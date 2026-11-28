3カ月間・月額99円！ Audible 話題の小説などが聴ける「Audible」が期間限定割引！ 12/23(水)まで3カ月間・月額99円キャンペーンを実施 話題の人気作から名作まで聴き放題 3カ月間・月額99円＋500円のアマギフもらえる 今すぐ登録 最初の3カ月0円！ Music Unlimited

1億曲以上から選んで聴ける「Music Unlimited」が期間限定割引！ 2027/1/11(月)まで3カ月間0円キャンペーンを実施 広告なしでオンデマンド再生可能 広告なしでオンデマンド再生可能 3カ月間0円 期間限定で無料利用 3カ月99円で読み放題！ Kindle+ 【対象者限定】電子書籍読み放題の「Kindle+」が期間限定割引！ 12/7(月)まで3カ月合計99円キャンペーンを実施 数百万冊の人気マンガや小説が読み放題 オファーを確認 3カ月99円 3カ月間・月額99円！ Audible 話題の小説などが聴ける「Audible」が期間限定割引！ 12/23(水)まで3カ月間・月額99円キャンペーンを実施 話題の人気作から名作まで聴き放題 3カ月間・月額99円＋500円のアマギフもらえる 今すぐ登録 最初の3カ月0円！ Music Unlimited

1億曲以上から選んで聴ける「Music Unlimited」が期間限定割引！ 2027/1/11(月)まで3カ月間0円キャンペーンを実施 広告なしでオンデマンド再生可能 広告なしでオンデマンド再生可能 3カ月間0円 期間限定で無料利用

新しいガジェットを見ると、つい欲しくなってしまう。そんなガジェット好きにとって、Amazonブラックフライデーは見逃せないイベントだ。

2026年のAmazonブラックフライデーは、11月27日(金)から先行セールが始まり、12月7日(月)まで開催される。

Amazonブラックフライデー2026で本記事では、ガジェット好きにおすすめしたい商品20選を紹介する。

Amazonブラックフライデー2026のおすすめガジェット20選！

iPhone Air 512GB｜23%OFFの172,900円

Apple製品では「iPhone Air 512GB（SIMフリー）」が23%OFFの172,900円で登場している。

薄型デザインと大容量ストレージが特徴で、写真や動画を多く保存したい人にもおすすめだ。iPhoneの買い替えを検討している人はチェックしておきたい。

Anker Power Bank｜最大40%OFFのモバイルバッテリー

Ankerのモバイルバッテリーも注目商品だ。

Anker Power Bank（25000mAh）は40%OFFの10,790円、Anker Power Bank（10000mAh, 22.5W）は20%OFFの2,790円となっている。大容量を重視するなら前者、持ち運びやすさを重視するなら後者がおすすめだ。

Fire TV Stick HD｜60%OFFの3,980円

Amazonデバイスでは「Amazon Fire TV Stick HD」が60%OFFの3,980円と大幅に値下げされている。

対応するテレビに接続することで、映画やドラマ、スポーツなどの動画配信サービスを大画面で楽しめる。

4K画質に対応したモデルを探している人には、50%OFFの5,980円となった「Fire TV Stick 4K」もおすすめだ。

Amazonブラックフライデー2026で安くなるガジェット・家電は？

Amazonブラックフライデー2026では、Apple製品やAmazonデバイスをはじめ、家電、パソコン、イヤホンなど幅広いジャンルの商品がセール対象となっている。

スマートフォンやタブレットの買い替えはもちろん、冬に役立つ暖房器具や加湿器、日用品のまとめ買いにもおすすめだ。

商品によって割引率やセール開始日が異なるため、気になるアイテムは販売価格と開催期間を確認しておきたい。

Apple製品

Amazonデバイス

生活家電・テレビ・イヤホン・パソコンなど

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

セール情報

PS5・ゲーム情報

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。