サッカー日本代表の2026年ワールドカップ(W杯)アジア最終予選は「DAZN for docomo」でお得に視聴可能?料金やキャンペーン期間、視聴方法、応募方法を紹介。

2026年ワールドカップ(W杯)アジア最終予選は、日本代表戦を含む全試合を『DAZN』がライブ配信する。

本記事では、「DAZN for docomo」の料金や視聴方法、同プランで実施中のキャンペーン情報や応募方法を紹介する。

W杯アジア最終予選の視聴方法

2026年ワールドカップ(W杯)の出場権が懸かるアジア最終予選は、2024年9月から2025年6月にかけての開催を予定。試合は、『DAZN』が日本戦を含め全試合をライブ配信する。なお、ホームの日本戦については地上波テレビ放送も見込まれるが、アウェイの日本戦については『DAZN』独占中継となることが発表されている。

『DAZN』で視聴する場合は、各キャリアを通じての契約も可能。ウェブページからの申し込みであれば、ドコモの回線をお持ちでない方でも、「dアカウント」を無料発行することで「DAZN for docomo」への加入が可能となる。

なお、「DAZN for docomo」の料金は月額4,200円(税込)だが、9月2日(月)12:00~11月20日(水)12:00にかけて開催されるキャンペーンにエントリーし、各種条件を満たすことでdポイント(期間・用途限定)が最大50%還元される。

「DAZN for docomo」のお得なキャンペーンとは?

「DAZN for docomo」では、9月2日(月)12:00~11月20日(水)12:00にかけて「AFCアジア予選開幕!dポイント最大50%還元キャンペーン!」を実施。下記の2つのキャンペーンの条件をどちらも満たした場合、合計でdポイント(期間・用途限定)が最大で3か月間50%還元される。

①新規契約で最大3か月30%還元

9月2日(月)12:00~11月20日(水)12:00に「DAZN for docomo」に新規で契約および、キャンペーンエントリーした方を対象に、「DAZN for docomo」に契約している間は最大3か月間「DAZN for docomoの月額料金(税抜)の30%のdポイント(期間・用途限定)=1,146ポイント」が進呈される。

進呈されるdポイント(期間・用途限定)の有効期限は、進呈日から3か月後の末日までとなるが、ドコモのスマートフォンの購入、dマーケット、ローソン等の街のお店での利用等、幅広い用途に利用可能だ。

エントリーは、こちらのページで受け付けている。

最大の3か月間ポイントを受け取るための条件は以下の通り。

(1).本キャンペーンエントリー期間中にキャンペーンエントリー。

(2).本キャンペーンエントリー期間中にDAZN for docomoを新規で契約。

(3).(1)(2)を満たしたうえで、DAZN for docomoの契約を継続していること。

※進呈条件を満たした月を1か月目として、最大3か月間。

※毎月末に当月中のDAZN for docomoのご契約・解約有無およびエントリー有無を確認し、ポイント進呈対象有無を判定。ポイント進呈条件を満たした後、一度でも退会した場合、以降はポイント進呈対象外となり、再入会された場合でもポイント進呈対象外。

※キャンペーン規約をご確認のうえ、エントリーをお願いします。

②爆アゲ セレクションで最大3ヶ月20%還元

ドコモの「爆アゲ セレクション」では、条件を満たすことで「DAZN for docomo税抜価格の20%分のdポイント(期間・用途限定)=764ポイント」が還元される。こちらについては、申し込み期限は設定されておらず、適用条件は以下の通りとなっている。

(1).対象回線の契約者がdポイントクラブ会員であること。

(2).当社を通して対象サービスを申込み、対象回線において対象サービスを契約中であること。

(3).対象回線に指定のいずれかの料金プラン(eximo/ahamo/5Gギガホ プレミア/ギガホ プレミア/5Gギガホ/ギガホ/ギガホ2(Xi)/ギガホ:定期契約なし/ギガホ2:定期契約なし/ギガホプレミア:2年定期)を契約していること。

ポイントは適用条件を満たした月の翌月に進呈。

進呈されるキャンペーンポイントはdポイント(期間・用途限定)となり、有効期限は進呈日から3か月後の末日まで。

ポイント進呈前にdポイントクラブを退会した場合、ポイント進呈の対象外。

※必ず公式サイトの適用条件および注意事項をご確認ください。

W杯アジア最終予選 その他のお得な視聴方法は?

【DAZN】最初の3ヶ月・月々500円キャンペーンを実施中!期間限定

DAZN

『DAZN』は2024年9月13日(金)23時59分までの期間限定で、年間プラン(月々払い)が最初の3ヶ月間・月々500円で利用できるキャンペーンを実施している。

最終予選は9月の2試合を皮切りに、10月・11月と年内で合計6試合が開催される。『DAZN』の特別キャンペーンを利用すれば、日本戦の全6試合を視聴可能。

最終予選の日本戦を全試合見られるのはDAZNのみとなる。

▶【9月13日まで限定】DAZN年間プラン(月々払い)が最初の3ヶ月間・月々500円!今すぐキャンペーンに登録

【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値!1,270円お得&最大1,650ポイント付与

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから!月額プラン最安値で最終予選をお得に視聴

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

サッカー日本代表:最新情報

