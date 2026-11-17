サッカー日本代表は2026年11月17日(火)に「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でパラグアイ代表と対戦する。今回が13度目の直接対決となる中、これまでの一戦はどのような結果だったのだろうか。
本記事では、日本代表のパラグアイ代表戦通算対戦成績を紹介する。
日本代表vsパラグアイ代表の通算対戦成績は？
11月17日(火)の「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」で日本代表はパラグアイ代表と対戦する。両国はこれまでに12度対戦しており、日本代表の5勝5分け2敗（17得点12失点）と、日本代表がパラグアイ代表を圧倒している。直近の直接対決では、昨年10月の国際親善試合で対戦しており、日本代表はパラグアイ代表に二度のリードを奪われながらも、後半アディショナルタイムの上田綺世の得点で追いついて2-2のドローで終わった。なお、日本代表は現在、パラグアイ代表相手に9試合負けなしだ（PK戦での敗戦は含めない）。
■過去の対戦結果一覧
試合日時
大会名
ホーム
スコア
アウェー
1995/9/20
95 デサント アディダス マッチ
日本
1-2
パラグアイ
1998/5/17
キリンカップサッカー'98
日本
1-1
パラグアイ
1999/7/2
コパアメリカ1999
パラグアイ
4-0
日本
2001/7/1
キリンカップサッカー2001
日本
2-0
パラグアイ
2003/6/11
キリンカップサッカー2003
日本
0-0
パラグアイ
2008/5/27
キリンカップサッカー2008
日本
0-0
パラグアイ
2010/6/29
FIFAワールドカップ
パラグアイ
0-0
日本
2010/9/4
キリンチャレンジカップ2010
日本
1-0
パラグアイ
2018/6/12
国際親善試合
日本
4-2
パラグアイ
2019/9/5
キリンチャレンジカップ2019
日本
2-0
パラグアイ
2022/6/2
キリンチャレンジカップ2022
日本
4-1
パラグアイ
2025/10/10
キリンチャレンジカップ2025
日本
2-2
パラグアイ
日本代表vsパラグアイ代表｜試合情報
「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」の日本代表vsパラグアイ代表は、日本時間2026年11月17日(火)22時10分にキックオフを迎える。試合会場はシンガポールの「シンガポール国立競技場」だ。
- 大会名：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE（国際親善試合）
- 対戦カード：日本代表 vs パラグアイ代表
- 試合日時：2026年11月17日(火)
- キックオフ：22:10（現地21:10）
- 会場：シンガポール国立競技場（シンガポール・カラン地区）
パラグアイ戦のテレビ放送・ネット配信予定は？
11月17日(火)の日本代表vsパラグアイ代表は、地上波『日本テレビ系列』で生中継、ネット『TVer』と『U-NEXT』でライブ配信を予定している。なお、『U-NEXT』では、見逃し配信の対象にもなっている。
放送局・配信サービス
放送・配信時間
日本テレビ系列
生中継(22:05～24:09)
ライブ配信(21:25～)
TVer
ライブ配信(22:00～)
サッカー日本代表 パラグアイ戦のおすすめ視聴方法
11月17日(火)の日本vsパラグアイは、『U-NEXT』でライブ・見逃し配信する。完全無料のブラジル戦とは異なり、「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者向けとなる。「月額プラン」の料金は月額2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルがあり、期間中も試合の視聴が可能だ。無料トライアル期間中に解約した場合、料金の支払いは発生しない。
U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入方法
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サッカー日本代表｜最新情報
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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。