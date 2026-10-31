イオンの「超！ブラックフライデーフェス」が、2026年も開催される。

本記事では、イオンブラックフライデー2026の開催日程・セール情報を紹介する。

イオンブラックフライデー2026はいつからいつまで？

2026年の「イオン 超！ブラックフライデーフェス」は、10月31日(土)からオンラインで先行セールを開始し、11月20日(金)～30日(月)まで全国のイオンやイオンスタイルなど約600店舗で店頭セールを開催する。

また、イオンショップやイオンスタイルオンラインでは、10月31日(土)10:00から「ネット限定先行セール」と「ご予約販売会」を実施。ネット限定先行セールは11月16日(月)9:59まで開催され、約600点のセール価格商品や、約5万点を対象とする15%OFFクーポンが用意される。

店頭セールは11月20日(金)から最大11日間開催。イオンリテール直営の約380店舗では、11月30日(月)まで実施される。

また、食品やギフトなどを取り扱う「イオンショップ」でも、10月31日(土)から11月30日(月)までブラックフライデー特別販売会が開催される。

セール種別 開催期間 対象・内容 ご予約販売会 10月31日(土)10:00～11月10日(火)9:59 イオンスタイルオンラインで数量限定商品などを予約販売 ネット限定先行セール 10月31日(土)10:00～11月16日(月)9:59 約600点の特価商品、約5万点対象の15%OFFクーポン 店頭セール 11月20日(金)～11月30日(月) 全国約600店舗で半額祭りや限定キャンペーンを実施 イオンショップ特別販売会 10月31日(土)9:00～11月30日(月)23:59 食品・ギフトなどの特価販売、最大10,000円OFFクーポン

※開催期間・対象商品は店舗やオンラインショップによって異なる場合あり。

イオンブラックフライデー2026とは？対象商品は？

aeon

イオンブラックフライデーは、イオングループが毎年開催する大型セールイベント。2016年の初開催から11年目を迎える2026年は、従来の「イオン 超！ブラックフライデーセール」から「イオン 超！ブラックフライデーフェス」に名称を変更して開催される。

2026年は衣料品や家電、寝具、生活雑貨、食品など幅広い商品が対象。冬物衣料や生活用品などを最大半額で販売する「半額祭り」をはじめ、本体価格がブラックの“クロ”にちなんで960円(税抜)で1,056円(税込)となる商品、その他にも冬に向けた衣料品および生活雑貨・家電特価品が販売される。

オンラインでは、イオンスタイルオンラインで家電やファッション、日用品などを対象とした先行セールを実施。イオンショップでは、精肉・海産物・果物・ギフト商品などが特別価格で販売される。

【イオンブラックフライデー2026の目玉限定商品】

※価格はすべて税込。

イオンブラックフライデー2026の実施キャンペーンは？

2026年の「イオン 超！ブラックフライデーフェス」では、オンライン限定の15%OFFクーポンや半額祭り、WAON POINT還元など、複数のキャンペーンが実施される。

10月31日(土)10:00から11月16日(月)9:59まで、イオンスタイルオンラインで「ほとんど全品15%OFFクーポン」が配布される。

衣料品や日用品、家電など約5万点が対象となり、セール価格の商品にも利用可能。クーポンは期間中何度でも使用できる。

ただし、ゲーム機本体やトレーディングカード、ランドセル、カウンセリング化粧品、ブラックフライデーご予約販売会の商品など、一部対象外商品がある。

② 冬物衣料品・家電などの半額祭り

11月20日(金)からの店頭セールでは、冬物衣料品や寝具、生活雑貨などを対象とする「半額祭り」が開催される。

レディスの「ESSEME ボア切替スタンドネックジャケット」は通常本体価格9,800円から半額の4,900円(税込5,390円)、「ホームコーディ 中央ボリューム羽毛掛ふとん」は通常本体価格39,800円から半額の19,900円(税込21,890円)で販売される。

また、ブラックの「クロ」にちなんだ本体価格960円の商品も登場。メンズの「MACBETH トレーナー各種」や「トップバリュ ピースフィットウォーム ブランケット各種」などが対象となる。

③ ご予約販売会限定の目玉商品

10月31日(土)10:00から11月10日(火)9:59までは、イオンスタイルオンラインで「ブラックフライデーご予約販売会」が実施される。

イオン限定の「SK-II プレミアムスペシャルコフレ」は110,000円(税込)で販売され、13,200ボーナスポイントが付与される。

このほか、美容家電や数量限定の特別商品なども登場。ネット・店舗合計の販売数量が設定されている商品もあり、予定数に達した場合は販売終了となる。

イオンショップでは、10月31日(土)9:00から11月30日(月)23:59まで、ブラックフライデー特別販売会が開催される。

期間中は、対象商品に使える最大10,000円OFFクーポンが配布される。

購入金額(本体価格) クーポン割引額 5,000円以上 750円OFF 10,000円以上 1,500円OFF 20,000円以上 3,000円OFF 50,000円以上 10,000円OFF

※クーポンは対象商品・適用条件あり。

⑤ イオンモール専門店のWAON POINT10倍

全国のイオンモールでは、対象の専門店でイオンマークのカード払い、またはAEON Payのスマホ決済を利用すると、WAON POINTが基本の10倍となるキャンペーンが開催される。

対象期間は以下の通り。

11月20日(金)～11月23日(月・祝)

11月28日(土)～11月30日(月)

期間中は、対象となる支払い方法で200円(税込)ごとに10WAON POINTが進呈される。

※一部対象外の専門店・商品・サービスあり。

⑥ 店頭限定の割引・参加型キャンペーン

2026年の店頭セールでは、割引やノベルティなどの限定特典を受けられる「BLACK FRIDAY FESバンド」や、タイムセール企画「アゲアゲFESタイム」が実施される。

食品関連では、対象のお惣菜が8%OFFとなるアプリクーポンを配布する「ラッキー8%デー」や、対象の焼鳥・ピザを購入するとドリンク引換クーポンがもらえる「1+1企画」も開催。

また、「イオンお買物アプリ」では、食品や日用品を対象とする約370種類の円引きクーポンが配信される。

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