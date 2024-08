NFL開幕戦2024の対戦カード一覧・テレビ放送/ネット配信予定・視聴方法

2024年シーズンNFL(ナショナル・フットボール・リーグ)の開幕戦カードは?テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

2024シーズンのプロアメリカンフットボールリーグNFL(ナショナル・フットボール・リーグ)は、2024年9月に開幕を迎える。

本記事では、NFL2024年シーズンのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法、開幕戦カードを紹介する。

2024シーズンのプロアメリカンフットボールリーグNFL(ナショナル・フットボール・リーグ)は、スポーツチャンネル『DAZN(ダゾーン)』の「NFL GAME PASS(ゲームパス)」を購入することで全試合視聴することができる。

本記事では、その登録方法や料金などを紹介する。

NFL2024-25の放送・配信予定は?

2024年シーズンのNFLは、引き続きDAZNが提供する『NFL GAME PASS』で視聴できる。無料プラン「DAZN Freemium」と有料プラン「NFL GAME PASS Season Pro」の2種類が用意されているが、試合をライブ視聴するためには「NFL GAME PASS Season Pro」への加入が必要だ。

「NFL GAME PASS Season Pro」には一括払いと月払い(12回均等分割払い)の2種類のプランがある。「DAZN Freemium」も含めてDAZN会員登録が必須だが、無料プランでは、ゲームプレビュー、NFLネットワーク、2024 NFLスカウティングコンバイン、そしてレギュラーシーズンとプレーオフのハイライトが視聴可能だ。

有料プラン「NFL GAME PASS Season Pro」では、2024プレシーズン、レギュラーシーズン、2023年シーズンのハイライトと全試合リプレイ、ポストシーズン全試合(ライブ/VOD)・ハイライト、第59回スーパーボウル(ライブ/VOD)などNFLコンテンツをすべて楽しむことができる。

なお、料金は28,800円(税込)の一括払いと2,850円×12回 総額 34,200円(税込)の分割払いがある。

契約開始日にかかわらず、契約期間は毎年7月31日までとなり、マイアカウントで自動更新をオフ(退会)にしない限り、以降毎年8月1日に同じプランが更新される。

NFL2024-25の視聴方法

DAZN

DAZNの『NFL GAME PASS』の登録手順は、「DAZN登録済み」、「DAZN未登録」、「NFL登録済み」の3種類のユーザーで異なる。DAZN提供前の『NFL GAME PASS』を契約中のユーザーであれば、新規契約せずにDAZNへと移行することが可能だ。なお、2022シーズンまでのNFL GAME PASSと同様のメールアドレスでDAZNに登録済みの場合、自動的に契約状況が反映されるため、移行手続きは不要となる。

DAZN登録済みの場合

マイ・アカウントページへアクセス 「アドオン(追加有料コンテンツなど)」を選択 NFL GAME PASS Season Pro(一括払いor分割払い)を選択 決済情報を設定して「購入する」を選択 「アドオン(追加有料コンテンツなど)」の画面にNFL GAME PASSの契約情報が追加されて登録完了

DAZN未登録の場合

NFL GAME PASS登録ページへ プラン(一括払いor分割払い)を選択する 氏名、メールアドレス、パスワードを入力 決済情報を設定後、「視聴を開始」で登録完了

※「DAZN for docomo」「DAZN FOR BUSINESS」でのNFL GAME PASS利用は不可。

※「DAZN for docomo」契約中の場合、所持しているdアカウントではNFL GAME PASSを購入しても視聴不可。

※dアカウントでログイン中にアプリ上でNFL GAME PASSをアプリ内課金にて購入した場合は、ユーザー側で契約のキャンセル及び返金のリクエストが必要となる。

NFL2024-25の開幕戦カード

2024年シーズンのNFLは日本時間9月6日(金)に開幕を予定。開幕戦カードは以下の通り。

日時 対戦カード 配信 9/6(金)

9:20 チーフス vs レイブンズ ・DAZN

・日テレジータス 9/7(土)

9:15 イーグルス vs パッカーズ ・DAZN 9/9(月)

2:00 ファルコンズ vs スティーラーズ ・DAZN 9/9(月)

2:00 ビルズ vs カーディナルス ・DAZN 9/9(月)

2:00 ベアーズ vs タイタンズ ・DAZN 9/9(月)

2:00 ベンガルズ vs ペイトリオッツ ・DAZN 9/9(月)

2:00 コルツ vs テキサンズ ・DAZN 9/9(月)

2:00 ドルフィンズ vs ジャガーズ ・DAZN 9/9(月)

2:00 セインツ vs パンサーズ ・DAZN 9/9(月)

2:00 ジャイアンツ vs バイキングス ・DAZN 9/9(月)

5:05 チャージャーズ vs レイダース ・DAZN 9/9(月)

5:05 シーホークス vs ブロンコス ・DAZN 9/9(月)

5:25 ブラウンズ vs カウボーイズ ・DAZN 9/9(月)

5:25 バッカニアーズ vs コマンダース ・DAZN 9/9(月)

9:20 ライオンズ vs ラムズ ・DAZN

・日テレジータス 9/10(火)

9:15 49ers vs ジェッツ ・DAZN

※すべて日本時間。