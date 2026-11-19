イオンの大型セール「イオン 超！ブラックフライデーフェス2026」が、2026年11月20日(金)から11月30日(月)までの11日間にわたって開催される。

本記事では、イオンブラックフライデー2026のチラシの内容について紹介する。

イオンブラックフライデー2026の開催期間は？

2026年の「イオン 超！ブラックフライデーフェス」は、11月20日(金)から30日(月)まで、全国のイオン・イオンスタイル約600店舗を中心に開催される。

一方、イオンスタイルオンラインやイオンショップでは、10月31日(土)から先行セールがスタート。店頭よりも早く、食品や日用品、ギフト商品などを購入できる。

イオンスタイルオンラインでは、セール対象商品にも利用できる「ほぼ全品15％OFFクーポン」などが用意されている。また、ご予約販売会では数量限定の商品や体験型商品などの申し込みも受け付ける。

イオンブラックフライデー2026のチラシはどこで見られる？

イオンブラックフライデー2026のチラシは、「イオンお買物アプリ」や公式WEBチラシサイトから確認できる。店舗によってセール対象品が異なるので、行きたい店舗のホームページも確認しよう。ネット・オンラインであれば公式WEBチラシサイトからの確認がおすすめだ。

イオンお買物アプリでは、お気に入り店舗を登録することで、各店舗の特売情報やアプリ限定クーポンをチェック可能。WEBチラシサイトでは、全国の店舗のセール情報を確認できる。

確認方法 特徴 公式WEBチラシサイト 全国の店舗のチラシや最新セール情報を掲載 イオンお買物アプリ 店舗別チラシ・特売情報・限定クーポンを確認可能

イオンブラックフライデー2026のキャンペーン内容は？

イオンブラックフライデー2026では、WAON POINTの還元率アップや割引クーポン、体験型イベントなど、さまざまなキャンペーンが実施される。

特に、購入金額に応じてWAON POINTが最大30倍になる企画や、オンライン限定の15％OFFクーポンなどが注目だ。

キャンペーン 内容 買えば買うほど！ポイントアップ 対象決済で税込5万円以上の購入で基本の10倍、10万円以上で20倍、20万円以上で最大30倍 イオンお買物アプリクーポン祭り 飲料・調味料などに使える約370種類の割引クーポン ラッキー8％デー 対象惣菜が8％OFFになるアプリ限定クーポン 1＋1企画 対象の焼鳥・ピザ購入でドリンク引換クーポンを進呈 イオンスタイルオンライン 対象商品に使える15％OFFクーポン(コード： vak615 ) イオンショップ 税込5万円以上の購入で最大10,000円OFF BLACK FRIDAY FESバンド バンド着用で日替わり割引や限定ノベルティを提供 アゲアゲFESタイム 「U.S.A.」に合わせたタイムセールや試食会 参加型イベント サイコロ企画・デジタルラリー・TikTokチャレンジなど イオン ドリームキャンペーン 対象レシートでブラックパンダグッズなどが当たる抽選に応募可能

WAON POINTのポイントアップ企画は11月20日(金)から30日(月)まで実施され、イオンマークのカード払いまたはAEON Pay(イオンカード払い)が対象となる。

また、イオンスタイルオンラインでは10月31日(土)から11月16日(月)9:59まで先行セールを開催。店頭セールに先駆けてクーポンを利用できる。

イオンブラックフライデー2026のおすすめ目玉商品は？

2026年11月20日(金)9:00スタート

※価格はすべて税込。