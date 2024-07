【全カード決定】JSC、都道府県代表唯一の天皇杯16強入りならず…3発完勝の山口が鳥栖と対戦へ！

【天皇杯 結果・対戦カード】天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会の3回戦延期分が7月17日に開催。

天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会では17日、3回戦のJAPANサッカーカレッジ(JSC/新潟県代表)vsレノファ山口FC(J2)が行われた。

当初は一斉開催日の10日に予定されていたものの、悪天候のため予備日の開催となったJSCvs山口。すでに抽選会を経てラウンド16の対戦カードも決まっている中、最後の1枠が争われた。

都道府県代表として唯一16強入りの可能性を残していたJSCだが、開始早々の13分に山口がJクラブの力を見せる。ロングスローの流れからボックス中央で反応した若月大和が先制点を奪う。

後半に入っても山口が危なげのない戦いを続けると、59分には末永透瑛がヘディング弾、79分にはボックス中央の河野孝汰がフェイントで相手GKを翻弄して流し込む。

結局、試合は0-3で山口が勝利。8月21日のラウンド16では、サガン鳥栖と対戦することが決定している。

■3回戦 結果

・7月17日(水)

JAPANサッカーカレッジ(新潟県代表) 0-3 レノファ山口FC(J2)

・7月10日(水)

ヴィッセル神戸(J1) 2-0 徳島ヴォルティス(J2)

柏レイソル(J1) 2-1 筑波大学(茨城県代表)

セレッソ大阪(J1) 1-2 ヴァンフォーレ甲府(J2)

アルビレックス新潟(J1) 1-6 V・ファーレン長崎(J2)

鹿島アントラーズ(J1) 2-1 藤枝MYFC(J2)

サガン鳥栖(J1) 3-1 横浜FC(J2)

京都サンガF.C.(J1) 3-1 清水エスパルス(J2)

横浜F・マリノス(J1) 2-2(PK:5-4) 水戸ホーリーホック(J2)

ガンバ大阪(J1) 2-1 テゲバジャーロ宮崎(宮崎県代表)

川崎フロンターレ(J1) 1-3 大分トリニータ(J2)

FC東京(J1) 1-2 ジェフユナイテッド千葉(J2)

サンフレッチェ広島(J1) 4-0 いわきFC(J2)

湘南ベルマーレ(J1) 1-0 東京ヴェルディ(J1)

アビスパ福岡(J1) 0-2 愛媛FC(J2)

北海道コンサドーレ札幌(J1) 6-3 モンテディオ山形(J2)

■ラウンド16

・8月21日(水)

V・ファーレン長崎 vs 横浜F・マリノス …(1)

サガン鳥栖 vs レノファ山口FC …(2)

サンフレッチェ広島 vs 愛媛FC …(3)

ガンバ大阪 vs 湘南ベルマーレ …(4)

ヴァンフォーレ甲府 vs 鹿島アントラーズ …(5)

柏レイソル vs ヴィッセル神戸 …(6)

京都サンガF.C. vs 大分トリニータ …(7)

ジェフユナイテッド千葉 vs 北海道コンサドーレ札幌 …(8)

■準々決勝

・9月18日(水)

(1)の勝者 vs (2)の勝者 …(9)

(3)の勝者 vs (4)の勝者 …(10)

(5)の勝者 vs (6)の勝者 …(11)

(7)の勝者 vs (8)の勝者 …(12)

■準決勝

・10月27日(日)

(9)の勝者 vs (10)の勝者 …(13)

(11)の勝者 vs (12)の勝者 …(14)

■決勝

・11月23日(土)

(13)の勝者 vs (14)の勝者