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MLB（メジャーリーグ）の2026年レギュラーシーズンが、日本時間9月27日(日)に開催。サンフランシスコ・ジャイアンツと、大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースが対戦する。

本記事では、ジャイアンツvsドジャースのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

ジャイアンツ対ドジャース｜試合日程・開始時間

MLB2026レギュラーシーズンのサンフランシスコ・ジャイアンツvsロサンゼルス・ドジャースは、日本時間9月27日(日)にジャイアンツの本拠地オラクル・パークで開催される。

大会：MLBレギュラーシーズン

日時：9月27日(日)午前5:05開始予定／日本時間

対戦：ジャイアンツvsドジャース（大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希 所属）

ジャイアンツ対ドジャース｜テレビ放送・ネット配信予定

ジャイアンツ対ドジャースは『NHK BS』『J SPORTS 2』でテレビ中継、ネットは『Amazonプライムビデオ(MLB on SPOTV)』『SPOTV NOW』『MLB.tv』で配信を行う予定だ。

■放送局・スケジュール

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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『SPOTV NOW』では、今季も大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースの試合は全試合日本語実況・解説付きでライブ配信。さらに今季からMLBに挑戦する村上宗隆選手（シカゴ・ホワイトソックス）、岡本和真選手（トロント・ブルージェイズ）、今井達也選手（ヒューストン・アストロズ）ら、日本人選手が所属する球団の試合を中心に毎日1日最大8試合をライブ配信（日本語実況最大4試合）予定だ。

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