イオンの大型セール「イオン 超！ブラックフライデーフェス」が、2026年11月20日(金)から11月30日(月)まで開催される。
本記事では、イオンブラックフライデー2026でおすすめの目玉商品を紹介する。
イオンブラックフライデー2026はいつからいつまで？開催日程まとめ
イオンの大型セール「イオン 超！ブラックフライデーフェス2026」は、2026年11月20日(金)から11月30日(月)までの11日間にわたって開催される。
全国の「イオン」「イオンスタイル」約600店舗に加え、イオンモールの専門店でもさまざまなセールやキャンペーンが実施される。
また、イオンスタイルオンラインやイオンショップでは、10月31日(土)から先行セールがスタート。店頭セールよりも早く、お得な商品を購入できる。
セール・キャンペーン
開催期間
店頭ブラックフライデー
11月20日(金)～11月30日(月)
イオンスタイルオンライン先行セール
10月31日(土)10:00～11月16日(月)9:59
ご予約販売会
10月31日(土)10:00～11月9日(月) ※WEB予約は11月10日(火)9:59まで
イオンショップ
10月31日(土)9:00～11月30日(月)23:59
イオンブラックフライデー2026のおすすめ目玉商品は？
イオンブラックフライデー2026では、人気ブランドのスイーツやお菓子、クリスマス向けのケーキなど、さまざまな商品がお得な価格で販売されている。特にイオンショップでは、堂島ジョリエのロールケーキやゴディバのハッピーバッグ、大容量のアーモンドフロランタンなどが登場。自宅用のおやつはもちろん、家族や友人へのプレゼントにもおすすめだ。
スイーツ
おすすめ商品
本体価格
税込価格
2,680円
2,894.40円
4,300円
4,644円
398円
429.84円
2,980円
3,218.40円
3,300円
3,564円
3,060円
3,304.80円
2,000円
2,160円
4,500円
4,860円
精肉・ハム
イオンブラックフライデー2026では、国産黒毛和牛や松阪牛、牛タンなど、食卓を豪華に彩るお肉の商品も販売されている。
特にイオンショップでは、すき焼き用の松阪牛や大容量の牛タン、ローストビーフなどが登場。自宅用のまとめ買いはもちろん、年末年始のごちそうやお歳暮ギフトにもおすすめだ。
おすすめ商品
本体価格
税込価格
5,500円
5,940円
2,700円
2,916円
10,300円
11,124円
6,500円
7,020円
2,700円
2,916円
500円
540円
4,050円
4,374円
3,582円
3,868.56円
野菜・果物
イオンブラックフライデー2026では、北海道産のじゃがいも・たまねぎの詰め合わせや、愛媛県産のみかん、青森県産のりんごなど、旬の野菜・果物がお得な価格で販売されている。
特にイオンショップでは、合計10kgの野菜セットや大容量のみかん、糖度13度以上のりんごなどが登場。自宅用のまとめ買いはもちろん、冬の贈り物にもおすすめだ。
ここでは、イオンブラックフライデー2026で注目したい野菜・果物を一覧で紹介する。
おすすめ商品
本体価格
税込価格
2,000円
2,160円
4,000円
4,320円
4,200円
4,536円
5,000円
5,400円
3,500円
3,780円
4,500円
4,860円
2,500円
2,700円
3,980円
4,298.40円
米・麺類
イオンブラックフライデー2026では、令和8年産の新米や人気の麺類、冷凍食品など、日々の食卓で活躍する商品も販売されている。
特にイオンショップでは、秋田県産あきたこまちや新潟県産こしひかりの10kgセットなどが登場。精米と無洗米の両方が用意されており、好みに合わせて選べる。
おすすめ商品
本体価格
税込価格
5,500円
5,940円
2,980円
3,218.40円
5,700円
6,156円
6,000円
6,480円
5,000円
5,400円
3,980円
4,298.40円
6,200円
6,696円
1,500円
1,620円
飲料・お酒
イオンブラックフライデー2026では、コーヒーやスープの詰め合わせ、ビールセットなど、日常使いから贈答用まで幅広い商品が販売されている。
特にイオンショップでは、大容量のドリップコーヒーや人気ブランドのスティックコーヒーギフトなどが登場。自宅で楽しむのはもちろん、お歳暮や冬の贈り物にもおすすめだ。
おすすめ商品
本体価格
税込価格
2,700円
2,916円
2,700円
2,916円
2,000円
2,160円
2,550円
2,754円
2,780円
3,002.40円
2,435円
2,678.50円
500円
540円
2,700円
2,916円