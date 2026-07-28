米国女子LPGAツアーのメジャー大会「AIG女子オープンゴルフ(全英女子ゴルフ選手権)」が、2026年度も開催される。
本記事では、全英女子オープンゴルフの大会日程や中継予定、日本人出場選手を紹介する。
全英女子オープンゴルフはいつ？大会日程
全英女子オープンゴルフは、2026年7月30日(木)～8月2日(日)にロイヤルリザム&セントアンズゴルフクラブ(イングランド)で開催。7月30日(木)・31日(金)に予選ラウンド、8月1日(土)・2日(日)に決勝ラウンドが開催予定だ。
|開催日
|ラウンド
|7/30(木)
|1日目/予選ラウンド
|7/31(金)
|2日目/予選ラウンド
|8/1(土)
|3日目/決勝ラウンド
|8/2(日)
|最終日/決勝ラウンド
全英女子オープンゴルフの中継予定
全英女子オープンゴルフは、ネット『U-NEXT』でライブ配信、衛星放送『ゴルフネットワーク』で生中継が予定されている。
なお、『U-NEXT』は「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」と「ワールドゴルフパック」の両プランにて国際映像の中継を実施。配信は日本語解説付きでの配信を予定しており、実況・解説の情報は配信開始の6時間前までに配信ページに記載。日本語解説以外の時間帯は英語音声での配信となる。
また、「ワールドゴルフパック」でのみ「日本勢徹底マークLIVE」の配信を視聴することが可能。「日本勢徹底マークLIVE」では、宮里藍プロがスペシャルゲスト解説を務める。
|チャンネル
|形態
|放送・配信時間
|U-NEXT
31日間無料体験
|ネット
|【1日目：7/30(木)】16:55～
【2日目：7/31(金)】16:55～
【3日目：8/1(土)】15:55～
【最終日：8/2(日)】15:55～
|U-NEXT(日本勢徹底マークCh)
ワールドゴルフパック
|ネット
|【1日目：7/30(木)】14:55～
【2日目：7/31(金)】14:55～
【3日目：8/1(土)】14:55～
【最終日：8/2(日)】14:55～
|ゴルフネットワーク
|衛星放送
|【1日目：7/30(木)】21:00～27:00
【2日目：7/31(金)】21:00～27:00
【3日目：8/1(土)】20:00～27:00
【最終日：8/2(日)】20:00～27:00
※すべて日本時間。
※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
全英女子オープンゴルフの日本人出場予定選手は？
2026年の全英女子オープンゴルフには、渋野日向子と山下美夢有をはじめ、計17名の日本人選手が出場を予定。出場選手と出場資格は以下の通り。
|出場予定選手
|出場資格
|渋野日向子
|歴代優勝選手
|山下美夢有
|歴代優勝選手
|笹生優花
|過去5年間のメジャー優勝選手
|古江彩佳
|過去5年間のメジャー優勝選手
|西郷真央
|過去5年間のメジャー優勝選手
|勝みなみ
|2025年度大会10位タイまでの選手
|竹田麗央
|2025年度大会10位タイまでの選手
|佐久間朱莉
|2025年度JLPGAツアーポイントランキング1位の選手
|畑岡奈紗
|2025年度LPGAツアーポイントランク35位までの選手
|岩井明愛
|2025年度LPGAツアーポイントランク35位までの選手
|岩井千怜
|2025年度LPGAツアーポイントランク35位までの選手
|桑木志帆
|2026年度の宮里藍 サントリーレディス優勝選手および2位の選手
|永井花奈
|2026年度の宮里藍 サントリーレディス優勝選手および2位の選手
|河本結
|2026年度の宮里藍 サントリーレディス終了時点のJLPGAツアーポイントランキング上位3選手
|菅楓華
|2026年度の宮里藍 サントリーレディス終了時点のJLPGAツアーポイントランキング上位3選手
|高橋彩華
|2026年度の宮里藍 サントリーレディス終了時点のJLPGAツアーポイントランキング上位3選手
|原英莉花
|7月5日時点の2026年度LPGAツアーポイントランク上位25選手(有資格者を除く)
※2026年7月5日時点。
※出場予定選手は変更となる場合があります。最新情報は大会公式サイトよりご確認ください。
全英女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法
U-NEXT
全英女子オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全英女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。
「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。
U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法
- U-NEXT 31日間無料トライアル登録ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法
- U-NEXT ワールドゴルフパック登録ページへアクセス
- ページ中ほどの「ワールドゴルフパックの詳細はこちら」を選択
- 「①U-NEXTのゴルフを全部視聴」をタップ
- 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！
「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。
「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。
『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。
|大会
|ワールドゴルフパック
|月額プラン
|PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)
|〇
|×
|LPGAツアー(米国女子)
|〇
|×
|全米プロゴルフ選手権
|×
|〇
|全米プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|全英オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|シェブロン選手権
|〇
|〇
|全米女子プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米女子オープン
|〇
|〇
|エビアン選手権
|〇
|〇
|AIG全英女子オープン
|〇
|〇
|DPワールドツアー(欧州男子)
|〇
|×
|LET(欧州女子)
|〇
|×
|アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
|〇
|×
|ニュージーランドオープン
|〇
|×
|JLPGAツアー
|×
|〇
|ステップ・アップ・ツアー
|×
|〇
|TGL
|〇
|×
|各海外ツアーの過去大会映像
|〇
|×
※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。
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※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。