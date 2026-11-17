国際親善試合「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」が日本時間11月17日(火)にシンガポールで開催され、日本代表(SAMURAI BLUE)とパラグアイ代表が対戦する。

本記事では、日本vsパラグアイの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

日本vsパラグアイの試合日程・キックオフ時間

国際親善試合の日本vsパラグアイは、日本時間2026年11月17日(火)にシンガポールにある、シンガポール・ナショナルスタジアムで開催される。

大会：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE

日時：2026年11月17日(火)22:10キックオフ／日本時間

対戦：日本 vs パラグアイ

会場：シンガポール・ナショナルスタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

日本vsパラグアイのテレビ放送・ネット配信予定

サービス 放送・配信 日本テレビ系列 生中継 TVer ライブ配信 U-NEXT ライブ配信

日本vsパラグアイのU-NEXT視聴方法

国際親善試合の日本vsパラグアイは、『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を行う。視聴には「U-NEXTサッカーパック」または「月額プラン(31日間無料トライアル)」への登録が必要となる。

「月額プラン」には初回31日間の無料トライアル期間があり、期間中は日本vsパラグアイをはじめ、シンガポールvsパラグアイ、シンガポールvsブラジルなど対象の見放題作品が視聴可能。無料トライアル期間中に解約した場合、月額料金の支払いは発生しない。

U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入手順

「日本代表特設ページ」へアクセス 「まずは31日間無料トライアル」を選択 メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了 あとは配信ページから視聴を開始するだけ！

※月額プラン31日間無料トライアル期間終了後、解約しない場合は月額2,189円(税込)で自動更新。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

日本vsパラグアイの予想スタメンは？

成績

両チームの対戦成績

サッカー日本代表｜最新情報

日本代表に関する最新情報は以下にまとめている。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。