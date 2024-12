レジェンド集結のエル・クラシコ東京前日イベント開催！イニエスタのボレーをカシージャスがセーブ

【EL CLÁSICO in TOKYO】アンドレス・イニエスタ引退試合の前日イベントとして「EL CLASICO in TOKYO FAN FESTIVAL」が12月14日に開催。

「EL CLASICO in TOKYO FAN FESTIVAL」が、14日に味の素スタジアムで開催された。

バルセロナのレジェンドであり、ヴィッセル神戸でもプレーしたアンドレス・イニエスタは、2024年10月8日に現役引退を発表。引退試合の地に、5年間を過ごした“第二の故郷”日本を選んだ。

引退試合は15日に「アミューズ EL CLÁSICO in TOKYO Presented by VITAS」として味の素スタジアムで開催され、FCバルセロナ レジェンズとレアルマドリード レジェンズが対戦するが、14日には同スタジアムで前日イベント「EL CLASICO in TOKYO FAN FESTIVAL」が行われた。

イベントにはバルセロナ レジェンズからイニエスタやチャビ、レアル・マドリード レジェンズからイケル・カシージャスやファビオ・カンナバーロら複数のスターが参加。キックターゲット対決、センタリングボレー対決、2vs2対決で対戦した。

イベントはそれぞれ数名の選手を出し合うゲーム形式で進行し、センタリングボレー対決ではチャビの上げたクロスにイニエスタが合わせ、GKを務めたカシージャスがセーブする場面も。ゴールに設置された的を狙うキックターゲット対決にはリバウドやスティーブ・マクマナマン、ジュリオ・バチスタらが参加したが、バルセロナとレアル・マドリーで“禁断の移籍”を経験したことのあるハビエル・サビオラがトップの成績を叩き出した。

両チームの選手ともに笑顔も見える和やかな空気の中で前日イベントは終了。翌15日には、スター同士がプライドをぶつけ合う「アミューズ EL CLÁSICO in TOKYO Presented by VITAS」のFCバルセロナ レジェンズvsレアルマドリード レジェンズが、14:00にキックオフを迎える。