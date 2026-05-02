【ボクシング】井上尚弥 vs 中谷潤人｜試合順・テレビ放送・PPV視聴まとめ

井上尚弥vs中谷潤人｜試合日程・会場・配信情報
井上尚弥と中谷潤人による世紀の一戦、「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」は2026年5月2日（土）に東京ドームで開催される。テレビの地上波放送はなく、動画配信サービス「Lemino」でのPPV（ペイパービュー）生配信となる。
- 大会名： NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人
- 開催日程： 2026年5月2日（土）
- 開場/開演時間： 開場 13:30 / 開演 15:00（予定）
- 会場： 東京ドーム（東京都文京区）
- ネット配信： Lemino（生配信・PPV）※14:30配信開始予定
全7試合の対戦カードと試合順
当日は、メインの井上尚弥 vs 中谷潤人戦をはじめ、井上拓真 vs 井岡一翔のWBC世界バンタム級タイトルマッチなど、非常に豪華な全7試合が組まれている。
「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」試合順
|試合順
|タイトル・階級
|対戦カード
|第1試合
|10R
WBOアジアパシフィック
フライ級タイトルマッチ
|富岡浩介(REBOOT)
vs
田中将吾(大橋)
|第2試合
|10R
OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィック
スーパーミドル級タイトルマッチ
|ユン・ドクノ(韓国)
vs
森脇唯人(ワールドS)
|第3試合
|10R
フェザー級
|阿部麗也(KG大和)
vs
下町俊貴(グリーンツダ)
|第4試合
|10R
OPBF東洋太平洋ウェルター級
タイトルマッチ
|田中空(大橋)
vs
佐々木尽(八王子中屋)
|第5試合
|12R
WBC世界バンタム級
タイトルマッチ
|井上拓真(大橋)
vs
井岡一翔(志成)
|第6試合
(セミ)
|8R
スーパーバンタム級
|武居由樹(大橋)
vs
ワン・デカン(中国)
|第7試合
(メイン)
|12R
世界統一スーパーバンタム級
タイトルマッチ
|井上尚弥(大橋)
vs
中谷潤人(M.T)
※対戦カードは出場選手の都合により変更される場合があります。
井上尚弥vs中谷潤人｜試合の視聴方法
Lemino
- 「THE DAY 井上尚弥vs中谷潤人」Lemino特設ページへアクセス
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- Leminoでの購入を選択
- dアカウントでログインし、PPVの支払方法を選択
- 購入完了！すぐにLeminoで視聴可能に！
井上尚弥 vs 中谷潤人｜試合開始予想時間
第1試合は15:00から開始予定である。全7試合のうち、第4試合、第5試合（12R）、第7試合（12R）とタイトルマッチが続くため、試合の進行（KO決着の有無など）によって時間は大きく前後する。
過去の世界戦の傾向から推測すると、メインイベントである「井上尚弥 vs 中谷潤人」のリングイン・試合開始は、20:00〜21:00頃になる可能性が高いと予想される。見逃しのないよう、第5試合（井上拓真 vs 井岡一翔）が始まる頃には視聴環境を整えておくことを推奨する。
ルール・勝敗決着方法
本試合は「WBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ」として行われる。
- 階級： スーパーバンタム級（リミット：55.34kg / 122ポンド）
- ラウンド数： 3分 × 12ラウンド
- 勝敗の決着方法：
KO（ノックアウト）： ダウン後、レフェリーが10カウントを数え切った場合。
TKO（テクニカルノックアウト）： 続行不可能とレフェリー、ドクター、または陣営が判断した場合。
判定： 12ラウンドを戦い抜いた場合、3名のジャッジによる採点（10点満点減点方式）で勝敗を決定する。
井上尚弥(いのうえ なおや)のプロフィール
Getty Images
- 生年月日： 1993年4月10日（33歳）
- 出身地： 神奈川県座間市
- 身長 / リーチ： 165cm / 171cm
- スタイル： 右ボクサーファイター
- 所属： 大橋ボクシングジム
- 主な獲得タイトル： 世界4階級制覇王者、バンタム級・スーパーバンタム級の2階級での世界4団体統一王者
- 異名： Monster（モンスター）
圧倒的なパンチ力、スピード、テクニックを兼ね備え、Pound for Pound（全階級を通じて最強）の頂点に君臨する日本ボクシング界の至宝である。
中谷潤人のプロフィール
Getty Images
- 生年月日： 1998年1月2日（28歳）
- 出身地： 三重県東員町
- 身長 / リーチ： 172cm / 170cm
- スタイル： 左ボクサーファイター（サウスポー）
- 所属： M.Tボクシングジム
- 主な獲得タイトル： フライ級、スーパーフライ級、バンタム級の世界3階級制覇王者
- 異名： ビッグバン
長身と長いリーチを活かした距離感、そして左ストレートだけでなく、変則的なアングルから打ち込まれる強烈な左フックを武器にKOを量産する若き天才である。
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※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。