今回のブラックフライデーでは、食品やお菓子、コスメなどを詰め合わせたお得な福袋にも注目。人気メーカーの商品をまとめて購入できるセットや、数量限定の特別企画などが展開される。
本記事では、イオンブラックフライデー2026のおすすめ福袋を紹介する。
イオンブラックフライデー2026はいつからいつまで？店頭・ネットの開催日程
2026年の「イオン 超！ブラックフライデーフェス」は、11月20日(金)から30日(月)までの11日間、全国約600店舗のイオン・イオンスタイルなどで開催される。
今年は開催11年目を迎え、従来のセールに加えて参加型イベントなども充実。イオンモールの専門店でも、限定商品やお得なキャンペーンが展開される。
また、オンラインではイオンスタイルオンラインとイオンショップで、それぞれ異なる期間にブラックフライデーを実施する。
販売方法
開催期間
主な内容
店頭セール
11月20日(金)～30日(月)
全国約600店舗のイオン・イオンスタイルなどで開催
イオンスタイルオンライン
11月20日(金)9:00～12月1日(火)9:59
ネット限定セール
イオンショップ
10月31日(土)9:00～11月30日(月)23:59
食品・ギフトを中心とした特別販売会
食品やお菓子、コスメなどの福袋を探している場合は、店頭だけでなくオンラインの商品も確認しておきたい。
なお、販売商品や数量、実施期間は店舗・サービスによって異なる場合があるため、購入前に最新情報をチェックするとよい。
イオンブラックフライデー2026のおすすめ福袋
商品名
税込み価格
1,080円
1,080円
2,160円
1,080円
1,080円
1,080円
1,598円
1,080円
1,296円
1,080円
1,080円
1,080円