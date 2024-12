【結果一覧】高校サッカー選手権2回戦、前回王者・青森山田が敗れる波乱…流通経済大柏は5発完勝スタート

【高校サッカー 最新情報】第103回全国高校サッカー選手権大会の2回戦が12月31日に各地で行われた。

第103回全国高校サッカー選手権大会の2回戦が12月31日に行われ、3回戦の対戦カードが決まった。

サウサンプトン入り内定のFW高岡伶颯がハットトリックを達成するなど、1回戦で西目(秋田)に6-1で快勝した日章学園(宮崎)は、2回戦で矢板中央(栃木)と対戦。1点ビハインドの25分、高岡はこの試合でもネットを揺らして同点にしたが、60分に朴大温が決勝点を沈めて矢板中央が2-1で勝利した。

他会場では、流通経済大柏(千葉)が佐賀東(佐賀)に5-0で完勝。一方で高川学園(山口)と対戦した前回王者の青森山田(青森)は大森風牙の2発で2点を先取されると、最終的に1-2で敗れている。さらに、15年ぶりの選手権出場となっている帝京(東京B)は金沢学院大附(石川)と対戦し、堀江真広の2得点などにより5-0で快勝した。

以下に続く

これらの結果、3回戦の対戦カードが決定。愛工大名電(愛知)とのPK戦を制した前橋育英(群馬)は、大分鶴崎(大分)に5-1で勝利した帝京大可児(岐阜)と対戦することに。流通経済大柏は大津(熊本)、帝京は明秀日立(茨城)との対戦が決まっている。

■2回戦 結果

▽12月31日(火)

青森山田(青森) 1-2 高川学園(山口)

静岡学園(静岡) 2-0 高知(高知)

帝京大可児(岐阜) 5-1 大分鶴崎(大分)

前橋育英(群馬) 2-2(PK:6-5) 愛工大名電(愛知)

流通経済大柏(千葉) 5-0 佐賀東(佐賀)

矢板中央(栃木) 2-1 日章学園(宮崎)

明秀日立(茨城) 2-0 近大和歌山(和歌山)

東海大相模(神奈川) 2-1 草津東(滋賀)

東福岡(福岡) 2-0 正智深谷(埼玉)

新潟明訓(新潟) 0-6 阪南大高(大阪)

松山北(愛媛) 1-0 龍谷富山(富山)

津工(三重) 0-2 堀越(東京A)

札幌大谷(北海道) 1-2 大津(熊本)

上田西(長野) 2-1 徳島市立(徳島)

帝京(東京B) 5-0 金沢学院大附(石川)

東北学院(宮城) 1-0 滝川第二(兵庫)

■3回戦 対戦カード

▽1月2日(木)

12:05 東福岡(福岡) vs 阪南大高(大阪)

12:05 松山北(愛媛) vs 堀越(東京A)

12:05 矢板中央(栃木) vs 上田西(長野)

12:05 東北学院(宮城) vs 東海大相模(神奈川)

14:10 高川学園(山口) vs 静岡学園(静岡)

14:10 帝京大可児(岐阜) vs 前橋育英(群馬)

14:10 流通経済大柏(千葉) vs 大津(熊本)

14:10 明秀日立(茨城) vs 帝京(東京B)