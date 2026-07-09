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LPGAツアーはU-NEXTで独占生配信！31日間無料トライアルで視聴
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アムンディ エビアン選手権に出場する日本人選手は？

アムンディ エビアン選手権に出場する日本人選手を紹介する。

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海外女子メジャーの今季第4戦「アムンディ・エビアン選手権」が現地時間9日（木）に開幕する。

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今回は出場する日本人選手について紹介する。

エビアン選手権に出場する日本人選手たち

2026年のエビアン選手権では16人の日本人選手が出場。先陣を切るのは吉田優利で日本時間午後2時00分（現地午前7時00分）に第1組でスタートする。

24年大会チャンピオンの古江彩佳は、前年覇者のグレース・キム（オーストラリア）と23年優勝の地元出身セリーヌ・ビュティエとの組で同午後7時48分にラウンドを開始する予定だ。
日付開始時間選手スタートホール
7月9日(木)14:00吉田優利1番
7月9日(木)14:24西村優菜1番
7月9日(木)14:48西郷真央1番
7月9日(木)15:00岩井明愛1番
7月9日(木)15:36佐久間朱莉1番
7月9日(木)16:00髙橋彩華、桑木志帆1番
7月9日(木)19:00笹生優花1番
7月9日(木)19:48古江彩佳1番
7月9日(木)20:00岩井千怜1番
7月9日(木)14:48山下美夢有10番
7月9日(木)15:12原英莉花10番
7月9日(木)19:12渋野日向子10番
7月9日(木)20:12畑岡奈紗10番
7月9日(木)20:24竹田麗央、勝みなみ10番

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エビアン選手権の地上波テレビ放送予定・ネット配信予定は？

エビアン選手権は、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。地上波、BS、CSを含め、テレビでの放送予定はない。

U-NEXTの通常配信は、日本時間7月9日(木)18:50からスタートする。また、「ワールドゴルフパック」では、日本人選手を中心に追う「日本勢徹底マークLIVE」を同日15:50から視聴可能だ。

大会初日をより早い時間帯から楽しみたい場合は、日本勢徹底マークLIVEが選択肢となる。いずれも日本語の実況・解説付きで配信される予定だ。

放送・配信サービス形態開始時間視聴条件
U-NEXTネット配信7月9日(木)18:50～月額プラン
U-NEXT
日本勢徹底マークLIVE		ネット配信7月9日(木)15:50～ワールドゴルフパック
地上波・BS・CSテレビ放送予定なし

※すべて日本時間。
※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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エビアン選手権2026のおすすめ視聴方法

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エビアン選手権2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中はエビアン選手権2026を含む見放題作品を視聴することができる。

「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

  1. U-NEXT 31日間無料トライアル登録ページへアクセス
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  3. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!

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U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

  1. U-NEXT ワールドゴルフパック登録ページへアクセス
  2. ページ中ほどの「ワールドゴルフパックの詳細はこちら」を選択
  3. 「①U-NEXTのゴルフを全部視聴」をタップ
  4. 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
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U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会ワールドゴルフパック月額プラン
PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)×
LPGAツアー(米国女子)×
全米プロゴルフ選手権×
全米プロゴルフ選手権
全米オープンゴルフ選手権
全英オープンゴルフ選手権
シェブロン選手権
全米女子プロゴルフ選手権
全米女子オープン
エビアン選手権
AIG全英女子オープン
DPワールドツアー(欧州男子)×
LET(欧州女子)×
アジアンツアー・インターナショナルシリーズ×
ニュージーランドオープン×
JLPGAツアー×
ステップ・アップ・ツアー×
TGL×
各海外ツアーの過去大会映像×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。

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