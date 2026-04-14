VIVANTの再放送はある？地上波放送予定・見逃し配信・視聴方法まとめ

大ヒットドラマ『VIVANT（ヴィヴァン）』は、放送終了後も高い人気を維持している。

本記事ではVIVANT第1クールの再放送について紹介する。

VIVANT再放送はある？

『VIVANT（ヴィヴァン）』の再放送については、2026年4月時点で地上波での公式発表は行われていない。現段階では具体的な放送スケジュールは未定となっており、テレビでの再視聴を待つ場合は今後の発表を注視する必要がある。

これまでには、2023年末から2024年初頭にかけて「年納め年初め一挙放送SP」として特別編成が実施された実績があり、大型コンテンツとして再放送枠が組まれたケースも存在する。

今後については、2026年7月に予定されている続編放送のタイミングに合わせ、地上波で再放送が実施される可能性は十分にある。過去の編成傾向を踏まえても、新作放送前にシリーズを振り返る形で再放送が行われるケースは珍しくない。

最新の再放送情報については、公式サイトやテレビ局の番組表を随時確認しておきたい。

VIVANT第1クールの配信情報は？

『VIVANT（ヴィヴァン）』第1クール(全10話)は、複数の配信サービスを通じて視聴できる環境が整っている。特に、見放題で一気見できるサービスと、期間限定で無料視聴できる配信を使い分けることがポイントとなる。

メインの視聴手段となるのは、U-NEXTとNetflix。U-NEXTでは本編に加えて副音声付きの特別版や解説付きコンテンツも用意されており、作品をより深く楽しめる構成となっている。

また、無料で視聴したい場合はTVerやTBS FREEも選択肢となる。ただし、配信は期間限定かつ話数ごとに公開期間が異なるため、タイミングを逃さずチェックする必要がある。

一気見を重視するなら定額配信、ピンポイントで楽しむなら無料配信と、視聴スタイルに応じて使い分けたい。

U-NEXT：見放題（全10話＋副音声版・解説版）／31日間無料トライアルあり

Netflix：見放題（全10話）／無料トライアルなし

TVer / TBS FREE：期間限定無料（一部話数を順次配信）／視聴期限あり

※配信状況は変更となる可能性あり。最新情報は各公式サイトを確認。

U-NEXTの視聴方法

ドラマ『VIVANT』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

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U-NEXT

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※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。