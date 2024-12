【12月16日】RUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2024の配信予定・視聴方法

『FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2024 - AUTUMN - THE STORY OF SEVEN COLORS』のネット配信予定、視聴方法を紹介。

人気女性アイドルグループFRUITS ZIPPERによる『FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2024 - AUTUMN - THE STORY OF SEVEN COLORS』が12月16日(月)に開催される。

本記事では、『FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2024 - AUTUMN - THE STORY OF SEVEN COLORS』 のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

『FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2024 - AUTUMN - THE STORY OF SEVEN COLORS』の日程は?

『FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2024 - AUTUMN - THE STORY OF SEVEN COLORS』は、2024年12月16日(月)に開催。

『FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2024 - AUTUMN - THE STORY OF SEVEN COLORS』は、2024年9月28日(土)の埼玉・戸田市文化会館を皮切りに、12都市15公演を駆け抜けた全国ツアーのファイナル公演となる。

FRUITS ZIPPERとは?

FRUITS ZIPPERは日本の人気女性アイドルグループ。2nd配信シングル「わたしの一番かわいいところ」はTikTokを中心に社会現象となり、第65回日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞した。

『FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2024 - AUTUMN - THE STORY OF SEVEN COLORS』 のテレビ放送/ネット配信予定

『FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2024 - AUTUMN - THE STORY OF SEVEN COLORS』は、「ABEMA PPV」にて視聴することができる。

11月28日からチケットの販売は開始され、4,000円(税込)で視聴することができる。

このため、地上波・民放・BS、その他ネット配信サービス(AmazonやWOWOW、DAZNなど)での中継は実施されない。

中継/配信予定

放送局 開演日時 中継 ABEMA PPV 12/16(月)18:30(配信開始18時~) 独占ライブ配信 ABEMA PPV 2024年12月23日(月)18時開演(配信開始17時50分〜)〜2025年1月22日(水)23時59分 アーカイブ配信

おすすめ視聴方法:ABEMA[キャッシュバック適用で最安値!]

ABEMAでは、プレミアム会員に登録したうえで、PPVチケットを購入すると800円をキャッシュバックするキャンペーンを実施している。

ABEMAの当日チケットは4,000円(税込)だが、800円のキャッシュバックにより実質3,200円と最安値で視聴することが可能だ。

ABEMAのPPVチケット価格

種類 当日価格 ABEMA 4,000円

キャッシュバック適用で

実質3,200円

※すべて税込

ABEMAプレミアムの登録方法

ABEMAプレミアムの登録方法

ABEMAプレミアムの登録ページへアクセス メールアドレスを認証 支払い方法を入力して登録完了 ライブ配信ページでPPVチケットを購入!

※無料トライアル後は月額960円で自動更新

※無料トライアル終了日の24時間前(13日後の解約期限)までに解約すれば、料金の請求はなし