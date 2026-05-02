【ボクシング】井上尚弥 vs 中谷潤人｜試合順・テレビ放送・PPV視聴まとめ

日本ボクシング界における究極のドリームマッチ、「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」がついに実現する。世界4団体統一スーパーバンタム級王者の井上尚弥と、3階級制覇王者の中谷潤人が無敗のまま激突する世紀の一戦である。

井上尚弥vs中谷潤人｜試合日程・会場・配信情報

本記事では、試合の日程や会場、全7試合の対戦カード、メインイベントの開始予想時間など、当日の視聴に必要な情報をまとめた。

井上尚弥と中谷潤人による世紀の一戦、「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」は2026年5月2日（土）に東京ドームで開催される。テレビの地上波放送はなく、動画配信サービス「Lemino」でのPPV（ペイパービュー）生配信となる。

大会名： NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人

開催日程： 2026年5月2日（土）

開場/開演時間： 開場 13:30 / 開演 15:00（予定）

会場： 東京ドーム（東京都文京区）

ネット配信： Lemino（生配信・PPV）※14:30配信開始予定

全7試合の対戦カードと試合順

当日は、メインの井上尚弥 vs 中谷潤人戦をはじめ、井上拓真 vs 井岡一翔のWBC世界バンタム級タイトルマッチなど、非常に豪華な全7試合が組まれている。

「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」試合順

試合順 タイトル・階級 対戦カード 第1試合 10R

WBOアジアパシフィック

フライ級タイトルマッチ 富岡浩介(REBOOT)

vs

田中将吾(大橋) 第2試合 10R

OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィック

スーパーミドル級タイトルマッチ ユン・ドクノ(韓国)

vs

森脇唯人(ワールドS) 第3試合 10R

フェザー級 阿部麗也(KG大和)

vs

下町俊貴(グリーンツダ) 第4試合 10R

OPBF東洋太平洋ウェルター級

タイトルマッチ 田中空(大橋)

vs

佐々木尽(八王子中屋) 第5試合 12R

WBC世界バンタム級

タイトルマッチ 井上拓真(大橋)

vs

井岡一翔(志成) 第6試合

(セミ) 8R

スーパーバンタム級 武居由樹(大橋)

vs

ワン・デカン(中国) 第7試合

(メイン) 12R

世界統一スーパーバンタム級

タイトルマッチ 井上尚弥(大橋)

vs

中谷潤人(M.T)

※対戦カードは出場選手の都合により変更される場合があります。

井上尚弥vs中谷潤人｜試合の視聴方法

Lemino

井上尚弥 vs 中谷潤人｜試合開始予想時間

第1試合は15:00から開始予定である。全7試合のうち、第4試合、第5試合（12R）、第7試合（12R）とタイトルマッチが続くため、試合の進行（KO決着の有無など）によって時間は大きく前後する。

過去の世界戦の傾向から推測すると、メインイベントである「井上尚弥 vs 中谷潤人」のリングイン・試合開始は、20:00〜21:00頃になる可能性が高いと予想される。見逃しのないよう、第5試合（井上拓真 vs 井岡一翔）が始まる頃には視聴環境を整えておくことを推奨する。

ルール・勝敗決着方法

本試合は「WBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ」として行われる。

階級： スーパーバンタム級（リミット：55.34kg / 122ポンド）

ラウンド数： 3分 × 12ラウンド

勝敗の決着方法：

KO（ノックアウト）： ダウン後、レフェリーが10カウントを数え切った場合。

TKO（テクニカルノックアウト）： 続行不可能とレフェリー、ドクター、または陣営が判断した場合。

判定： 12ラウンドを戦い抜いた場合、3名のジャッジによる採点（10点満点減点方式）で勝敗を決定する。

井上尚弥(いのうえ なおや)のプロフィール

Getty Images

生年月日： 1993年4月10日（33歳）

出身地： 神奈川県座間市

身長 / リーチ： 165cm / 171cm

スタイル： 右ボクサーファイター

所属： 大橋ボクシングジム

主な獲得タイトル： 世界4階級制覇王者、バンタム級・スーパーバンタム級の2階級での世界4団体統一王者

異名： Monster（モンスター）

圧倒的なパンチ力、スピード、テクニックを兼ね備え、Pound for Pound（全階級を通じて最強）の頂点に君臨する日本ボクシング界の至宝である。

中谷潤人のプロフィール

Getty Images

生年月日： 1998年1月2日（28歳）

出身地： 三重県東員町

身長 / リーチ： 172cm / 170cm

スタイル： 左ボクサーファイター（サウスポー）

所属： M.Tボクシングジム

主な獲得タイトル： フライ級、スーパーフライ級、バンタム級の世界3階級制覇王者

異名： ビッグバン

長身と長いリーチを活かした距離感、そして左ストレートだけでなく、変則的なアングルから打ち込まれる強烈な左フックを武器にKOを量産する若き天才である。

井上尚弥vs中谷潤人｜関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。