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MLBワールドシリーズ2026第1戦のミルウォーキー・ブルワーズvsタンパベイ・レイズが、日本時間10月24日(土)から行われる。

本記事では、ワールドシリーズ第1戦の地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

MLBワールドシリーズ第1戦の試合日程・開始時間

MLBワールドシリーズ2026の第1戦は、日本時間10月24日(土)9:00に試合開始予定となっている。

ナ・リーグ王者のブルワーズとア・リーグ王者のレイズが対戦。第1戦はブルワーズの本拠地アメリカンファミリー・フィールドで開催される。

項目 内容 大会 MLBワールドシリーズ2026 第1戦 開始日時 10月24日(土)9:00 対戦カード ブルワーズ vs レイズ 会場 アメリカンファミリー・フィールド

※すべて日本時間。

ワールドシリーズ第1戦の地上波テレビ中継はある？

MLBワールドシリーズ2026の第1戦は、地上波『NHK総合』で10月24日(土)9:00から生中継される。

放送時間は9:00～11:54を予定しており、試合が長引いた場合はNHK総合サブチャンネルで中継を継続する。

テレビ放送はその他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』でも9:00から生中継。『J SPORTS』では同日18:00から録画放送を行う。

放送局 放送時間 中継形態 NHK総合 9:00-11:54 生中継 NHK総合サブ 11:55-

(※中継延長時) 生中継 NHK BSプレミアム4K 9:00- 生中継 J SPORTS 18:00-23:00 録画放送

ワールドシリーズ第1戦のネット配信予定

MLBワールドシリーズ2026の第1戦は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』でライブ配信する。プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初回30日間無料体験も利用可能だ。

その他、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazon)』『Lemino(SPOTVパック)』でもライブ配信。『NHK ONE』ではNHK総合の同時配信が予定されている。

チャンネル 配信形態 無料体験 SPOTVチャンネル(Amazon) ライブ配信 30日間無料体験あり MLB.tv(Amazon) ライブ配信 7日間無料体験あり SPOTV NOW ライブ配信 第1戦は無料会員登録で視聴可能 Lemino(SPOTVパック) ライブ配信 ×

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