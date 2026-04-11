ボクシングファン注目のビッグイベント「Prime Video Boxing 15」が開催される。今回もメインカードには注目選手が名を連ね、その中でも那須川天心の最新試合は大きな関心を集めている。

本記事では、「Prime Video Boxing 15」の無料視聴について紹介する。

Prime Video Boxing 15の日程は？

注目のボクシングイベント「Prime Video Boxing 15」は、2026年4月11日(土)に開催される。那須川天心の最新試合を含むカードが予定されており、国内外のファンから大きな関心を集めている。

会場は東京・両国国技館。日本ボクシングの聖地ともいえる舞台で、今回もハイレベルな試合が繰り広げられる見込みだ。

配信はAmazon Prime Videoによる独占ライブ配信となり、配信開始は17:00を予定。プライム会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

項目 内容 開催日 2026年4月11日(土) 配信開始時間 17:00(予定) 会場 両国国技館(東京都墨田区) 配信 Amazon Prime Video(独占ライブ配信)

Prime Video Boxing 15の無料視聴方法はある？

「Prime Video Boxing 15」は、Amazonの動画配信サービス『Prime Video』で独占配信されるイベントとなっており、通常はプライム会員であれば追加料金なしで視聴できる。しかし、条件を満たせば無料で視聴することも可能だ。

最も一般的な方法は、Amazonプライムの「30日間無料体験」を利用すること。初めて登録するユーザー、または一定期間会員でなかった場合は無料体験の対象となり、期間中は有料会員と同じ条件で配信を視聴できる。そのため、「Prime Video Boxing 15」も追加料金なしで楽しむことが可能となる。

また、学生向けの「Prime Student」を利用すれば、無料体験期間は6カ月間に延長される。対象ユーザーであれば、より長期間にわたって無料でサービスを利用できる点もメリットだ。

すでにAmazonプライム会員の場合は、月額または年額の会費のみでそのまま視聴可能。特別なチケット購入や追加課金は必要ない。

なお、無料体験は期間終了後に自動更新されるため、料金を発生させたくない場合は期間内に解約手続きを行う必要がある。視聴にはAmazonアカウントの作成と支払い方法の登録が必要で、日本国内のアカウントが対象となる点にも注意したい。

さらに、ライブ配信を見逃した場合でも、プライム会員であれば見逃し配信を追加料金なしで視聴可能。リアルタイムで観戦できない場合でも後から試合をチェックできる環境が整っている。

Prime Video Boxing 15のテレビ放送・ネット配信予定は？

那須川天心vsエストラーダは、2026年4月11日(土)に両国国技館(東京)で行われる「Prime Video Boxing 15」の全5試合中5試合目に実施。大会は17:00に1試合目が開始予定となっている。

中継は、ネット『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信。テレビ放送やその他のプラットフォームによる中継は行われない。

大会：Prime Video Boxing 15

開始日時：2026年4月11日(土)17:00

会場：両国国技館 (東京)

テレビ放送：なし

ネット配信：Amazonプライムビデオ 独占(全5試合)

Prime Video Boxing 15のおすすめ視聴方法

Amazon

前述の通り、那須川天心の最新試合などが行われる「Prime Video Boxing 15」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法

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