DeNA対ソフトバンクをネット配信で見られるのは？無料視聴はある？

SMBC日本シリーズ2026の横浜DeNAベイスターズ対福岡ソフトバンクホークスは、テレビ放送だけでなくネット配信でもライブ視聴できる。
本記事では、DeNA対ソフトバンクをネット配信で視聴できるサービス、無料視聴の有無を紹介する。
2026年日本シリーズの日程・試合開始時間
2026年のSMBC日本シリーズは、10月24日(土)に横浜スタジアムで開幕する。
横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが対戦し、先に4勝したチームが日本一となる。
全日程、試合開始時間、開催球場は以下の通り。
試合
日程
試合開始時間
会場
第1戦
10月24日(土)
18:30
横浜スタジアム
第2戦
10月25日(日)
18:00
横浜スタジアム
移動日
10月26日(月)
—
—
第3戦
10月27日(火)
18:00
みずほPayPayドーム福岡
第4戦
10月28日(水)
18:00
みずほPayPayドーム福岡
第5戦
10月29日(木)
18:00
みずほPayPayドーム福岡
移動日
10月30日(金)
—
—
第6戦
10月31日(土)
18:30
横浜スタジアム
第7戦
11月1日(日)
18:00
横浜スタジアム
日本シリーズは7戦4勝制で行われるため、どちらかのチームが4勝した時点で終了する。
第1戦と第6戦は18:30、第2戦～第5戦と第7戦は18:00プレーボール予定となっている。
DeNA対ソフトバンクのネット配信予定は？無料視聴はある？
2026年のSMBC日本シリーズ、横浜DeNAベイスターズ対福岡ソフトバンクホークスは、TVer、U-NEXT、Hulu、ABEMAなどでネット配信される。
全試合を無料で視聴したい場合はTVerが利用しやすい。TVerでは第1戦から第7戦まで全試合を登録不要で無料ライブ配信する。
また、第5戦はABEMAでも無料生中継予定。U-NEXTでは第1・2・3・6・7戦をライブ配信し、初回31日間無料トライアルを利用できる。
日本シリーズ2026を無料で見る方法
サービス
無料視聴
対象試合
主な特徴
TVer
○ 完全無料
第1～7戦
登録不要で全試合ライブ配信
○
第5戦
会員登録不要で無料生中継
TVerはスマートフォン、タブレット、パソコンのブラウザやアプリから視聴できる。
ただし、日本シリーズのライブ配信はTVerのテレビアプリおよびChromecastでは視聴できないため、利用する端末には注意が必要だ。
U-NEXTでは対象試合をCMなしの完全ノーカットで配信。初回31日間無料トライアルを利用すれば、無料期間中は追加料金なしで視聴できる。
日本シリーズ2026のネット配信サービス一覧
サービス
配信対象試合
料金・無料体験
TVer
第1～7戦（全試合）
無料・登録不要
第1・2・3・6・7戦
月額2,189円・31日間無料トライアルあり
第4戦
月額1,320円
第5戦
無料生中継あり
配信なし
配信対象外
全試合をネットで追いたい場合は、TVerなら第1戦から第7戦まで無料でライブ視聴できる。
一方、第1～3戦、第6・7戦をCMなしで視聴したい場合はU-NEXT、第4戦はHulu、第5戦はABEMAも選択肢となる。
なお、日本シリーズは先に4勝したチームが日本一となるため、第5戦以降はシリーズの勝敗状況によって開催されない場合がある。
日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法
【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり
『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。
U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。
■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順
- U-NEXT公式ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」を選択
- メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
- あとは試合配信ページから視聴を開始するだけ！
【Hulu】第4戦をライブ配信！
10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。
■Huluの登録方法
- Hulu公式サイトにアクセス
- 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信
- 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！
【ABEMA】第5戦をライブ配信！
『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。
無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。
なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。
■ABEMAの登録方法
- 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
- 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
- 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
- パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！
プロ野球日本シリーズ2026の関連情報
※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。