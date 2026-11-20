今回のブラックフライデーでは、食品やお菓子、コスメなどを詰め合わせたお得な福袋にも注目。人気メーカーの商品をまとめて購入できるセットや、数量限定の特別企画などが展開される。

本記事では、イオンブラックフライデー2026のおすすめ福袋を紹介する。

イオンブラックフライデー2026はいつからいつまで？店頭・ネットの開催日程

2026年の「イオン 超！ブラックフライデーフェス」は、11月20日(金)から30日(月)までの11日間、全国約600店舗のイオン・イオンスタイルなどで開催される。

今年は開催11年目を迎え、従来のセールに加えて参加型イベントなども充実。イオンモールの専門店でも、限定商品やお得なキャンペーンが展開される。

また、オンラインではイオンスタイルオンラインとイオンショップで、それぞれ異なる期間にブラックフライデーを実施する。

販売方法 開催期間 主な内容 店頭セール 11月20日(金)～30日(月) 全国約600店舗のイオン・イオンスタイルなどで開催 イオンスタイルオンライン 11月20日(金)9:00～12月1日(火)9:59 ネット限定セール イオンショップ 10月31日(土)9:00～11月30日(月)23:59 食品・ギフトを中心とした特別販売会

食品やお菓子、コスメなどの福袋を探している場合は、店頭だけでなくオンラインの商品も確認しておきたい。

なお、販売商品や数量、実施期間は店舗・サービスによって異なる場合があるため、購入前に最新情報をチェックするとよい。

イオンブラックフライデー2026のおすすめ福袋