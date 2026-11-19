イオンの大型セール「イオン 超！ブラックフライデーフェス2026」が、2026年11月20日(金)から11月30日(月)までの11日間にわたって開催される。
本記事では、イオンブラックフライデー2026のチラシの内容について紹介する。
イオンブラックフライデー2026の開催期間は？
2026年の「イオン 超！ブラックフライデーフェス」は、11月20日(金)から30日(月)まで、全国のイオン・イオンスタイル約600店舗を中心に開催される。
一方、イオンスタイルオンラインやイオンショップでは、10月31日(土)から先行セールがスタート。店頭よりも早く、食品や日用品、ギフト商品などを購入できる。
イオンスタイルオンラインでは、セール対象商品にも利用できる「ほぼ全品15％OFFクーポン」などが用意されている。また、ご予約販売会では数量限定の商品や体験型商品などの申し込みも受け付ける。
イオンブラックフライデー2026のチラシはどこで見られる？
イオンブラックフライデー2026のチラシは、「イオンお買物アプリ」や公式WEBチラシサイトから確認できる。店舗によってセール対象品が異なるので、行きたい店舗のホームページも確認しよう。ネット・オンラインであれば公式WEBチラシサイトからの確認がおすすめだ。
イオンお買物アプリでは、お気に入り店舗を登録することで、各店舗の特売情報やアプリ限定クーポンをチェック可能。WEBチラシサイトでは、全国の店舗のセール情報を確認できる。
確認方法
特徴
全国の店舗のチラシや最新セール情報を掲載
イオンお買物アプリ
店舗別チラシ・特売情報・限定クーポンを確認可能
イオンブラックフライデー2026のキャンペーン内容は？
イオンブラックフライデー2026では、WAON POINTの還元率アップや割引クーポン、体験型イベントなど、さまざまなキャンペーンが実施される。
特に、購入金額に応じてWAON POINTが最大30倍になる企画や、オンライン限定の15％OFFクーポンなどが注目だ。
キャンペーン
内容
買えば買うほど！ポイントアップ
対象決済で税込5万円以上の購入で基本の10倍、10万円以上で20倍、20万円以上で最大30倍
イオンお買物アプリクーポン祭り
飲料・調味料などに使える約370種類の割引クーポン
ラッキー8％デー
対象惣菜が8％OFFになるアプリ限定クーポン
1＋1企画
対象の焼鳥・ピザ購入でドリンク引換クーポンを進呈
イオンスタイルオンライン
対象商品に使える15％OFFクーポン(コード：
イオンショップ
税込5万円以上の購入で最大10,000円OFF
BLACK FRIDAY FESバンド
バンド着用で日替わり割引や限定ノベルティを提供
アゲアゲFESタイム
「U.S.A.」に合わせたタイムセールや試食会
参加型イベント
サイコロ企画・デジタルラリー・TikTokチャレンジなど
イオン ドリームキャンペーン
対象レシートでブラックパンダグッズなどが当たる抽選に応募可能
WAON POINTのポイントアップ企画は11月20日(金)から30日(月)まで実施され、イオンマークのカード払いまたはAEON Pay(イオンカード払い)が対象となる。
また、イオンスタイルオンラインでは10月31日(土)から11月16日(月)9:59まで先行セールを開催。店頭セールに先駆けてクーポンを利用できる。
イオンブラックフライデー2026のおすすめ目玉商品は？
2026年11月20日(金)9:00スタート
商品名
税込み価格
限定数量
SK-II フェイシャルトリートメント エッセンス330ml & スキンパワー リニュークリーム100g ホリデーコフレ ●フェイスケアツールセット ●チャームセット
各59,180円
11/20、25、29、30 (各日0:00～23:59)のみ
440点限定
3,300円
300点限定
32,780円
3,000点
10,978円
12/1 AM 9:59まで
500点
21,890円
450点
43,780円
140点
26,180円
100点
※価格はすべて税込。