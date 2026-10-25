日本シリーズはU-NEXT・ABEMA・Huluどこで見られる？

SMBC日本シリーズ2026は、U-NEXT、ABEMA、Huluなど複数の動画配信サービスでライブ視聴できる。
本記事では、日本シリーズ2026をU-NEXT・ABEMA・Huluのどこで見られるのか、各サービスの配信対象試合について紹介する。
日本シリーズ2026の日程は？
SMBC日本シリーズ2026は、10月24日(土)に横浜スタジアムで開幕する。
横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが対戦し、先に4勝したチームが日本一となる。
試合
日程
試合開始時間
会場
第1戦
10月24日(土)
18:30
横浜スタジアム
第2戦
10月25日(日)
18:00
横浜スタジアム
移動日
10月26日(月)
—
—
第3戦
10月27日(火)
18:00
みずほPayPayドーム福岡
第4戦
10月28日(水)
18:00
みずほPayPayドーム福岡
第5戦
10月29日(木)
18:00
みずほPayPayドーム福岡
移動日
10月30日(金)
—
—
第6戦
10月31日(土)
18:30
横浜スタジアム
第7戦
11月1日(日)
18:00
横浜スタジアム
日本シリーズは7戦4勝制で行われるため、どちらかのチームが先に4勝した時点でシリーズは終了する。
そのため、第5戦以降は勝敗状況によって開催されない場合がある。
日本シリーズ2026はU-NEXT・ABEMA・Huluのどこで見られる？
SMBC日本シリーズ2026は、U-NEXT、ABEMAプレミアム、Huluでライブ配信される。
ただし、各サービスで視聴できる試合は異なる。
U-NEXTでは第1・2・3・6・7戦、ABEMAでは第5戦、Huluでは第4戦を配信予定。無料体験や無料生中継の有無もサービスごとに異なるため、視聴したい試合に合わせて選ぶ必要がある。
サービス
配信対象試合
料金
主な特徴
第1・2・3・6・7戦
月額2,189円(税込)
31日間無料トライアルあり。CMなしの完全ノーカット生中継
第5戦
無料生中継
会員登録不要で無料視聴可能
第4戦
月額1,320円(税込)
第4戦をライブ配信。常設の無料トライアルなし
U-NEXTは第1・2・3・6・7戦を配信
U-NEXTでは、日本シリーズ2026の第1戦、第2戦、第3戦、第6戦、第7戦の最大5試合をライブ配信する。
地上波とは異なりCMなしの完全ノーカット生中継となっており、試合後のヒーローインタビューまで視聴できる。
対象試合は試合終了後から日本一決定試合日の23:59まで見逃し配信にも対応する。
月額料金は2,189円(税込)だが、初回31日間無料トライアルを利用すれば、対象試合を追加料金なしで視聴可能だ。
ABEMAは第5戦を無料生中継
ABEMAプレミアムを展開するABEMAでは、10月29日(木)18:00開始予定の第5戦を無料で生中継する。
会員登録や有料プランへの加入は不要で、そのまま無料視聴できる。
解説は古田敦也氏と松坂大輔氏、実況はテレビ朝日の清水俊輔アナウンサーが担当。試合終了後には無料ハイライト映像も配信される予定だ。
Huluは第4戦をライブ配信
Huluでは、10月28日(水)18:00開始予定の第4戦をライブ配信する。
試合会場はみずほPayPayドーム福岡。Huluの月額料金は1,320円(税込)で、常設の無料トライアルは提供されていない。
第4戦をHuluで視聴する場合は、有料会員への登録が必要となる。
日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法
【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり
『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。
U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。
■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順
- U-NEXT公式ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」を選択
- メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
- あとは試合配信ページから視聴を開始するだけ！
【Hulu】第4戦をライブ配信！
10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。
■Huluの登録方法
- Hulu公式サイトにアクセス
- 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信
- 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！
【ABEMA】第5戦をライブ配信！
『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。
無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。
なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。
■ABEMAの登録方法
- 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
- 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
- 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
- パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！
プロ野球日本シリーズ2026の関連情報
※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。