米国女子LPGAツアーのメジャー大会「AIG女子オープンゴルフ(全英女子ゴルフ選手権)」が、2026年度も開催される。

本記事では、全英女子オープンゴルフの大会日程や中継予定、日本人出場選手を紹介する。

全英女子オープンゴルフはいつ？大会日程

全英女子オープンゴルフは、2026年7月30日(木)～8月2日(日)にロイヤルリザム&セントアンズゴルフクラブ(イングランド)で開催。7月30日(木)・31日(金)に予選ラウンド、8月1日(土)・2日(日)に決勝ラウンドが開催予定だ。

開催日 ラウンド 7/30(木) 1日目/予選ラウンド 7/31(金) 2日目/予選ラウンド 8/1(土) 3日目/決勝ラウンド 8/2(日) 最終日/決勝ラウンド

全英女子オープンゴルフの中継予定

全英女子オープンゴルフは、ネット『U-NEXT』でライブ配信、衛星放送『ゴルフネットワーク』で生中継が予定されている。

なお、『U-NEXT』は「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」と「ワールドゴルフパック」の両プランにて国際映像の中継を実施。配信は日本語解説付きでの配信を予定しており、実況・解説の情報は配信開始の6時間前までに配信ページに記載。日本語解説以外の時間帯は英語音声での配信となる。

また、「ワールドゴルフパック」でのみ「日本勢徹底マークLIVE」の配信を視聴することが可能。「日本勢徹底マークLIVE」では、宮里藍プロがスペシャルゲスト解説を務める。

チャンネル 形態 放送・配信時間 U-NEXT

31日間無料体験 ネット 【1日目：7/30(木)】16:55～

【2日目：7/31(金)】16:55～

【3日目：8/1(土)】15:55～

【最終日：8/2(日)】15:55～ U-NEXT(日本勢徹底マークCh)

ワールドゴルフパック ネット 【1日目：7/30(木)】14:55～

【2日目：7/31(金)】14:55～

【3日目：8/1(土)】14:55～

【最終日：8/2(日)】14:55～ ゴルフネットワーク 衛星放送 【1日目：7/30(木)】21:00～27:00

【2日目：7/31(金)】21:00～27:00

【3日目：8/1(土)】20:00～27:00

【最終日：8/2(日)】20:00～27:00

※すべて日本時間。

※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

全英女子オープンゴルフの日本人出場予定選手は？

2026年の全英女子オープンゴルフには、渋野日向子と山下美夢有をはじめ、計17名の日本人選手が出場を予定。出場選手と出場資格は以下の通り。

出場予定選手 出場資格 渋野日向子 歴代優勝選手 山下美夢有 歴代優勝選手 笹生優花 過去5年間のメジャー優勝選手 古江彩佳 過去5年間のメジャー優勝選手 西郷真央 過去5年間のメジャー優勝選手 勝みなみ 2025年度大会10位タイまでの選手 竹田麗央 2025年度大会10位タイまでの選手 佐久間朱莉 2025年度JLPGAツアーポイントランキング1位の選手 畑岡奈紗 2025年度LPGAツアーポイントランク35位までの選手 岩井明愛 2025年度LPGAツアーポイントランク35位までの選手 岩井千怜 2025年度LPGAツアーポイントランク35位までの選手 桑木志帆 2026年度の宮里藍 サントリーレディス優勝選手および2位の選手 永井花奈 2026年度の宮里藍 サントリーレディス優勝選手および2位の選手 河本結 2026年度の宮里藍 サントリーレディス終了時点のJLPGAツアーポイントランキング上位3選手 菅楓華 2026年度の宮里藍 サントリーレディス終了時点のJLPGAツアーポイントランキング上位3選手 高橋彩華 2026年度の宮里藍 サントリーレディス終了時点のJLPGAツアーポイントランキング上位3選手 原英莉花 7月5日時点の2026年度LPGAツアーポイントランク上位25選手(有資格者を除く)

※2026年7月5日時点。

※出場予定選手は変更となる場合があります。最新情報は大会公式サイトよりご確認ください。

全英女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

全英女子オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全英女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

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※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。