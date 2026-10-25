DeNA対ソフトバンクをネット配信で見られるのは？無料視聴はある？

【第5戦を配信】 ABEMA 10月29日の日本シリーズ第5戦はABEMAで中継！ 便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録がおすすめ プレミアム登録で広告なし 今すぐ視聴 【第4戦を配信】 Hulu 10月28日の日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！ 野球以外もドラマ・アニメ・映画など見放題作品多数！ 見放題作品多数 今すぐ視聴 【第5戦を配信】 ABEMA 10月29日の日本シリーズ第5戦はABEMAで中継！ 便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録がおすすめ プレミアム登録で広告なし 今すぐ視聴 【第4戦を配信】 Hulu 10月28日の日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！ 野球以外もドラマ・アニメ・映画など見放題作品多数！ 見放題作品多数 今すぐ視聴 【第5戦を配信】 ABEMA 10月29日の日本シリーズ第5戦はABEMAで中継！ 便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録がおすすめ プレミアム登録で広告なし 今すぐ視聴

SMBC日本シリーズ2026の横浜DeNAベイスターズ対福岡ソフトバンクホークスは、テレビ放送だけでなくネット配信でもライブ視聴できる。

本記事では、DeNA対ソフトバンクをネット配信で視聴できるサービス、無料視聴の有無を紹介する。

2026年日本シリーズの日程・試合開始時間

2026年のSMBC日本シリーズは、10月24日(土)に横浜スタジアムで開幕する。

横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが対戦し、先に4勝したチームが日本一となる。

全日程、試合開始時間、開催球場は以下の通り。

試合 日程 試合開始時間 会場 第1戦 10月24日(土) 18:30 横浜スタジアム 第2戦 10月25日(日) 18:00 横浜スタジアム 移動日 10月26日(月) — — 第3戦 10月27日(火) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 第4戦 10月28日(水) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 第5戦 10月29日(木) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 移動日 10月30日(金) — — 第6戦 10月31日(土) 18:30 横浜スタジアム 第7戦 11月1日(日) 18:00 横浜スタジアム

日本シリーズは7戦4勝制で行われるため、どちらかのチームが4勝した時点で終了する。

第1戦と第6戦は18:30、第2戦～第5戦と第7戦は18:00プレーボール予定となっている。

DeNA対ソフトバンクのネット配信予定は？無料視聴はある？

2026年のSMBC日本シリーズ、横浜DeNAベイスターズ対福岡ソフトバンクホークスは、TVer、U-NEXT、Hulu、ABEMAなどでネット配信される。

全試合を無料で視聴したい場合はTVerが利用しやすい。TVerでは第1戦から第7戦まで全試合を登録不要で無料ライブ配信する。

また、第5戦はABEMAでも無料生中継予定。U-NEXTでは第1・2・3・6・7戦をライブ配信し、初回31日間無料トライアルを利用できる。

日本シリーズ2026を無料で見る方法

サービス 無料視聴 対象試合 主な特徴 TVer ○ 完全無料 第1～7戦 登録不要で全試合ライブ配信 ABEMA ○ 第5戦 会員登録不要で無料生中継

TVerはスマートフォン、タブレット、パソコンのブラウザやアプリから視聴できる。

ただし、日本シリーズのライブ配信はTVerのテレビアプリおよびChromecastでは視聴できないため、利用する端末には注意が必要だ。

U-NEXTでは対象試合をCMなしの完全ノーカットで配信。初回31日間無料トライアルを利用すれば、無料期間中は追加料金なしで視聴できる。

日本シリーズ2026のネット配信サービス一覧

サービス 配信対象試合 料金・無料体験 TVer 第1～7戦（全試合） 無料・登録不要 U-NEXT 第1・2・3・6・7戦 月額2,189円・31日間無料トライアルあり Hulu 第4戦 月額1,320円 ABEMA 第5戦 無料生中継あり DAZN 配信なし 配信対象外

全試合をネットで追いたい場合は、TVerなら第1戦から第7戦まで無料でライブ視聴できる。

一方、第1～3戦、第6・7戦をCMなしで視聴したい場合はU-NEXT、第4戦はHulu、第5戦はABEMAも選択肢となる。

なお、日本シリーズは先に4勝したチームが日本一となるため、第5戦以降はシリーズの勝敗状況によって開催されない場合がある。

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

U-NEXT

『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

Hulu公式サイトにアクセス 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！

【ABEMA】第5戦をライブ配信！

（C）AbemaTV,Inc.

『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。