サッカー日本代表は2026年11月17日(火)に「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でパラグアイ代表と対戦する。今回が13度目の直接対決となる中、これまでの一戦はどのような結果だったのだろうか。

本記事では、日本代表のパラグアイ代表戦通算対戦成績を紹介する。

日本代表vsパラグアイ代表の通算対戦成績は？

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11月17日(火)の「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」で日本代表はパラグアイ代表と対戦する。両国はこれまでに12度対戦しており、日本代表の5勝5分け2敗（17得点12失点）と、日本代表がパラグアイ代表を圧倒している。直近の直接対決では、昨年10月の国際親善試合で対戦しており、日本代表はパラグアイ代表に二度のリードを奪われながらも、後半アディショナルタイムの上田綺世の得点で追いついて2-2のドローで終わった。なお、日本代表は現在、パラグアイ代表相手に9試合負けなしだ（PK戦での敗戦は含めない）。

■過去の対戦結果一覧

試合日時 大会名 ホーム スコア アウェー 1995/9/20 95 デサント アディダス マッチ 日本 三浦知良(23') 1-2 パラグアイ イサシ(33')

フェレイラ(56') 1998/5/17 キリンカップサッカー'98 日本 相馬直樹(86') 1-1 パラグアイ アジャラ(7') 1999/7/2 コパアメリカ1999 パラグアイ ベニテス(18',62')

サンタクルス(40',86') 4-0 日本 2001/7/1 キリンカップサッカー2001 日本 柳沢敦(16',50') 2-0 パラグアイ 2003/6/11 キリンカップサッカー2003 日本 0-0 パラグアイ 2008/5/27 キリンカップサッカー2008 日本 0-0 パラグアイ 2010/6/29 FIFAワールドカップ パラグアイ 0-0

(PK5-3) 日本 2010/9/4 キリンチャレンジカップ2010 日本 香川真司(65') 1-0 パラグアイ 2018/6/12 国際親善試合 日本 乾貴士(51',63')

OG(77')

香川真司(90+1') 4-2 パラグアイ ロメロ(32')

オルティス(90') 2019/9/5 キリンチャレンジカップ2019 日本 大迫勇也(23')

南野拓実(30') 2-0 パラグアイ 2022/6/2 キリンチャレンジカップ2022 日本 浅野拓磨(36')

鎌田大地(42')

三笘薫(60')

田中碧(85') 4-1 パラグアイ ゴンサレス(59') 2025/10/10 キリンチャレンジカップ2025 日本 小川航基(26')

上田綺世(90+4') 2-2 パラグアイ アルミロン(21')

ゴメス(64')

日本代表vsパラグアイ代表｜試合情報

「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」の日本代表vsパラグアイ代表は、日本時間2026年11月17日(火)22時10分にキックオフを迎える。試合会場はシンガポールの「シンガポール国立競技場」だ。

大会名：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE（国際親善試合）

対戦カード：日本代表 vs パラグアイ代表

試合日時：2026年11月17日(火)

キックオフ：22:10（現地21:10）

会場：シンガポール国立競技場（シンガポール・カラン地区）

パラグアイ戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

11月17日(火)の日本代表vsパラグアイ代表は、地上波『日本テレビ系列』で生中継、ネット『TVer』と『U-NEXT』でライブ配信を予定している。なお、『U-NEXT』では、見逃し配信の対象にもなっている。

放送局・配信サービス 放送・配信時間 日本テレビ系列 生中継(22:05～24:09) U-NEXT ライブ配信(21:25～)

見逃し配信 TVer ライブ配信(22:00～)

サッカー日本代表 パラグアイ戦のおすすめ視聴方法

11月17日(火)の日本vsパラグアイは、『U-NEXT』でライブ・見逃し配信する。完全無料のブラジル戦とは異なり、「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者向けとなる。「月額プラン」の料金は月額2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルがあり、期間中も試合の視聴が可能だ。無料トライアル期間中に解約した場合、料金の支払いは発生しない。

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サッカー日本代表｜最新情報

日本代表に関する最新情報は以下にまとめている。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。