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UEFAヨーロッパリーグ
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Yuta Tokuma

協力：

【9月17日】ACミランvsベンフィカのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2026-27リーグフェーズ第1節

UEFAヨーロッパリーグ
ACミラン 対 ベンフィカ
ACミラン
ベンフィカ

【EL放送予定】9月17日開催のヨーロッパリーグ(EL)2026-27リーグフェーズ第1節、ACミラン対ベンフィカの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2026-27シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第1節が日本時間9月17日(木)に開催。ACミランと、ベンフィカが対戦する。

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本記事では、ミランvsベンフィカのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ミランvsベンフィカの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第1節のミランvsベンフィカは、ミランのホーム「スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第1節
  • 日程：2026年9月17日(木)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：ACミラン vs ベンフィカ
  • 会場：スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ
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ミランvsベンフィカの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、ミランvsベンフィカの試合は、『WOWOW』が中継・ライブ配信を実施。

チャンネル

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生中継

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2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』でライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。※リーグフェーズの一部試合はアーカイブ配信のみ視聴可能。

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ミランvsベンフィカ チーム情報

ACミラン vs ベンフィカ 予想スタメン

マネージャー

  • ルベン・アモリム

両チームの対戦成績

対戦成績

ACミランドローベンフィカ
1
2
0
クラブ 親善試合
ベンフィカ badge
ベンフィカ
BEN
1
ACミラン badge
ACミラン
MIL
1
終了
UEFAチャンピオンズリーグ
ベンフィカ badge
ベンフィカ
BEN
1
ACミラン badge
ACミラン
MIL
1
終了
UEFAチャンピオンズリーグ
ACミラン badge
ACミラン
MIL
2
ベンフィカ badge
ベンフィカ
BEN
1
終了
4得点3
2.5 得点以上の試合1/3
両チームとも得点を挙げた3/3

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
リヨンリヨンOL
00000000
1
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
00000000
1
オモニア・ニコシアオモニア・ニコシアOMO
00000000
1
ボーンマスボーンマスBOU
00000000
1
サンダーランドサンダーランドSUN
00000000
1
マルセイユマルセイユOM
00000000
1
ベシクタシュベシクタシュBJK
00000000
1
AZアルクマールAZアルクマールAZ
00000000
1
ホッフェンハイムホッフェンハイムTSG
00000000
1
シュトゥルム・グラーツシュトゥルム・グラーツSGR
00000000
1
スパルタ・プラハスパルタ・プラハSPP
00000000
1
レアル・ソシエダレアル・ソシエダRSO
00000000
1
セルタセルタCEL
00000000
1
アンデルレヒトアンデルレヒトAND
00000000
1
レヴァークーゼンレヴァークーゼンB04
00000000
1
ディナモ・ザグレブディナモ・ザグレブDZG
00000000
1
NECナイメヘンNECナイメヘンNEC
00000000
1
ヤギエロニア・ビャウィストクヤギエロニア・ビャウィストクJAG
00000000
1
ACミランACミランMIL
00000000
1
オリンピアコスオリンピアコスOLY
00000000
1
ベンフィカベンフィカBEN
00000000
1
ハポエル・ベエルシェバハポエル・ベエルシェバHBS
00000000
1
NKツェリェNKツェリェCEL
00000000
1
フェレンツヴァーロシュフェレンツヴァーロシュFTC
00000000
1
トレエンセトレエンセTOR
00000000
1
RBザルツブルクRBザルツブルクSAL
00000000
1
ユヴェントスユヴェントスJUV
00000000
1
ヴィクトリア・プルゼニヴィクトリア・プルゼニVPL
00000000
1
OFIクレタOFIクレタOFI
00000000
1
レフ・ポズナンレフ・ポズナンLCH
00000000
1
セルティックセルティックCEL
00000000
1
ユニオン・サン＝ジロワーズユニオン・サン＝ジロワーズGIL
00000000
1
リールストロムリールストロムLIL
00000000
1
アララト＝アルメニアアララト＝アルメニアAMY
00000000
1
レフスキ・ソフィアレフスキ・ソフィアLES
00000000
1
スタッド・レンヌスタッド・レンヌREN
00000000
ラウンド8出場権


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