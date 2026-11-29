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Amazonブラックフライデー2026では、11月30日(月)から新たにセール対象となる目玉商品が登場する。

人気のスマートフォンやデジタル機器をはじめ、さまざまなジャンルのアイテムが特別価格で販売される予定だ。

本記事では、11月30日(月)から注目したいAmazonブラックフライデー2026の目玉商品や、追加セールの情報をまとめて紹介する。

Amazonブラックフライデー2026の目玉商品は？

Amazonブラックフライデー2026では、人気メーカーの家電やデジタル機器を中心に、食品、日用品、ファッションアイテムなど多彩な商品がセール価格で販売されている。

特に、大型テレビやロボット掃除機といった高額家電は、通常よりも購入費用を抑えられることから注目したい。

また、スマートフォンやパソコンなどの買い替え需要が高い製品に加え、毎日の生活に欠かせない消耗品やまとめ買い向けの商品も狙い目だ。

11月30日(月)から新たに割引対象となる商品もあるため、先行セールで値下げされた商品とあわせて比較しておきたい。

割引率が50%を超える商品も登場しており、年末年始の準備や日頃から欲しかったアイテムを購入する機会として活用できる。

Apple製品

食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品

Amazon製品

生活家電・テレビ・イヤホン・パソコンなど

洋服・シューズ・バッグ

ゲーム・DVD・ソフトウェア

Amazonブラックフライデー2026のポイントアップキャンペーン・還元率は？

Amazon

Amazonブラックフライデー2026では、事前エントリーのうえ、対象期間中に合計10,000円(税込)以上購入すると、最大11%のポイント還元を受けられるキャンペーンが実施される。還元上限は10,000ポイントとなる。

ポイントアップ条件 還元率 プライム会員 最大+2.5% Amazon Mastercardでの支払い 最大3.0%(通常還元率を含む) ブランドセレクション対象商品 +7.0% 対象カテゴリーの商品 +5.5%

キャンペーンの買い物対象期間は、先行セール開始日の11月27日(金)0:00から12月7日(月)23:59まで。還元率は会員資格や決済方法、購入する商品によって異なる。

さらに、エントリー後に合計10,000円(税込)以上購入すると、最大100,000ポイントが当たる大抽選会にも自動で参加できる。

なお、Apple製品など一部商品はポイントアップの対象外となるため、購入前にキャンペーン条件を確認しておきたい。

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