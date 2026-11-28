新しいガジェットを見ると、つい欲しくなってしまう。そんなガジェット好きにとって、Amazonブラックフライデーは見逃せないイベントだ。
2026年のAmazonブラックフライデーは、11月27日(金)から先行セールが始まり、12月7日(月)まで開催される。
Amazonブラックフライデー2026で本記事では、ガジェット好きにおすすめしたい商品20選を紹介する。
Amazonブラックフライデー2026のおすすめガジェット20選！
iPhone Air 512GB｜23%OFFの172,900円
Apple製品では「iPhone Air 512GB（SIMフリー）」が23%OFFの172,900円で登場している。
薄型デザインと大容量ストレージが特徴で、写真や動画を多く保存したい人にもおすすめだ。iPhoneの買い替えを検討している人はチェックしておきたい。
Anker Power Bank｜最大40%OFFのモバイルバッテリー
Ankerのモバイルバッテリーも注目商品だ。
Anker Power Bank（25000mAh）は40%OFFの10,790円、Anker Power Bank（10000mAh, 22.5W）は20%OFFの2,790円となっている。大容量を重視するなら前者、持ち運びやすさを重視するなら後者がおすすめだ。
Fire TV Stick HD｜60%OFFの3,980円
Amazonデバイスでは「Amazon Fire TV Stick HD」が60%OFFの3,980円と大幅に値下げされている。
対応するテレビに接続することで、映画やドラマ、スポーツなどの動画配信サービスを大画面で楽しめる。
4K画質に対応したモデルを探している人には、50%OFFの5,980円となった「Fire TV Stick 4K」もおすすめだ。
iPhone Air 512GB（SIMフリー）
MacBook Air M5 13インチ 1TB
iPad Air M4 11インチ 1TB
Apple Watch Series 12（GPS）
Apple Watch SE 3（GPS）
AirPods 5
10,790円（40%OFF）
Anker Power Bank（10000mAh, 22.5W）
2,790円（20%OFF）
Anker Power Bank（10000mAh, 22.5W）
3,290円（40%OFF）
Anker Nano Charging Station（7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-Cケーブル）
7,490円（25%OFF）
11,490円（36%OFF）
57,990円（40%OFF）
Anker Eufy Robot Vacuum Omni C30 Edge
69,900円（46%OFF）
Amazon Fire TV Stick HD | 手軽にストリーミングをはじめよう
3,980円（60%OFF）
5,980円（50%OFF）
8,980円（58%OFF）
5,980円（50%OFF）
24,980円（17%OFF）
4,490円（25%OFF）
21,490円（20%OFF）
Amazonブラックフライデー2026で安くなるガジェット・家電は？
Amazonブラックフライデー2026では、Apple製品やAmazonデバイスをはじめ、家電、パソコン、イヤホンなど幅広いジャンルの商品がセール対象となっている。
スマートフォンやタブレットの買い替えはもちろん、冬に役立つ暖房器具や加湿器、日用品のまとめ買いにもおすすめだ。
商品によって割引率やセール開始日が異なるため、気になるアイテムは販売価格と開催期間を確認しておきたい。
Apple製品
Amazonデバイス
生活家電・テレビ・イヤホン・パソコンなど
Anker Prime Charger (100W, 3 Ports, GaN) | 急速充電器 100W type-c 3ポート
【公式】オットキャスト ミニ OTTOCAST MINI Slim ワイヤレスCarPlay・AndroidAutoアダプター カープレイワイヤレス化
Amazonブラックフライデー2026｜関連情報
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