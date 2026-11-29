Amazonブラックフライデー2026では割引額の大きさだけでなく、普段の買い物では手が届きにくい商品や、年末に向けて必要になるものを優先して選ぶのがポイントとなる。
本記事では、Amazonブラックフライデー2026で11月30日(月)に買うべきおすすめ商品を紹介する。
Amazonブラックフライデー2026で11月30日(月)に買うべきおすすめ商品は？
Amazonブラックフライデー2026では、11月30日(月)0:00から本セールがスタートし、新たな割引商品がラインナップに加わる。
特に注目したいのは、先行セールでは値下げされていなかったスマートフォンや、普段は購入をためらう高価格帯のデジタル機器だ。
また、年末の大掃除に役立つ生活家電や、冬の寒さ対策に欠かせないアイテム、まとめ買いに適した食品・日用品なども購入候補となる。
11月30日は先行セールからの継続商品と新規の割引商品を比較できるため、価格や割引率を見極めながら買い物を進めたい。
数量限定の商品は早期に売り切れる可能性もあるため、購入を決めている場合は本セール開始後の在庫状況を確認しておこう。
【洗濯洗剤・柔軟剤】
アタック抗菌EX 詰め替え 2000g
ボールド ジェルボール ローズ＆ブルーミングブーケ 80個
アリエール ジェルボール 部屋干し＆スポーツ 80個
ハミング消臭実感 リフレッシュグリーン 詰め替え 1960g
レノア クエン酸in 部屋干し フレッシュグリーン 詰め替え 1110mL
アリエール ジェルボール 微香 56個
【ハンドソープ・ボディソープ・オーラルケア】
ビオレu 泡ハンドソープ フルーツの香り 詰め替え 1.5L
by Amazon 薬用 柿渋ボディソープ 大容量詰め替え
クリニカPRO オールインワンハミガキ 95g×2個＋フロス
NONIO プラス ホワイトニングハミガキ 130g×2個＋フロス
クリニカ アドバンテージ デンタルフロス Y字タイプ 100本
リステリン トータルケアプラス 1000mL＋100mL
【キッチン・掃除用品・紙類】
スコッティ フラワーパック 3倍長持ち シングル 150m×48ロール
by Amazon ソフトパックティッシュ 160組
by Amazon キッチンペーパー 18ロール
キュキュット オレンジの香り 詰め替え 1380mL
キッチン泡ハイター 業務用 つけかえ用 1000mL
スクラビングバブル 流せるトイレブラシ 本体＋付け替え16個
【日用品・ペット用品】
キレイキレイ [医薬部外品] 薬用 泡ハンドソープ シトラスフルーティの香り 詰め替え 大容量サイズ
899円（-25%）
【大容量】アタック抗菌ＥＸ ラスボス級の汗臭 汚れまで強力洗浄 つめかえ用
822円（-23%）
アテニア (Attenir) スキンクリア クレンズ オイル アロマタイプ リフレシングシトラスの香り
1,980円（-10%）
めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク 完熟ゆずの香り 16枚入【大容量】
1,454円（-20%）
ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治
3,280円（-19%）
by Amazon キッチンペーパー FSC認証紙 18ロール
1,743円（-15%）
by Amazon ペーパータオル ダブル ホワイト FSC認証紙 400枚(200組) 12パック入
1,955円（-15%）
by Amazon ペット用 強力防臭ウンチ袋 SSサイズ 200枚
1,115円（-15%）
味の素 クノール たんぱく質がしっかり摂れるスープ コーンクリーム スティック 15本入
1,374円（-21%）
LISTERINE(リステリン) トータルケアプラス 1500ml
1,080円（-8%）
619円（-14%）
【Amazon.co.jp限定】キュキュット クリア除菌 食器用洗剤 グレープフルーツの香り]
682円（-20%）
ライオン 猫砂 ニオイをとる砂 5.5Lx4袋 鉱物タイプ 無香料
3,046円（-15%）
ANUA(アヌア) PDRNヒアルロン酸セラム デイリーマスクパック (30枚入り)
1,984円（-14%）
【ファッション】
Under Armour トレーニングT-シャツUAテック2.0 ロングスリーブメンズ
2,063円（-43%）
[オカモト] 靴下サプリ おやすみスイッチ 寝る時用レディース
2,050円（-13%）
1,734円（-21%）
[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット
22,814円（-15%）
9,592円（-20%）
[クロックス] サンダル バヤバンド Bayaband クロッグ
5,279円（-21%）
[ニューバランス] サポーティブクッションインソール(RCP150)
1,434円（-15%）
[ザ・ノース・フェイス] ニット帽 大人 キッズ ベビー カプッチョリッド
3,894円（-18%）
1,714円（-15%）
[グンゼ] RIZAP ライザップ 10分丈 シェイプレギンス
1,152円（-30%）
YONEX(ヨネックス) ウィンドウォーマーパンツユニ裏地付ウインドウォーマーパンツ
4,590円（-28%）
11,904円（-28%）
6,400円（-27%）
new balance(ニューバランス) ユニセックス子供 【現行モデル】
3,618円（-37%）
THE NORTH FACE リアビューフルジップフーディメンズ
11,849円（-17%）
[ザ・ノース・フェイス] フリース 保温 フルジップ デナリジャケット(メンズ)
16,766円（-31%）
okamoto(オカモト) 学校へ行こう スクールソックス 4足組
1,099円（-27%）
2,015円（-20%）
1,490円（-25%）
[ニューバランス] ユニセックス大人 530 (MR530 U530)
9,696円（-19%）
874円（-28%）
34,172円（-24%）
【Amazonデバイス】
33,980円（-19%）
Amazon Echo Spot - スマートアラームクロック
7,480円（-35%）
Amazon Echo Dot Max (エコードットマックス)
8,980円（-40%）
Amazon Kindle Paperwhite キッズモデル (16GB) スターフィッシュカバー
22,980円（-45%）
Amazon eero 7 - メッシュwifiルーター | Wi-Fi 7対応
17,800円（-28%）
【New】Amazon Fire TV Stick 4K | 4Kの高画質ストリーミング
5,980円（-50%）
【New】Amazon Echo Time (エコータイム) -
26,980円（-25%）
6,980円（-46%）
Ring Stick Up Cam Battery (リング スティックアップカム バッテリーモデル)
2,990円（-67%）
Amazon Kindle Colorsoft | 16GBストレージ
27,980円（-29%）
3,980円（-60%）
24,980円（-17%）
Ring Indoor Cam (リング インドアカム) ホワイト
1,990円（-60%）
Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス)
8,980円（-27%）
【生活家電・テレビ・イヤホン・パソコン】
アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエ ツインノズル ふとん2組対応
11,000円（-14%）
ダイニチ (Dainichi) 加湿器 ハイブリッド式(木造和室8.5畳まで
19,800円（-23%）
Anker SoundCore 2 (ブラック) USB Type-C充電【小型Bluetoothスピーカー】
3,890円（-15%）
COSORI コソリ ノンフライヤー 6L大容量 家庭用 エアフライヤー
17,270円（-14%）
【Amazon.co.jp限定】Logicool G ラピッドトリガー G515 RAPID ゲーミングキーボード
17,980円（-23%）
シャープ 加湿レス空気清浄機 FU-SC01-W プラズマクラスター7000 6畳
10,800円（-23%）
[山善] 加湿器 スチーム式 (木造10畳/プレハブ17畳) 上部給水 4L 自動運転 加湿量3段階
10,800円（-23%）
【Amazon.co.jp限定】 キオクシア ポータブルSSD 1TB
28,280円（-15%）
Anker Prime Charger (100W, 3 Ports, GaN) | 急速充電器 100W type-c 3ポート
6,990円（-22%）
Levoit (レボイト) 空気清浄機 脱臭強化モデル 20畳
12,733円（-15%）
CORONA(コロナ) 遠赤外線 カーボンヒーター 【日本生産】
17,820円（-10%）
ダイニチ (Dainichi) 石油ファンヒーター (木造15畳まで/コンクリート20畳まで) Lタイプ
24,800円（-12%）
シャープ 加湿 セラミックヒーター HX-TK12-W プラズマクラスター7000
18,800円（-16%）
象印 炊飯器 極め炊き 5.5合 NW-VE10-BA ブラック
17,354円（-12%）
ロジクール Webカメラ フルHD 1080P オートフォーカス ステレオマイク C920n 国内正規品
4,831円（-22%）
IODATA GigaCrysta ゲーミングモニター 27型 WQHD 200Hz
42,980円（-28%）
【肉・魚】
ますよね 蟹刺しOK カット済み ズワイガニ ポーション 3kg（600g×5箱）
甲羅組 生ほたて 貝柱 1kg（中型 61〜80粒）
カニパラダイス タラバガニ 6L 1肩相当 約1.05kg ボイル済み
ますよね カット済み 生ずわいがに 1.8kg（600g×3箱）
ますよね 訳あり サバ フィーレ 1kg 骨取り済み 無塩
肉卸直営 牛タン 厚切り 1.5kg（500g×3）訳あり
黒毛和牛 国産牛 6種 2段重 焼肉セット 400g（焼肉牛兵衛）
熊本馬刺し 国産 6種食べ比べセット 5人前 280g
生ハム切り落とし 訳あり 1kg（500g×2）
肉卸直営 ハラミステーキ 500g 極厚
豊代 A4・A5黒毛和牛 ローストビーフ 350g（お歳暮用梱包）
bonbori フォアグラ カナール 約40～60g×8個
伊藤農園 訳あり 有田みかん やまきずくん 10kg
長野県産りんご サンふじ 7.5kg 糖度13度前後（西村青果）
柿壺 西条柿 渋抜き柿 島根 2.5kg
【Apple製品】
iPhone Air 512GB（SIMフリー）
MacBook Air M5 13インチ 1TB
Apple Watch Series 12（GPS）
iPad Air M4 11インチ 1TB
Apple Watch SE 3（GPS）
Mac mini M6 12コアCPU/12コアGPU
Apple Pencil Pro
AirPods 5
Magic Mouse（USB-C）ホワイト
AirPods Pro 3 + AppleCare+ 2年延長
Amazonブラックフライデー2026のポイント還元・お得なキャンペーン情報
Amazonブラックフライデー2026では、セール価格での購入に加え、条件を満たすことでポイントを獲得できる特典も用意されている。
キャンペーンへの事前エントリーと、11月27日(金)から12月7日(月)までの合計10,000円(税込)以上の買い物が参加条件だ。最大還元率は11%、獲得できるポイントの上限は10,000ポイントとなっている。
ポイント還元の対象
還元率
Amazonプライム会員
最大+2.5%
Amazon Mastercard利用
最大3.0%(通常ポイントを含む)
ブランドセレクション対象商品
+7.0%
DIY・ホーム用品などの対象カテゴリー
+5.5%
さらに、条件を達成した購入者は、最大100,000ポイントが当たる抽選企画にも自動参加できる。
ただし、すべての商品に追加ポイントが付与されるわけではない。Apple製品など対象外の商品もあるため、注文確定前に適用条件を確認しておきたい。
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- Amazon Music Unlimitedが3か月無料！0円で音楽が聴き放題｜2027年1月11日までの期間限定
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