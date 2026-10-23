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MLBワールドシリーズ2026のミルウォーキー・ブルワーズvsタンパベイ・レイズが、日本時間10月24日(土)から行われる。

本記事では、MLBワールドシリーズ2026のNHK総合やNHK BS、NHK BSプレミアム4Kでの中継有無を紹介する。

NHK総合のワールドシリーズ2026中継はある？

地上波『NHK総合』では、10月24日(土)9:00からワールドシリーズ第1戦を生中継する。

放送時間は9:00～11:54を予定しており、試合が長引いた場合はNHK総合サブチャンネルで中継を継続する。なお、第2戦以降は『NHK総合』で生中継は予定されていない。『NHK総合』の放送はネット『NHK ONE』でも同時配信予定だ。

開催日時 ラウンド 放送チャンネル 放送時間 10/24(土) 第1戦 NHK総合 9:00～11:54 NHK総合サブ 11:55～

(※中継延長時)

NHK BSのワールドシリーズ2026中継はある？

衛星放送『NHK BS』では、ワールドシリーズ第2戦からワールドシリーズを生中継。第4戦までは放送実施が決定しているが、第5戦以降は試合の開催が決定するまで番組表には記載されないが、『NHK総合』で取り扱われないワールドシリーズの試合は『NHK BS』で生放送予定だ。

また、『NHK BSプレミアム4K』では第1戦を生中継予定だ。

開催日時 ラウンド 放送チャンネル 放送時間 10/24(土) 第1戦 NHK BSプレミアム4K 9:00～ 10/25(日) 第2戦 NHK BSサブ(102ch) 9:00～9:30 NHK BS(101ch) 9:31～ 10/27(火) 第3戦 NHK BS 9:00～ 10/28(水) 第4戦 NHK BS 9:00～ 10/29(木) 第5戦 NHK BS

※開催の場合 未発表 10/31(土) 第6戦 NHK BS

※開催の場合 未発表 11/1(日) 第7戦 NHK BS

※開催の場合 未発表

NHKのワールドシリーズ2026中継予定まとめ

『NHK』の地上波および衛星放送によるMLBワールドシリーズ2026の中継予定は以下の通り。

開始日時 ラウンド NHK総合

[地上波] NHK BS

[衛星放送] BSプレミアム4K

[衛星放送] 10/24(土)9:00 第1戦 生中継 - 生中継 10/25(日)9:00 第2戦 - 生中継 - 10/27(火)9:00 第3戦 - 生中継 - 10/28(水)9:00 第4戦 - 生中継 - 10/29(木)9:00 第5戦 - 生中継

※開催の場合 - 10/31(土)9:00 第6戦 - 生中継

※開催の場合 - 11/1(日)9:00 第7戦 - 生中継

※開催の場合 -

NHK以外でワールドシリーズ2026を見る方法

MLBワールドシリーズ2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』で全試合がライブ配信される。プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初回登録の場合は30日間無料体験も利用可能だ。

また、ネット配信『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazon)』『Lemino(SPOTVパック)』でも全試合をライブ配信する。

衛星放送『J SPORTS』では全試合を同日18:00から録画放送予定となっている。

MLBワールドシリーズ2026のおすすめ視聴方法

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Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、MLB2026ワールドシリーズを全試合ライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

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Amazonプライムビデオのスポーツページ へアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

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