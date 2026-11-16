サッカー日本代表は「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でパラグアイ代表と対戦する。

本記事では、日本代表vsパラグアイ代表のNHK地上波・BS放送の有無や視聴方法を紹介する。

パラグアイ戦はNHK総合で地上波中継される？

日本時間11月17日(火)22:10キックオフ予定の日本代表vsパラグアイ代表は、地上波『NHK総合』での中継は予定されていない。

地上波テレビでは『日本テレビ系列』が全国生中継する。

パラグアイ戦はNHK BSで放送される？

日本vsパラグアイは、衛星放送『NHK BS』でも中継予定はない。

ネットでは『U-NEXT』がライブ・見逃し配信を実施。『TVer』でも地上波『日本テレビ系列』の同時配信が行われる。

パラグアイ戦の中継スケジュール

日本vsパラグアイは、『U-NEXT』が21:25から「全力応援解説LIVE」「徹底分析解説LIVE」の2種類をライブ配信。地上波『日本テレビ系列』およびネット『TVer』では22:05から中継開始予定だ。

チャンネル 形態 中継予定 U-NEXT(全力応援解説LIVE) ネット 〇

[11/17(火)21:25-] U-NEXT(徹底分析解説LIVE) ネット 〇

[11/17(火)21:25-] 日本テレビ系列 地上波テレビ 〇

[11/17(火)22:05-] TVer ネット 日本テレビ系列の同時配信 NHK総合 地上波テレビ × NHK BS BS衛星放送 × NHK ONE ネット ×

※すべて日本時間。

※放送・配信スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は日本テレビ系列およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

日本vsパラグアイのおすすめ視聴方法

国際親善試合の日本vsパラグアイは、『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を行う。視聴には「U-NEXTサッカーパック」または「月額プラン(31日間無料トライアル)」への登録が必要となる。

「月額プラン」には初回31日間の無料トライアル期間があり、期間中は日本vsパラグアイをはじめ、シンガポールvsパラグアイ、シンガポールvsブラジルなど対象の見放題作品が視聴可能。無料トライアル期間中に解約した場合、月額料金の支払いは発生しない。

なお、日本vsパラグアイは森保一監督が率いる日本代表としては最終戦に。『U-NEXT』では事前番組で監督や選手への貴重なインタビュー映像などを配信するほか、「全力応援解説LIVE」では代表レジェンドOBたちと一緒に日本代表を応援することができ、「徹底分析解説LIVE」は戦術解説に特化しているなど好みの視聴体験に合わせてチャンネルを選ぶことができる。

U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入手順

「日本代表特設ページ」へアクセス 「まずは31日間無料トライアル」を選択 メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了 あとは配信ページから視聴を開始するだけ！

※月額プラン31日間無料トライアル期間終了後、解約しない場合は月額2,189円(税込)で自動更新。

サッカー日本代表｜最新情報

日本代表に関する最新情報は以下にまとめている。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。