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Tsutomu Maeda

サッカー日本代表対ブラジル代表はどこで見られる？視聴方法一覧｜国際親善試合

親善試合
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日本 対 ブラジル
ブラジル

サッカー国際親善試合「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」日本代表vsブラジル代表はどこで見られる？試合の視聴方法一覧を紹介。

サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)は11月14日(土)、国際親善試合「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でブラジル代表と対戦する。

本記事では、日本vsブラジルのテレビ放送・ネット配信局と視聴方法を紹介する。

サッカー日本対ブラジルはどこで見られる？

日本vsブラジルは、日本時間11月14日(土)19:15にシンガポール・ナショナルスタジアムでキックオフ予定だ。

試合は、地上波『テレビ朝日系列』で全国生中継、ネット『U-NEXT』で無料ライブ配信される。放送・配信はどちらも11月14日(土)18:30から開始予定となっている。

チャンネル

形態

中継時間

テレビ朝日系列

地上波テレビ

11/14(土)18:30～21:15
生中継

U-NEXT(無料・登録不要)

ネット

11/14(土)18:30～
ライブ＆見逃し配信

日本vsブラジルの視聴方法は？

日本vsブラジルは、テレビでは『テレビ朝日系列』、スマホやPCでは『U-NEXT』で無料視聴できる。『U-NEXT』は会員登録やログインが不要で、試合ページから誰でも視聴することが可能だ。

見逃し配信についても、『U-NEXT』では試合開始から72時間は会員登録不要で無料視聴可能。無料配信期間の終了後から1年間は、『U-NEXT』の「月額プラン」または「サッカーパック」加入者のみが視聴できる。

また、『U-NEXT』では「全力応援解説LIVE」と「徹底分析解説LIVE」の2種類を配信予定だ。

配信チャンネル

実況

解説

全力応援解説LIVE

谷岡慎一

中山雅史・久保竜彦・中澤佑二

徹底分析解説LIVE

下田恒幸

林陵平・林舞輝

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