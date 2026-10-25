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日本シリーズ第1戦～第3戦はU-NEXTでCMなし生中継！31日間無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

DeNA対ソフトバンクをネット配信で見られるのは？無料視聴はある？

DeNA対ソフトバンクをネット配信で見る方法は？無料視聴・ライブ中継・見逃し配信を紹介。

【第5戦を配信】
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ABEMA

10月29日の日本シリーズ第5戦はABEMAで中継！

便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録がおすすめ

プレミアム登録で広告なし
【第4戦を配信】
hulu logo

Hulu

10月28日の日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！

野球以外もドラマ・アニメ・映画など見放題作品多数！

見放題作品多数
【第1・2・3・6・7戦を配信】
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U-NEXT

『U-NEXT』日本シリーズ2026の第1～3・6・7戦をライブ配信！

U-NEXTならCMなしで完全ノーカット配信

31日間無料トライアルが利用可能。

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10月29日の日本シリーズ第5戦はABEMAで中継！

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SMBC日本シリーズ2026の横浜DeNAベイスターズ対福岡ソフトバンクホークスは、テレビ放送だけでなくネット配信でもライブ視聴できる。

日本シリーズ第1～3・6・7戦はU-NEXTでライブ配信！CMなしで完全ノーカット配信31日間無料トライアルで視聴

本記事では、DeNA対ソフトバンクをネット配信で視聴できるサービス、無料視聴の有無を紹介する。

2026年日本シリーズの日程・試合開始時間

2026年のSMBC日本シリーズは、10月24日(土)に横浜スタジアムで開幕する。

横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが対戦し、先に4勝したチームが日本一となる。

全日程、試合開始時間、開催球場は以下の通り。

試合

日程

試合開始時間

会場

第1戦

10月24日(土)

18:30

横浜スタジアム

第2戦

10月25日(日)

18:00

横浜スタジアム

移動日

10月26日(月)

第3戦

10月27日(火)

18:00

みずほPayPayドーム福岡

第4戦

10月28日(水)

18:00

みずほPayPayドーム福岡

第5戦

10月29日(木)

18:00

みずほPayPayドーム福岡

移動日

10月30日(金)

第6戦

10月31日(土)

18:30

横浜スタジアム

第7戦

11月1日(日)

18:00

横浜スタジアム

日本シリーズは7戦4勝制で行われるため、どちらかのチームが4勝した時点で終了する。

第1戦と第6戦は18:30、第2戦～第5戦と第7戦は18:00プレーボール予定となっている。

日本シリーズ第1～3・6・7戦はU-NEXTでライブ配信！CMなしで完全ノーカット配信31日間無料トライアルで視聴

DeNA対ソフトバンクのネット配信予定は？無料視聴はある？

2026年のSMBC日本シリーズ、横浜DeNAベイスターズ対福岡ソフトバンクホークスは、TVer、U-NEXTHuluABEMAなどでネット配信される。

全試合を無料で視聴したい場合はTVerが利用しやすい。TVerでは第1戦から第7戦まで全試合を登録不要で無料ライブ配信する。

また、第5戦はABEMAでも無料生中継予定。U-NEXTでは第1・2・3・6・7戦をライブ配信し、初回31日間無料トライアルを利用できる。

日本シリーズ2026を無料で見る方法

サービス

無料視聴

対象試合

主な特徴

TVer

○ 完全無料

第1～7戦

登録不要で全試合ライブ配信

ABEMA

第5戦

会員登録不要で無料生中継

TVerはスマートフォン、タブレット、パソコンのブラウザやアプリから視聴できる。

ただし、日本シリーズのライブ配信はTVerのテレビアプリおよびChromecastでは視聴できないため、利用する端末には注意が必要だ。

U-NEXTでは対象試合をCMなしの完全ノーカットで配信。初回31日間無料トライアルを利用すれば、無料期間中は追加料金なしで視聴できる。

日本シリーズ2026のネット配信サービス一覧

サービス

配信対象試合

料金・無料体験

TVer

第1～7戦（全試合）

無料・登録不要

U-NEXT

第1・2・3・6・7戦

月額2,189円・31日間無料トライアルあり

Hulu

第4戦

月額1,320円

ABEMA

第5戦

無料生中継あり

DAZN

配信なし

配信対象外

全試合をネットで追いたい場合は、TVerなら第1戦から第7戦まで無料でライブ視聴できる。

一方、第1～3戦、第6・7戦をCMなしで視聴したい場合はU-NEXT、第4戦はHulu、第5戦はABEMAも選択肢となる。

なお、日本シリーズは先に4勝したチームが日本一となるため、第5戦以降はシリーズの勝敗状況によって開催されない場合がある。

日本シリーズ第1～3・6・7戦はU-NEXTでライブ配信！CMなしで完全ノーカット配信31日間無料トライアルで視聴

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

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U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

  1. U-NEXT公式ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」を選択
  3. メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
  4. あとは試合配信ページから視聴を開始するだけ！
日本シリーズ第1～3・6・7戦はU-NEXTでライブ配信！CMなしで完全ノーカット配信31日間無料トライアルで視聴

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu LogoHulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

  1. Hulu公式サイトにアクセス
  2. 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信
  3. 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！
【10/28】日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！見放題作品多数今すぐ視聴

【ABEMA】第5戦をライブ配信！

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ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
  4. パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！
【10/29】ABEMAで日本シリーズ第5戦をライブ配信！プレミアム登録で広告なし

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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