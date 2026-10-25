日本シリーズはU-NEXT・ABEMA・Huluどこで見られる？

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SMBC日本シリーズ2026は、U-NEXT、ABEMA、Huluなど複数の動画配信サービスでライブ視聴できる。

本記事では、日本シリーズ2026をU-NEXT・ABEMA・Huluのどこで見られるのか、各サービスの配信対象試合について紹介する。

日本シリーズ2026の日程は？

SMBC日本シリーズ2026は、10月24日(土)に横浜スタジアムで開幕する。

横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが対戦し、先に4勝したチームが日本一となる。

試合 日程 試合開始時間 会場 第1戦 10月24日(土) 18:30 横浜スタジアム 第2戦 10月25日(日) 18:00 横浜スタジアム 移動日 10月26日(月) — — 第3戦 10月27日(火) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 第4戦 10月28日(水) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 第5戦 10月29日(木) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 移動日 10月30日(金) — — 第6戦 10月31日(土) 18:30 横浜スタジアム 第7戦 11月1日(日) 18:00 横浜スタジアム

日本シリーズは7戦4勝制で行われるため、どちらかのチームが先に4勝した時点でシリーズは終了する。

そのため、第5戦以降は勝敗状況によって開催されない場合がある。

日本シリーズ2026はU-NEXT・ABEMA・Huluのどこで見られる？

SMBC日本シリーズ2026は、U-NEXT、ABEMAプレミアム、Huluでライブ配信される。

ただし、各サービスで視聴できる試合は異なる。

U-NEXTでは第1・2・3・6・7戦、ABEMAでは第5戦、Huluでは第4戦を配信予定。無料体験や無料生中継の有無もサービスごとに異なるため、視聴したい試合に合わせて選ぶ必要がある。

サービス 配信対象試合 料金 主な特徴 U-NEXT 第1・2・3・6・7戦 月額2,189円(税込) 31日間無料トライアルあり。CMなしの完全ノーカット生中継 ABEMAプレミアム 第5戦 無料生中継 会員登録不要で無料視聴可能 Hulu 第4戦 月額1,320円(税込) 第4戦をライブ配信。常設の無料トライアルなし

U-NEXTは第1・2・3・6・7戦を配信

U-NEXTでは、日本シリーズ2026の第1戦、第2戦、第3戦、第6戦、第7戦の最大5試合をライブ配信する。

地上波とは異なりCMなしの完全ノーカット生中継となっており、試合後のヒーローインタビューまで視聴できる。

対象試合は試合終了後から日本一決定試合日の23:59まで見逃し配信にも対応する。

月額料金は2,189円(税込)だが、初回31日間無料トライアルを利用すれば、対象試合を追加料金なしで視聴可能だ。

ABEMAは第5戦を無料生中継

ABEMAプレミアムを展開するABEMAでは、10月29日(木)18:00開始予定の第5戦を無料で生中継する。

会員登録や有料プランへの加入は不要で、そのまま無料視聴できる。

解説は古田敦也氏と松坂大輔氏、実況はテレビ朝日の清水俊輔アナウンサーが担当。試合終了後には無料ハイライト映像も配信される予定だ。

Huluは第4戦をライブ配信

Huluでは、10月28日(水)18:00開始予定の第4戦をライブ配信する。

試合会場はみずほPayPayドーム福岡。Huluの月額料金は1,320円(税込)で、常設の無料トライアルは提供されていない。

第4戦をHuluで視聴する場合は、有料会員への登録が必要となる。

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

U-NEXT

『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

Hulu公式サイトにアクセス 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！

【ABEMA】第5戦をライブ配信！

（C）AbemaTV,Inc.

『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。