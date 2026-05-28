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【朝倉海出場予定】UFCファイトナイト・マカオはU-NEXT配信！無料体験で視聴
Tsutomu Maeda

朝倉海UFC最新試合のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜UFCファイトナイト

朝倉海 UFC最新試合(UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード)のテレビ放送・ネット配信予定は？中継スケジュールや視聴方法を紹介。

【5/30(土)】朝倉海出場予定！
ufc macao main 20260530

U-NEXT

UFCファイトナイトマカオはU-NEXTがライブ配信！

5月30日(土)17時～開催。朝倉海、鶴屋怜らが出場へ！

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

朝倉海の次戦が、5月30日(土)の「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」で行われる。

【朝倉海出場予定】5/30開催のUFCファイトナイト・マカオはU-NEXTで見放題ライブ配信！無料体験で視聴

本記事では、朝倉海のUFC最新試合のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

朝倉海 UFC最新試合の日程

朝倉海は、日本時間2026年5月30日(土)開催の「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」で、キャメロン・スモザーマンとのバンタム級マッチを予定している。

大会当日は、プレリムが日本時間17:00、メインカードが20:00から順次スタート予定。朝倉海vsスモザーマンはメインカードの3試合目に組まれている。

【朝倉海出場予定】5/30開催のUFCファイトナイト・マカオはU-NEXTで見放題ライブ配信！無料体験で視聴

朝倉海 UFC最新試合のテレビ放送・ネット配信予定

朝倉海がキャメロン・スモザーマンと対戦する「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』で全試合ライブ＆見逃し配信を予定。プランは『U-NEXXT』が「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」、『UFC Fight Pass』が「プレミアム(月額2,699円/税込)」となっている。

大会開始日時主な対戦カードテレビ放送ネット配信
UFC328

2026年5月30日(土)

メインカード：20:00-

プレリム：17:00-

朝倉海 vs キャメロン・スモザーマン

ソン・ヤドン vs デイヴソン・フィゲイレード

鶴屋怜 vs ルイス・グルレー

など

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U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

・UFCファイトパス

※大会日程・対戦カード・放送時間は変更になる可能性があります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトよりご確認ください。

【朝倉海出場予定】5/30開催のUFCファイトナイト・マカオはU-NEXTで見放題ライブ配信！無料体験で視聴

朝倉海 UFC最新試合のおすすめ視聴方法

ufc macao 20260530U-NEXT

前述の通り、UFCファイトナイト・マカオは『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶UFCファイトナイト・マカオライブ視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとはUFCファイトナイト・マカオを視聴するだけ！

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【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

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U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。