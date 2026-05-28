朝倉海の次戦が、5月30日(土)の「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」で行われる。

本記事では、朝倉海のUFC最新試合のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

朝倉海 UFC最新試合の日程

朝倉海は、日本時間2026年5月30日(土)開催の「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」で、キャメロン・スモザーマンとのバンタム級マッチを予定している。

大会当日は、プレリムが日本時間17:00、メインカードが20:00から順次スタート予定。朝倉海vsスモザーマンはメインカードの3試合目に組まれている。

朝倉海 UFC最新試合のテレビ放送・ネット配信予定

朝倉海がキャメロン・スモザーマンと対戦する「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』で全試合ライブ＆見逃し配信を予定。プランは『U-NEXXT』が「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」、『UFC Fight Pass』が「プレミアム(月額2,699円/税込)」となっている。

大会 開始日時 主な対戦カード テレビ放送 ネット配信 UFC328 2026年5月30日(土) メインカード：20:00- プレリム：17:00- 朝倉海 vs キャメロン・スモザーマン ソン・ヤドン vs デイヴソン・フィゲイレード 鶴屋怜 vs ルイス・グルレー など - ・U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ・UFCファイトパス

※大会日程・対戦カード・放送時間は変更になる可能性があります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトよりご確認ください。

朝倉海 UFC最新試合のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、UFCファイトナイト・マカオは『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。