2024シーズンのJ1後半戦日程発表！ 初昇格で初優勝目指す町田は12/8最終節で鹿島と対戦

【Jリーグ(J1)ニュース】明治安田J1リーグ後半戦の対戦カード、日程、キックオフ時刻、会場が発表された。

Jリーグは19日、2024シーズン明治安田J1リーグの後半戦日程を発表した。

23試合終了時点で、昇格組のFC町田ゼルビアが2位・ガンバ大阪に勝ち点差5をつけて首位を快走するなど、波乱が巻き起こっている2024シーズンのJ1リーグ。黎明期をけん引した東京ヴェルディも16年ぶりの昇格ながら中位の10位につけ、注目を集めている。

そして19日、Jリーグは第30節から最終節(第38節)にかけてのJ1日程を発表。初昇格にして初優勝が現実味を帯びる町田は、12月8日の最終節で現在4位の鹿島アントラーズとの対戦を予定している。また、11月9日の第36節FC東京戦は国立競技場での開催が予定されている。

以下に続く

今回発表されたJ1後半戦の日程は以下の通り。

■J1後半戦日程(第30節~第38節)

【第30節】

・9/13(金)

19:00 川崎フロンターレ vs サガン鳥栖(U等々力)

・9/14(土)

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 東京ヴェルディ(札幌ド)

18:00 鹿島アントラーズ vs サンフレッチェ広島(カシマ)

18:00 アビスパ福岡 vs FC町田ゼルビア(ベススタ)

19:00 柏レイソル vs ジュビロ磐田(三協F柏)

19:00 FC東京 vs 名古屋グランパス(国立)

19:00 アルビレックス新潟 vs 湘南ベルマーレ(デンカS)

19:00 ガンバ大阪 vs 浦和レッズ(パナスタ)

・9/13(金)or 9/14(土)

19:00 横浜F・マリノス vs 京都サンガF.C.(ニッパツ)

19:00 ヴィッセル神戸 vs セレッソ大阪(ノエスタ)

【第31節】

・9/21(土)

18:00 鹿島アントラーズ vs 柏レイソル(カシマ)

19:00 浦和レッズ vs FC東京(埼玉)

19:00 FC町田ゼルビア vs 北海道コンサドーレ札幌(Gスタ)

19:00 ジュビロ磐田 vs アビスパ福岡(ヤマハ)

・9/22(日・祝)

16:00 名古屋グランパス vs 川崎フロンターレ(豊田ス)

18:00 東京ヴェルディ vs サガン鳥栖(味スタ)

18:00 アルビレックス新潟 vs ヴィッセル神戸(デンカS)

19:00 湘南ベルマーレ vs セレッソ大阪(レモンS)

19:00 京都サンガF.C. vs ガンバ大阪(サンガS)

・9/22(日・祝)or 9/23(月・休)

18:30 サンフレッチェ広島 vs 横浜F・マリノス(Eピース)

【第32節】

・9/28(土)

13:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 京都サンガF.C.(札幌ド)

16:00 名古屋グランパス vs ジュビロ磐田(豊田ス)

17:00 ガンバ大阪 vs 東京ヴェルディ(パナスタ)

18:00 セレッソ大阪 vs 柏レイソル(ヨドコウ)

19:00 湘南ベルマーレ vs 鹿島アントラーズ(レモンS)

19:00 サンフレッチェ広島 vs FC町田ゼルビア(Eピース)

19:00 サガン鳥栖 vs アビスパ福岡(駅スタ)

・9/27(金)or 9/28(土)

19:00or 未定 川崎フロンターレ vs アルビレックス新潟(U等々力)

19:00or 17:00 横浜F・マリノス vs FC東京(日産ス)

・9/27(金)or 9/28(土)

19:00 ヴィッセル神戸 vs 浦和レッズ(ノエスタ)

【第33節】

・10/4(金)

19:00 アビスパ福岡 vs 名古屋グランパス(ベススタ)

・10/5(土)

14:00 アルビレックス新潟 vs 鹿島アントラーズ(デンカS)

15:00 FC東京 vs サガン鳥栖(味スタ)

16:00 浦和レッズ vs セレッソ大阪(埼玉)

17:30 ガンバ大阪 vs 北海道コンサドーレ札幌(パナスタ)

・10/6(日)

14:00 京都サンガF.C. vs ヴィッセル神戸(サンガS)

16:00 東京ヴェルディ vs 湘南ベルマーレ(味スタ)

・10/5(土)or 10/6(日)

16:00 柏レイソル vs 横浜F・マリノス(三協F柏)

15:00or 14:00 FC町田ゼルビア vs 川崎フロンターレ (Gスタ)

16:00 ジュビロ磐田 vs サンフレッチェ広島(ヤマハ)

【第34節】

・10/19(土)

14:00 鹿島アントラーズ vs アビスパ福岡(カシマ)

14:00 柏レイソル vs FC町田ゼルビア(三協F柏)

14:00 名古屋グランパス vs 北海道コンサドーレ札幌(豊田ス)

14:00 京都サンガF.C. vs サガン鳥栖(サンガS)

15:00 湘南ベルマーレ vs サンフレッチェ広島(レモンS)

15:00 セレッソ大阪 vs ジュビロ磐田(ヨドコウ)

17:00 東京ヴェルディ vs 浦和レッズ(味スタ)

・10/18(金)or 10/19(土)

19:00or 未定 川崎フロンターレ vs ガンバ大阪(U等々力)

19:30or 14:00 横浜F・マリノス vs アルビレックス新潟(日産ス)

19:00or 14:00 ヴィッセル神戸 vs FC東京(ノエスタ)

【第35節】

・11/1(金)

19:00 川崎フロンターレ vs 鹿島アントラーズ(U等々力)

・11/3(日・祝)

13:00 北海道コンサドーレ札幌 vs セレッソ大阪(札幌ド)

14:00 FC東京 vs 湘南ベルマーレ(味スタ)

14:00 アルビレックス新潟 vs 東京ヴェルディ(デンカS)

14:00 ガンバ大阪 vs 名古屋グランパス(パナスタ)

14:00 サガン鳥栖 vs FC町田ゼルビア(駅スタ)

15:00 アビスパ福岡 vs 柏レイソル(ベススタ)

・11/1(金)or 11/3(日・祝)

19:00or 14:00 横浜F・マリノス vs 浦和レッズ(日産ス)

19:00or 14:00 ヴィッセル神戸 vs ジュビロ磐田(ノエスタ)

未定 サンフレッチェ広島 vs 京都サンガF.C.(Eピース)

【第36節】

・11/9(土)

14:00 鹿島アントラーズ vs 名古屋グランパス(カシマ)

14:00 FC町田ゼルビア vs FC東京(国立)

14:00 湘南ベルマーレ vs 北海道コンサドーレ札幌(レモンS)

15:00 柏レイソル vs アルビレックス新潟(三協F柏)

15:00 ジュビロ磐田 vs ガンバ大阪(ヤマハ)

15:00 セレッソ大阪 vs アビスパ福岡(ヨドコウ)

・11/9(土)or 11/10(日)

14:00or 未定 浦和レッズ vs サンフレッチェ広島(埼玉)

14:00or 未定 東京ヴェルディ vs ヴィッセル神戸(味スタor 未定)

14:00 京都サンガF.C. vs 川崎フロンターレ(サンガS)

14:00 サガン鳥栖 vs 横浜F・マリノス(駅スタ)

【第37節】

・11/30(土)

14:00 FC町田ゼルビア vs 京都サンガF.C.(Gスタ)

14:00 アルビレックス新潟 vs ガンバ大阪(デンカS)

14:00 ジュビロ磐田 vs FC東京(ヤマハ)

14:00 名古屋グランパス vs サガン鳥栖(長良川)

14:00 セレッソ大阪 vs 鹿島アントラーズ(ヨドコウ)

14:00 アビスパ福岡 vs 浦和レッズ(ベススタ)

・11/30(土)or 12/1(日)

14:00 柏レイソル vs ヴィッセル神戸(三協F柏)

14:00 東京ヴェルディ vs 川崎フロンターレ(味スタor 未定)

14:00 湘南ベルマーレ vs 横浜F・マリノス(レモンS)

14:00 サンフレッチェ広島 vs 北海道コンサドーレ札幌(Eピース)

【第38節】

・12/8(日)

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 柏レイソル(札幌ド)

14:00 鹿島アントラーズ vs FC町田ゼルビア(カシマ)

14:00 浦和レッズ vs アルビレックス新潟(埼玉)

14:00 FC東京 vs セレッソ大阪(味スタ)

14:00 川崎フロンターレ vs アビスパ福岡(U等々力)

14:00 横浜F・マリノス vs 名古屋グランパス(日産ス)

14:00 京都サンガF.C. vs 東京ヴェルディ(サンガS)

14:00 ガンバ大阪 vs サンフレッチェ広島(パナスタ)

14:00 ヴィッセル神戸 vs 湘南ベルマーレ(ノエスタ)

14:00 サガン鳥栖 vs ジュビロ磐田(駅スタ)