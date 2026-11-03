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イオンのブラックフライデーは10/31～11/16に開催！注目商品がセール販売
Aoi Fujimiya

イオンブラックフライデー2026のおすすめ目玉商品は？セール対象品目一覧

イオンブラックフライデー2026の目玉商品は？おすすめの半額セール品・食品・家電・日用品を紹介。

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イオンの大型セール「イオン 超！ブラックフライデーフェス」が、2026年11月20日(金)から11月30日(月)まで開催される。

【イオンショップ】ブラックフライデーネット限定先行セールが開催中！割引商品をチェックセール会場はこちら

本記事では、イオンブラックフライデー2026でおすすめの目玉商品を紹介する。

イオンブラックフライデー2026はいつからいつまで？開催日程まとめ

イオンの大型セール「イオン 超！ブラックフライデーフェス2026」は、2026年11月20日(金)から11月30日(月)までの11日間にわたって開催される。

全国の「イオン」「イオンスタイル」約600店舗に加え、イオンモールの専門店でもさまざまなセールやキャンペーンが実施される。

また、イオンスタイルオンラインやイオンショップでは、10月31日(土)から先行セールがスタート。店頭セールよりも早く、お得な商品を購入できる。

セール・キャンペーン

開催期間

店頭ブラックフライデー

11月20日(金)～11月30日(月)

イオンスタイルオンライン先行セール

10月31日(土)10:00～11月16日(月)9:59

ご予約販売会

10月31日(土)10:00～11月9日(月) ※WEB予約は11月10日(火)9:59まで

イオンショップ

10月31日(土)9:00～11月30日(月)23:59

【イオンショップ】ブラックフライデーネット限定先行セールが開催中！割引商品をチェックセール会場はこちら

イオンブラックフライデー2026のおすすめ目玉商品は？

イオンブラックフライデー2026では、人気ブランドのスイーツやお菓子、クリスマス向けのケーキなど、さまざまな商品がお得な価格で販売されている。特にイオンショップでは、堂島ジョリエのロールケーキやゴディバのハッピーバッグ、大容量のアーモンドフロランタンなどが登場。自宅用のおやつはもちろん、家族や友人へのプレゼントにもおすすめだ。

スイーツ

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おすすめ商品

本体価格

税込価格

堂島ジョリエ ロールケーキ2種2本セット

2,680円

2,894.40円

クロミ クリスマスチョコケーキ

4,300円

4,644円

MACAPRESSO ドバイスタイルもちもちクッキー(ピスタチオ味)

398円

429.84円

訳ありアーモンドフロランタン 1kg

2,980円

3,218.40円

銀座フルーツガトー

3,300円

3,564円

中津川和菓子店 松葉 栗きんとん・栗きんつば詰合せ

3,060円

3,304.80円

ゴディバ ハッピーバッグ

2,000円

2,160円

シナモロール ふわふわ雲の上のクリスマスパーティー

4,500円

4,860円

精肉・ハム

eaon meatAEON

イオンブラックフライデー2026では、国産黒毛和牛や松阪牛、牛タンなど、食卓を豪華に彩るお肉の商品も販売されている。

特にイオンショップでは、すき焼き用の松阪牛や大容量の牛タン、ローストビーフなどが登場。自宅用のまとめ買いはもちろん、年末年始のごちそうやお歳暮ギフトにもおすすめだ。

おすすめ商品

本体価格

税込価格

国産黒毛和牛切りおとし1,000g(500g×2)

5,500円

5,940円

丸大食品 煌彩

2,700円

2,916円

三重県産 松阪牛かたロースすきやき用800g(400g×2)

10,300円

11,124円

昔ながらの牛タンスライス(冷凍)1,000g

6,500円

7,020円

伊藤ハム 伝承献呈ローストビーフセット

2,700円

2,916円

九州産華味鳥 鶏トロジューシー焼き 塩ごま油にんにく 200g

500円

540円

伊藤ハム 伝承献呈

4,050円

4,374円

豚肉ロース 全国ご当地味噌漬け食べくらべセット

3,582円

3,868.56円

野菜・果物

イオンブラックフライデー2026では、北海道産のじゃがいも・たまねぎの詰め合わせや、愛媛県産のみかん、青森県産のりんごなど、旬の野菜・果物がお得な価格で販売されている。

特にイオンショップでは、合計10kgの野菜セットや大容量のみかん、糖度13度以上のりんごなどが登場。自宅用のまとめ買いはもちろん、冬の贈り物にもおすすめだ。

ここでは、イオンブラックフライデー2026で注目したい野菜・果物を一覧で紹介する。

おすすめ商品

本体価格

税込価格

北海道産 じゃがいも・たまねぎ詰合せ 計10kg

2,000円

2,160円

愛媛県産 浜美人みかん 5kg

4,000円

4,320円

愛媛県産 紅まどんな 1.7kg

4,200円

4,536円

青森県産 葉とらずりんご 4.7kg

5,000円

5,400円

青森県産 葉とらずりんご 2.7kg

3,500円

3,780円

愛媛県産 蜜るみかん

4,500円

4,860円

愛媛県産 川上みかん わけあり 4.5kg

2,500円

2,700円

愛媛県産 紅まどんな 1.5kg以上

3,980円

4,298.40円

米・麺類

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イオンブラックフライデー2026では、令和8年産の新米や人気の麺類、冷凍食品など、日々の食卓で活躍する商品も販売されている。

特にイオンショップでは、秋田県産あきたこまちや新潟県産こしひかりの10kgセットなどが登場。精米と無洗米の両方が用意されており、好みに合わせて選べる。

おすすめ商品

本体価格

税込価格

秋田県産あきたこまち 10kg(精米)

5,500円

5,940円

具付麺 人気3種10食セット

2,980円

3,218.40円

秋田県産あきたこまち 10kg(無洗米)

5,700円

6,156円

新潟県産こしひかり 10kg(精米)

6,000円

6,480円

いつものお米 あかふじ 10kg(精米)

5,000円

5,400円

神明 新潟県魚沼産こしひかり 5kg(精米)

3,980円

4,298.40円

新潟県産こしひかり 10kg(無洗米)

6,200円

6,696円

天ぷら3種計8袋セット

1,500円

1,620円

飲料・お酒

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イオンブラックフライデー2026では、コーヒーやスープの詰め合わせ、ビールセットなど、日常使いから贈答用まで幅広い商品が販売されている。

特にイオンショップでは、大容量のドリップコーヒーや人気ブランドのスティックコーヒーギフトなどが登場。自宅で楽しむのはもちろん、お歳暮や冬の贈り物にもおすすめだ。

おすすめ商品

本体価格

税込価格

味の素ブランドギフト「クノール」スープ＆コーヒーギフト

2,700円

2,916円

AGF「ちょっと贅沢な珈琲店」スティック アソートギフト

2,700円

2,916円

キーコーヒー ドリップオンギフト

2,000円

2,160円

片岡物産 スティック バラエティ ギフト

2,550円

2,754円

珈琲専門店用 ドリップパック スペシャルブレンド 108p

2,780円

3,002.40円

アサヒビール アサヒスーパードライ缶ビールセット

2,435円

2,678.50円

ロディ カフェタイムセット

500円

540円

KEY スティックバラエティギフト

2,700円

2,916円

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