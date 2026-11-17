サッカー日本代表は11月17日(火)、「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でパラグアイ代表と対戦する。

本記事では、日本代表vsパラグアイ代表の試合速報・リアルタイム結果の確認方法や、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

サッカー日本代表 今日の試合速報・リアルタイム結果はどこで見られる？

11月17日(火)の日本代表vsパラグアイ代表の試合速報は、日本サッカー協会(JFA)の公式サイトや公式Xアカウント「@jfa_samuraiblue」で確認できる。JFAは同アカウントで試合速報を行うと案内している。

また、『Jリーグ公式サイト』の試合ページでは、スコアやスタメン、試合速報を確認できる。映像をリアルタイムで視聴する場合は、ネット『U-NEXT』や『TVer』、地上波『日本テレビ系列』で中継される。

確認先 確認できる内容 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ライブ＆見逃し配信 JFA公式X(@jfa_samuraiblue) スタメン・試合速報・経過 JFA公式サイト スタメン・スコア・選手交代 Jリーグ公式サイト スタメン・スコア・試合速報 日本テレビ系列 生中継 TVer 日本テレビ系列同時配信

日本vsパラグアイの試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

日本vsパラグアイは、日本時間11月17日(火)22:10にシンガポール・ナショナルスタジアムでキックオフ予定となっている。

『U-NEXT』は21:25から2種類の独自解説チャンネルで事前番組を配信。『日本テレビ系列』は22:05から全国生中継を行い、『TVer』でも同時配信される。

開始日時 対戦カード テレビ放送・ネット配信 11/17(火)

22:10 日本代表 vs パラグアイ代表 【テレビ】日本テレビ系列

【ネット】U-NEXT・TVer

※すべて日本時間。

※中継スケジュールおよび内容は変更となる場合があります。最新情報は日本テレビおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください

日本vsパラグアイのおすすめ視聴方法

国際親善試合の日本vsパラグアイは、『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を行う。視聴には「U-NEXTサッカーパック」または「月額プラン(31日間無料トライアル)」への登録が必要となる。

「月額プラン」には初回31日間の無料トライアル期間があり、期間中は日本vsパラグアイをはじめ、シンガポールvsパラグアイ、シンガポールvsブラジルなど対象の見放題作品が視聴可能。無料トライアル期間中に解約した場合、月額料金の支払いは発生しない。

なお、日本vsパラグアイは森保一監督が率いる日本代表としては最終戦に。『U-NEXT』では事前番組で監督や選手への貴重なインタビュー映像などを配信するほか、「全力応援解説LIVE」では代表レジェンドOBたちと一緒に日本代表を応援することができ、「徹底分析解説LIVE」は戦術解説に特化しているなど好みの視聴体験に合わせてチャンネルを選ぶことができる。

U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入手順

「日本代表特設ページ」へアクセス 「まずは31日間無料トライアル」を選択 メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了 あとは配信ページから視聴を開始するだけ！

※月額プラン31日間無料トライアル期間終了後、解約しない場合は月額2,189円(税込)で自動更新。

サッカー日本代表｜最新情報

日本代表に関する最新情報は以下にまとめている。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。