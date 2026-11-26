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Amazonブラックフライデー2026の先行セールが、11月27日(金)0:00に幕を開ける。

いよいよ始まる年末の大型セール。せっかくなら初日からお買い得な商品を見つけて、賢く買い物を楽しみたいところだ。

今回の注目ポイントは、Fire TV StickなどのAmazonデバイスや、Ankerのイヤホン・充電器といった人気アイテムの値下げだ。普段から購入を迷っていた商品がある人にとっては、買い替えや新規購入を検討する良い機会になるだろう。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026の先行セール初日となる11月27日(金)にチェックしたいおすすめ商品をピックアップする。

Amazonブラックフライデー2026の先行セールは何日から？

Amazonブラックフライデー2026の先行セールは、11月27日(金)0:00から11月29日(日)23:59までの3日間開催される。

先行セールでは、家電やガジェット、日用品など幅広い商品が、本セールに先駆けて割引価格で販売される。

11月30日(月)0:00からは本セールがスタートし、12月7日(月)23:59まで開催。先行セールを含めると、合計11日間にわたる大型セールとなる。

開催スケジュール 日時 先行セール開始 11月27日(金)0:00 先行セール終了 11月29日(日)23:59 本セール開始 11月30日(月)0:00 本セール終了 12月7日(月)23:59

先行セールと本セールの大きな違いは、開催期間と対象商品のラインナップだ。

先行セールで値下げされた商品は、本セール期間中も原則として同じ割引価格で販売されるため、欲しい商品が見つかれば早めの購入を検討したい。

Amazonブラックフライデー2026の11月27日に買うべきおすすめ商品は？

Amazonブラックフライデー2026では、人気ブランドのファッションアイテムや家電、Apple製品、日用品などが幅広くセール対象となる。

なかでも、Apple製品では「MacBook Air」や「Apple Watch SE 3」、Anker製品では急速充電に対応した「Anker Nano II 65W」などがおすすめだ。

また、自宅で映画を楽しみたい人には、小型プロジェクター「Anker Nebula Capsule 3」も注目したい。

ファッションでは、THE NORTH FACEの「リアビューフルジップフーディ」やニューバランスの「530」など、普段使いしやすいアイテムもチェックしておこう。

日用品では「めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク」や「キュキュット クリア除菌」にも注目だ。

いずれも割引率や販売価格は商品によって異なるため、購入前に通常価格と比較しておきたい。

Amazonデバイス

食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品

Apple製品

Anker製品

ゲーム・DVD・ソフトウェア

洋服・シューズ・バッグ

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