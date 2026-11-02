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2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第4節が日本時間11月4日(水)に開催。ガラタサライと、シュトゥットガルトが対戦する。

本記事では、ガラタサライvsシュトゥットガルトのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ガラタサライvsシュトゥットガルトの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節のガラタサライvsシュトゥットガルトは、ガラタサライのホーム「ラムズ・パーク」で開催される。

大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第4節

日程：2026年11月4日(水)2:45キックオフ／日本時間

カード：ガラタサライ vs シュトゥットガルト

会場：ラムズ・パーク

ガラタサライvsシュトゥットガルトのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、ガラタサライvsシュトゥットガルトの試合は、『Leminoプレミアム』と『WOWOW』が中継・ライブ配信を実施する。

チャンネル 視聴リンク Leminoプレミアム

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チャンピオンズリーグ2026-27の中継・配信予定は？

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は『Leminoプレミアム』と『WOWOWオンデマンド』でライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

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Lemino

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※本記事に掲載されている配信情報は2026年11月時点のものです

※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

ガラタサライvsシュトゥットガルト チーム情報

両チームの対戦成績

順位表