2ラウンド：7/17(金)】14:00～

【第3ラウンド：7/18(土)】17:00～

【最終ラウンド：7/19(日)】16:00～

全英オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

全英オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを生配信する。

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U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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