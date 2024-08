【開催可否一覧】台風10号の影響で“大阪ダービー”も試合中止…代替開催日は未定

【Jリーグ(J1)最新情報】台風10号の影響により、明治安田J1リーグ第29節複数試合が中止。

セレッソ大阪は8月30日、ガンバ大阪との“大阪ダービー”が試合中止となることを発表した。

31日19:00にヨドコウ桜スタジアムでのキックオフが予定されていた明治安田J1リーグ第29節のC大阪vsG大阪だが、台風10号の影響により、C大阪はJリーグと協議のうえで試合中止を決定。代替日、およびチケットの取り扱いについては決定次第お知らせすることを伝えている。

なお、J1第29節では大阪ダービー以外にもジュビロ磐田vs横浜F・マリノス、名古屋グランパスvsアルビレックス新潟、京都サンガF.C.vs鹿島アントラーズの中止が決定。30日15:00時点で、第29節の開催可否は以下の通りとなっている。

以下に続く

■J1第29節開催可否 ※8月30日15:00時点

・8月31日(土)

【開催】

18:00 FC町田ゼルビア vs 浦和レッズ(国立)

18:30 サンフレッチェ広島 vs FC東京(Eピース)

19:00 柏レイソル vs 東京ヴェルディ(三協F柏)

19:00 サガン鳥栖 vs 湘南ベルマーレ(駅スタ)

【中止】

ジュビロ磐田 vs 横浜F・マリノス(ヤマハ)

名古屋グランパス vs アルビレックス新潟(豊田ス)

京都サンガF.C. vs 鹿島アントラーズ(サンガS)

セレッソ大阪 vs ガンバ大阪(ヨドコウ)

・9月1日(日)

【開催】

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 川崎フロンターレ(プレド)

19:00 アビスパ福岡 vs ヴィッセル神戸(ベススタ)