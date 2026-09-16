2026-27シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第1節が日本時間9月17日(木)に開催。ACミランと、ベンフィカが対戦する。
本記事では、ミランvsベンフィカのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
ミランvsベンフィカの試合日程・キックオフ時間
UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第1節のミランvsベンフィカは、ミランのホーム「スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ」で開催される。
ミランvsベンフィカの放送・配信予定
UEFAヨーロッパリーグ、ミランvsベンフィカの試合は、『WOWOW』が中継・ライブ配信を実施。
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ヨーロッパリーグ2026-27はWOWOWが中継・配信！
2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』でライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。※リーグフェーズの一部試合はアーカイブ配信のみ視聴可能。
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ミランvsベンフィカ チーム情報
ACミラン vs ベンフィカ 予想スタメン
マネージャー
- ルベン・アモリム
両チームの対戦成績
対戦成績
順位表
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