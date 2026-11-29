Amazonブラックフライデー2026では、11月30日(月)から新たにセール対象となる目玉商品が登場する。
人気のスマートフォンやデジタル機器をはじめ、さまざまなジャンルのアイテムが特別価格で販売される予定だ。
本記事では、11月30日(月)から注目したいAmazonブラックフライデー2026の目玉商品や、追加セールの情報をまとめて紹介する。
Amazonブラックフライデー2026の目玉商品は？
Amazonブラックフライデー2026では、人気メーカーの家電やデジタル機器を中心に、食品、日用品、ファッションアイテムなど多彩な商品がセール価格で販売されている。
特に、大型テレビやロボット掃除機といった高額家電は、通常よりも購入費用を抑えられることから注目したい。
また、スマートフォンやパソコンなどの買い替え需要が高い製品に加え、毎日の生活に欠かせない消耗品やまとめ買い向けの商品も狙い目だ。
11月30日(月)から新たに割引対象となる商品もあるため、先行セールで値下げされた商品とあわせて比較しておきたい。
割引率が50%を超える商品も登場しており、年末年始の準備や日頃から欲しかったアイテムを購入する機会として活用できる。
Apple製品
iPhone Air 512GB（SIMフリー）
MacBook Air M5 13インチ 1TB
Apple Watch Series 12（GPS）
iPad Air M4 11インチ 1TB
Apple Watch SE 3（GPS）
Mac mini M6 12コアCPU/12コアGPU
Apple Pencil Pro
AirPods 5
Magic Mouse（USB-C）ホワイト
AirPods Pro 3 + AppleCare+ 2年延長
食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品
キレイキレイ [医薬部外品] 薬用 泡ハンドソープ シトラスフルーティの香り 詰め替え 大容量サイズ
899円（-25%）
【大容量】アタック抗菌ＥＸ ラスボス級の汗臭 汚れまで強力洗浄 つめかえ用
822円（-23%）
アテニア (Attenir) スキンクリア クレンズ オイル アロマタイプ リフレシングシトラスの香り
1,980円（-10%）
めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク 完熟ゆずの香り 16枚入【大容量】
1,454円（-20%）
ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治
3,280円（-19%）
by Amazon キッチンペーパー FSC認証紙 18ロール
1,743円（-15%）
by Amazon ペーパータオル ダブル ホワイト FSC認証紙 400枚(200組) 12パック入
1,955円（-15%）
by Amazon ペット用 強力防臭ウンチ袋 SSサイズ 200枚
1,115円（-15%）
味の素 クノール たんぱく質がしっかり摂れるスープ コーンクリーム スティック 15本入
1,374円（-21%）
LISTERINE(リステリン) トータルケアプラス 1500ml
1,080円（-8%）
619円（-14%）
【Amazon.co.jp限定】キュキュット クリア除菌 食器用洗剤 グレープフルーツの香り]
682円（-20%）
ライオン 猫砂 ニオイをとる砂 5.5Lx4袋 鉱物タイプ 無香料
3,046円（-15%）
ANUA(アヌア) PDRNヒアルロン酸セラム デイリーマスクパック (30枚入り)
1,984円（-14%）
Amazon製品
33,980円（-19%）
Amazon Echo Spot - スマートアラームクロック
7,480円（-35%）
Amazon Echo Dot Max (エコードットマックス)
8,980円（-40%）
Amazon Kindle Paperwhite キッズモデル (16GB) スターフィッシュカバー
22,980円（-45%）
Amazon eero 7 - メッシュwifiルーター | Wi-Fi 7対応
17,800円（-28%）
【New】Amazon Fire TV Stick 4K | 4Kの高画質ストリーミング
5,980円（-50%）
【New】Amazon Echo Time (エコータイム) -
26,980円（-25%）
6,980円（-46%）
Ring Stick Up Cam Battery (リング スティックアップカム バッテリーモデル)
2,990円（-67%）
Amazon Kindle Colorsoft | 16GBストレージ
27,980円（-29%）
3,980円（-60%）
24,980円（-17%）
Ring Indoor Cam (リング インドアカム) ホワイト
1,990円（-60%）
Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス)
8,980円（-27%）
生活家電・テレビ・イヤホン・パソコンなど
アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエ ツインノズル ふとん2組対応
11,000円（-14%）
ダイニチ (Dainichi) 加湿器 ハイブリッド式(木造和室8.5畳まで
19,800円（-23%）
Anker SoundCore 2 (ブラック) USB Type-C充電【小型Bluetoothスピーカー】
3,890円（-15%）
COSORI コソリ ノンフライヤー 6L大容量 家庭用 エアフライヤー
17,270円（-14%）
【Amazon.co.jp限定】Logicool G ラピッドトリガー G515 RAPID ゲーミングキーボード
17,980円（-23%）
シャープ 加湿レス空気清浄機 FU-SC01-W プラズマクラスター7000 6畳
10,800円（-23%）
[山善] 加湿器 スチーム式 (木造10畳/プレハブ17畳) 上部給水 4L 自動運転 加湿量3段階
10,800円（-23%）
【Amazon.co.jp限定】 キオクシア ポータブルSSD 1TB
28,280円（-15%）
Anker Prime Charger (100W, 3 Ports, GaN) | 急速充電器 100W type-c 3ポート
6,990円（-22%）
Levoit (レボイト) 空気清浄機 脱臭強化モデル 20畳
12,733円（-15%）
CORONA(コロナ) 遠赤外線 カーボンヒーター 【日本生産】
17,820円（-10%）
ダイニチ (Dainichi) 石油ファンヒーター (木造15畳まで/コンクリート20畳まで) Lタイプ
24,800円（-12%）
シャープ 加湿 セラミックヒーター HX-TK12-W プラズマクラスター7000
18,800円（-16%）
象印 炊飯器 極め炊き 5.5合 NW-VE10-BA ブラック
17,354円（-12%）
ロジクール Webカメラ フルHD 1080P オートフォーカス ステレオマイク C920n 国内正規品
4,831円（-22%）
IODATA GigaCrysta ゲーミングモニター 27型 WQHD 200Hz
42,980円（-28%）
洋服・シューズ・バッグ
Under Armour トレーニングT-シャツUAテック2.0 ロングスリーブメンズ
2,063円（-43%）
[オカモト] 靴下サプリ おやすみスイッチ 寝る時用レディース
2,050円（-13%）
1,734円（-21%）
[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット
22,814円（-15%）
9,592円（-20%）
[クロックス] サンダル バヤバンド Bayaband クロッグ
5,279円（-21%）
[ニューバランス] サポーティブクッションインソール(RCP150)
1,434円（-15%）
[ザ・ノース・フェイス] ニット帽 大人 キッズ ベビー カプッチョリッド
3,894円（-18%）
1,714円（-15%）
[グンゼ] RIZAP ライザップ 10分丈 シェイプレギンス
1,152円（-30%）
YONEX(ヨネックス) ウィンドウォーマーパンツユニ裏地付ウインドウォーマーパンツ
4,590円（-28%）
11,904円（-28%）
6,400円（-27%）
new balance(ニューバランス) ユニセックス子供 【現行モデル】
3,618円（-37%）
THE NORTH FACE リアビューフルジップフーディメンズ
11,849円（-17%）
[ザ・ノース・フェイス] フリース 保温 フルジップ デナリジャケット(メンズ)
16,766円（-31%）
okamoto(オカモト) 学校へ行こう スクールソックス 4足組
1,099円（-27%）
2,015円（-20%）
1,490円（-25%）
[ニューバランス] ユニセックス大人 530 (MR530 U530)
9,696円（-19%）
874円（-28%）
34,172円（-24%）
ゲーム・DVD・ソフトウェア
【純正品】Xbox ワイヤレス コントローラー (ロボット ホワイト)
7,200円（-19%）
アンパンマン タッチでエンジョイ! あいうえお教室 for Nintendo Switch
5,458円（-11%）
機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ 【4K ULTRA HD Blu-ray】
4,410円（-10%）
9,696円（-19%）
サイバーパンク: エッジランナーズ(完全生産限定版) [Blu-ray]
22,290円（-32%）
【任天堂ライセンス商品】あつまれ どうぶつの森 ホリ ゲーミングヘッドセット
3,655円（-27%）
Amazonブラックフライデー2026のポイントアップキャンペーン・還元率は？
Amazonブラックフライデー2026では、事前エントリーのうえ、対象期間中に合計10,000円(税込)以上購入すると、最大11%のポイント還元を受けられるキャンペーンが実施される。還元上限は10,000ポイントとなる。
ポイントアップ条件
還元率
プライム会員
最大+2.5%
Amazon Mastercardでの支払い
最大3.0%(通常還元率を含む)
ブランドセレクション対象商品
+7.0%
対象カテゴリーの商品
+5.5%
キャンペーンの買い物対象期間は、先行セール開始日の11月27日(金)0:00から12月7日(月)23:59まで。還元率は会員資格や決済方法、購入する商品によって異なる。
さらに、エントリー後に合計10,000円(税込)以上購入すると、最大100,000ポイントが当たる大抽選会にも自動で参加できる。
なお、Apple製品など一部商品はポイントアップの対象外となるため、購入前にキャンペーン条件を確認しておきたい。
Amazonブラックフライデー2026｜関連情報
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サブスクのキャンペーン情報
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- Amazon Music Unlimitedが3か月無料！0円で音楽が聴き放題｜2027年1月11日までの期間限定
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