国際親善試合「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」が日本時間11月17日(火)にシンガポールで開催され、日本代表(SAMURAI BLUE)とパラグアイ代表が対戦する。
本記事では、日本vsパラグアイの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
日本vsパラグアイの試合日程・キックオフ時間
国際親善試合の日本vsパラグアイは、日本時間2026年11月17日(火)にシンガポールにある、シンガポール・ナショナルスタジアムで開催される。
- 大会：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE
- 日時：2026年11月17日(火)22:10キックオフ／日本時間
- 対戦：日本 vs パラグアイ
- 会場：シンガポール・ナショナルスタジアム
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
日本vsパラグアイのテレビ放送・ネット配信予定
日本vsパラグアイのU-NEXT視聴方法
国際親善試合の日本vsパラグアイは、『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を行う。視聴には「U-NEXTサッカーパック」または「月額プラン(31日間無料トライアル)」への登録が必要となる。
「月額プラン」には初回31日間の無料トライアル期間があり、期間中は日本vsパラグアイをはじめ、シンガポールvsパラグアイ、シンガポールvsブラジルなど対象の見放題作品が視聴可能。無料トライアル期間中に解約した場合、月額料金の支払いは発生しない。
U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入手順
- 「日本代表特設ページ」へアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」を選択
- メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
- あとは配信ページから視聴を開始するだけ！
※月額プラン31日間無料トライアル期間終了後、解約しない場合は月額2,189円(税込)で自動更新。
※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
日本vsパラグアイの予想スタメンは？
成績
両チームの対戦成績
対戦成績
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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。