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イオンの大型セール「イオン 超！ブラックフライデーフェス」が、2026年11月20日(金)から11月30日(月)まで開催される。

本記事では、イオンブラックフライデー2026でおすすめの目玉商品を紹介する。

イオンブラックフライデー2026はいつからいつまで？開催日程まとめ

イオンの大型セール「イオン 超！ブラックフライデーフェス2026」は、2026年11月20日(金)から11月30日(月)までの11日間にわたって開催される。

全国の「イオン」「イオンスタイル」約600店舗に加え、イオンモールの専門店でもさまざまなセールやキャンペーンが実施される。

また、イオンスタイルオンラインやイオンショップでは、10月31日(土)から先行セールがスタート。店頭セールよりも早く、お得な商品を購入できる。

セール・キャンペーン 開催期間 店頭ブラックフライデー 11月20日(金)～11月30日(月) イオンスタイルオンライン先行セール 10月31日(土)10:00～11月16日(月)9:59 ご予約販売会 10月31日(土)10:00～11月9日(月) ※WEB予約は11月10日(火)9:59まで イオンショップ 10月31日(土)9:00～11月30日(月)23:59

イオンブラックフライデー2026のおすすめ目玉商品は？

イオンブラックフライデー2026では、人気ブランドのスイーツやお菓子、クリスマス向けのケーキなど、さまざまな商品がお得な価格で販売されている。特にイオンショップでは、堂島ジョリエのロールケーキやゴディバのハッピーバッグ、大容量のアーモンドフロランタンなどが登場。自宅用のおやつはもちろん、家族や友人へのプレゼントにもおすすめだ。

スイーツ

AEON

精肉・ハム

AEON

イオンブラックフライデー2026では、国産黒毛和牛や松阪牛、牛タンなど、食卓を豪華に彩るお肉の商品も販売されている。

特にイオンショップでは、すき焼き用の松阪牛や大容量の牛タン、ローストビーフなどが登場。自宅用のまとめ買いはもちろん、年末年始のごちそうやお歳暮ギフトにもおすすめだ。

野菜・果物

イオンブラックフライデー2026では、北海道産のじゃがいも・たまねぎの詰め合わせや、愛媛県産のみかん、青森県産のりんごなど、旬の野菜・果物がお得な価格で販売されている。

特にイオンショップでは、合計10kgの野菜セットや大容量のみかん、糖度13度以上のりんごなどが登場。自宅用のまとめ買いはもちろん、冬の贈り物にもおすすめだ。

ここでは、イオンブラックフライデー2026で注目したい野菜・果物を一覧で紹介する。

米・麺類

AEON

イオンブラックフライデー2026では、令和8年産の新米や人気の麺類、冷凍食品など、日々の食卓で活躍する商品も販売されている。

特にイオンショップでは、秋田県産あきたこまちや新潟県産こしひかりの10kgセットなどが登場。精米と無洗米の両方が用意されており、好みに合わせて選べる。

飲料・お酒

AEON

イオンブラックフライデー2026では、コーヒーやスープの詰め合わせ、ビールセットなど、日常使いから贈答用まで幅広い商品が販売されている。

特にイオンショップでは、大容量のドリップコーヒーや人気ブランドのスティックコーヒーギフトなどが登場。自宅で楽しむのはもちろん、お歳暮や冬の贈り物にもおすすめだ。

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