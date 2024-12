NFL GAME PASS(ゲームパス)がお得に視聴可能!12月30日までホリデー価格に

NFL(ナショナル・フットボール・リーグ)全試合を配信する『DAZN(ダゾーン)』の「NFL GAME PASS」が期間限定でお得に購入可能に。価格や登録方法などを紹介する。

2024シーズンのプロアメリカンフットボールリーグNFL(ナショナル・フットボール・リーグ)を全試合配信するスポーツチャンネル『DAZN(ダゾーン)』の「NFL GAME PASS(ゲームパス)」が期間限定のホリデー価格で販売されている。

本記事では、『NFL GAME PASS』の料金や登録方法などを紹介する。

DAZN『NFL GAME PASS』の概要

2023年からNFLとパートナーシップを締結したDAZNグループが提供する『NFL GAME PASS』により全試合が視聴可能になった。

『NFL GAME PASS』により、レギュラーシーズンはもちろん、注目のポストシーズンや年間チャンピオンを決めるスーパーボウルも観戦可能だ。そのほかにも、NFLに関連した注目コンテンツなど視聴することができる。

▶DAZN公式サイトからNFLゲームパスに登録!Season Proなら全試合ライブ&見逃し配信

『NFL GAME PASS』がホリデー価格に!

DAZNが提供する『NFL GAME PASS』では、レギュラーシーズンやポストシーズンのプレビューやハイライトを視聴できる無料プラン「DAZN Freemium」と、レギュラーシーズンやポストシーズン、スーパーボウルのすべてのコンテンツを視聴できる有料プラン「NFL GAME PASS Season Pro」の2種類が用意されている。

「NFL GAME PASS Season Pro」の通常料金は28,800円(税込)の一括払いと2,850円×12回 総額34,200円(税込)の分割払いがある。しかし、12月30日までの期間限定で、7日間限定で視聴可能な「「NFL Weekly Pro PASS」がホリデー価格の140円で購入可能だ。

「NFL Weekly Pro PASS」を購入することで、スーパーボウル連覇中のカンザスシティ・チーフスや強豪バッファロー・ビルズ、NFCで首位を走るデトロイト・ライオンズとフィラデルフィア・イーグルスなどの強豪の試合も視聴可能だ。

■年末年始注目カード一覧

Getty Images

試合日時 対戦カード 12/22(日)3:00 テキサンズvsチーフス 12/22(日)6:30 スティーラーズvsレイブンズ 12/23(月)3:00 ライオンズvsベアーズ 12/24(火)10:15 セインツvsパッカーズ 12/26(木)3:00 チーフスvsスティーラーズ 12/26(木)6:30 レイブンズvsテキサンズ 12/27(金)10:15 シーホークスvsベアーズ 12/30(月)3:00 パッカーズvsバイキングス 12/30(月)6:25 カウボーイズvsイーグルス 12/31(火)10:15 ライオンズvs49ers

『NFL GAME PASS』登録方法

DAZN

DAZNの『NFL GAME PASS』の登録手順は、「DAZN登録済み」、「DAZN未登録」の2種類のユーザーで異なる。

DAZN登録済みの場合

マイ・アカウントページへアクセス 「アドオン(追加有料コンテンツなど)」を選択 NFL GAME PASS Season Pro(一括払いor分割払い)を選択 決済情報を設定して「購入する」を選択 「アドオン(追加有料コンテンツなど)」の画面にNFL GAME PASSの契約情報が追加されて登録完了

DAZN未登録の場合

NFL GAME PASS登録ページへ プラン(一括払いor分割払い)を選択する 氏名、メールアドレス、パスワードを入力 決済情報を設定後、「視聴を開始」で登録完了

※「DAZN for docomo」「DAZN FOR BUSINESS」でのNFL GAME PASS利用は不可。

※「DAZN for docomo」契約中の場合、所持しているdアカウントではNFL GAME PASSを購入しても視聴不可。

※dアカウントでログイン中にアプリ上でNFL GAME PASSをアプリ内