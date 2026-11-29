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Amazonブラックフライデー2026では割引額の大きさだけでなく、普段の買い物では手が届きにくい商品や、年末に向けて必要になるものを優先して選ぶのがポイントとなる。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026で11月30日(月)に買うべきおすすめ商品を紹介する。

Amazonブラックフライデー2026で11月30日(月)に買うべきおすすめ商品は？

Amazon

Amazonブラックフライデー2026では、11月30日(月)0:00から本セールがスタートし、新たな割引商品がラインナップに加わる。

特に注目したいのは、先行セールでは値下げされていなかったスマートフォンや、普段は購入をためらう高価格帯のデジタル機器だ。

また、年末の大掃除に役立つ生活家電や、冬の寒さ対策に欠かせないアイテム、まとめ買いに適した食品・日用品なども購入候補となる。

11月30日は先行セールからの継続商品と新規の割引商品を比較できるため、価格や割引率を見極めながら買い物を進めたい。

数量限定の商品は早期に売り切れる可能性もあるため、購入を決めている場合は本セール開始後の在庫状況を確認しておこう。

【洗濯洗剤・柔軟剤】

【ハンドソープ・ボディソープ・オーラルケア】

【キッチン・掃除用品・紙類】

【日用品・ペット用品】

【ファッション】

【Amazonデバイス】

【生活家電・テレビ・イヤホン・パソコン】

【肉・魚】

【Apple製品】

Amazonブラックフライデー2026のポイント還元・お得なキャンペーン情報

Amazonブラックフライデー2026では、セール価格での購入に加え、条件を満たすことでポイントを獲得できる特典も用意されている。

キャンペーンへの事前エントリーと、11月27日(金)から12月7日(月)までの合計10,000円(税込)以上の買い物が参加条件だ。最大還元率は11%、獲得できるポイントの上限は10,000ポイントとなっている。

ポイント還元の対象 還元率 Amazonプライム会員 最大+2.5% Amazon Mastercard利用 最大3.0%(通常ポイントを含む) ブランドセレクション対象商品 +7.0% DIY・ホーム用品などの対象カテゴリー +5.5%

さらに、条件を達成した購入者は、最大100,000ポイントが当たる抽選企画にも自動参加できる。

ただし、すべての商品に追加ポイントが付与されるわけではない。Apple製品など対象外の商品もあるため、注文確定前に適用条件を確認しておきたい。

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