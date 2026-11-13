サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)は11月14日(土)、国際親善試合「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でブラジル代表と対戦する。
本記事では、日本vsブラジルのテレビ放送・ネット配信局と視聴方法を紹介する。
サッカー日本対ブラジルはどこで見られる？
日本vsブラジルは、日本時間11月14日(土)19:15にシンガポール・ナショナルスタジアムでキックオフ予定だ。
試合は、地上波『テレビ朝日系列』で全国生中継、ネット『U-NEXT』で無料ライブ配信される。放送・配信はどちらも11月14日(土)18:30から開始予定となっている。
チャンネル
形態
中継時間
テレビ朝日系列
地上波テレビ
11/14(土)18:30～21:15
U-NEXT(無料・登録不要)
ネット
11/14(土)18:30～
日本vsブラジルの視聴方法は？
日本vsブラジルは、テレビでは『テレビ朝日系列』、スマホやPCでは『U-NEXT』で無料視聴できる。『U-NEXT』は会員登録やログインが不要で、試合ページから誰でも視聴することが可能だ。
見逃し配信についても、『U-NEXT』では試合開始から72時間は会員登録不要で無料視聴可能。無料配信期間の終了後から1年間は、『U-NEXT』の「月額プラン」または「サッカーパック」加入者のみが視聴できる。
また、『U-NEXT』では「全力応援解説LIVE」と「徹底分析解説LIVE」の2種類を配信予定だ。
配信チャンネル
実況
解説
谷岡慎一
中山雅史・久保竜彦・中澤佑二
下田恒幸
林陵平・林舞輝