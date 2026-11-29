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Amazonブラックフライデー2026は、冬の味覚をお得に購入できる絶好の機会だ。

年末年始の食卓を彩る海の幸や、寒い季節に食べたい鍋料理向けの食材など、冬ならではのグルメに注目が集まる。

特に、家族で楽しめる大容量セットや贈答用の食品は、在庫状況や配送予定日を早めに確認しておきたい。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026で狙いたい冬の味覚を10商品を紹介する。

冬の味覚をお得に購入するための選び方

Amazonブラックフライデー2026でカニや海鮮、肉類を購入する際は、割引率だけでなく、内容量や保存方法、調理のしやすさにも注目したい。

特に冷凍食品は、商品によって下処理の有無や包装方法が異なるため、用途に合ったものを選ぶことが重要だ。

カニは調理方法と正味重量を確認

カニ鍋やかにしゃぶを楽しむなら生ズワイガニ、そのまま食べるならボイル済みがおすすめだ。

また、冷凍カニは乾燥を防ぐために表面が氷膜で覆われている場合がある。購入時は氷膜を除いた正味重量を確認し、実際に食べられる量と価格を比較したい。

海鮮は下処理済み・バラ凍結がおすすめ

エビやホタテを購入する際は、必要な分だけ取り出せるバラ凍結(IQF)の商品が便利だ。

背ワタを除去したむきエビや骨取りサバなど、下処理済みの商品を選べば調理時間の短縮にもつながる。

お肉は部位と小分け包装で選ぶ

すき焼き用には霜降りのロース肉、普段の料理には比較的手頃な切り落とし肉など、用途に応じて部位を選びたい。

また、1kg以上の大容量商品を購入する場合は、200〜500g程度に小分けされたものがおすすめだ。必要な分だけ解凍できるため、保存や調理の際にも使いやすい。

Amazonブラックフライデー2026でおすすめの冬の味覚TOP10

Amazonブラックフライデー2026で冬の味覚を購入する際は、割引率だけでなく、調理方法や内容量、保存のしやすさにも注目したい。

カニ鍋やかにしゃぶを楽しむなら、33%OFFの11,980円で販売されている「ますよね カット済み 生ずわいがに 1.8kg」がおすすめだ。600gずつ3箱に分かれており、食べる人数に合わせて使いやすい。冷凍カニは氷膜を除いた正味重量も確認しておきたい。

普段の料理に使う海鮮をまとめ買いするなら、13%OFFの3,480円となっている「ますよね 訳あり サバ フィーレ 1kg」が候補になる。骨取り済みで個別冷凍されているため、必要な分だけ取り出して調理できる。

年末年始の焼肉や家族での食事には、18%OFFの8,880円で登場した「肉卸直営 厚切り牛タン 1.5kg」も注目したい。約10mmの厚切り牛タンが500gずつ3パックに分かれており、大容量でも冷凍保存しやすい。

Amazonブラックフライデー2026のおすすめの商品

Amazonブラックフライデー2026のセール日程・ポイント還元は？

Amazon

Amazonブラックフライデー2026は、11月30日(月)0:00から12月7日(月)23:59までの8日間にわたって開催される。

11月27日(金)から29日(日)までの3日間は先行セールが実施され、全体では合計11日間の大型セールとなる。

セール 開催期間 先行セール 11月27日(金)0:00～11月29日(日)23:59 本セール 11月30日(月)0:00～12月7日(月)23:59 ポイントアップ対象期間 11月27日(金)0:00～12月7日(月)23:59

セール期間中は、家電やガジェット、食品、日用品など幅広いジャンルの商品が割引対象となる。先行セールの商品に加え、本セール開始日の11月30日(月)から新たに値下げされる商品もある。

また、事前エントリーのうえ、期間中に合計10,000円(税込)以上購入すると、最大11%のポイント還元を受けられるキャンペーンも実施される。還元上限は10,000ポイントだ。

ポイントアップ条件 還元率 Amazonプライム会員 最大+2.5% Amazon Mastercardでの支払い 最大3.0%(通常還元率を含む) ブランドセレクション対象商品 +7.0% DIY・ホーム用品などの対象カテゴリー +5.5%

さらに、条件を満たした購入者は、最大100,000ポイントが当たる大抽選会にも自動エントリーされる。

ただし、ポイント還元率は会員資格や支払い方法、商品カテゴリーによって異なる。Apple製品など一部商品はポイントアップの対象外となるため、購入前に適用条件を確認しておきたい

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

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