2024 Asia Artist Awards(AAA)の配信予定・視聴方法 NewJeans・LE SSERAFIM・坂口健太郎ら出演

K-POP・ドラマの総合アワード『2024 Asia Artist Awards(2024 AAA)』のテレビ放送中継/U-NEXTネット配信予定・視聴方法を紹介。

K-POP・ドラマの総合アワード『2024 Asia Artist Awards(2024 AAA)』が、2024年12月27日(金)に開催される。

本記事では2024 AAAのライブ配信/見逃し配信予定や視聴方法を紹介している。

「2024 Asia Artist Awards」の開催はいつ?何時から?

「2024 AAA」は、韓国のビッグスターが一同に会する世界初のK-POP・ドラマの総合アワード。開演は日本時間12月27日(金)16:30を予定している。

K-POPアーティストによる華麗なパフォーマンスが披露され、2024年を賑わせた話題作に出演した豪華俳優陣も大勢出演。式典はタイ・バンコクのインパクトチャレンジャーホール1-2で行われる。

「2024 Asia Artist Awards」のライブ/見逃し配信予定

『2024 AAA』は、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。

配信は12月27(金)16:30に開始予定。

なお、見逃し配信は、配信準備完了次第配信される。

チャンネル 形態 配信開始 U-NEXT ネット 12/27(金)16:30~

「2024 Asia Artist Awards」の視聴方法は?

「2024 Asia Artist Awards」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。

見放題プランに登録していれば追加料金無しで視聴可能。見放題プランは、初回の31日間無料トライアルが用意されている。

U-NEXTの無料トライアル登録方法は至ってシンプル。まずは無料トライアルページにアクセスし、氏名やメールアドレスなどの必要情報を入力。その後決済方法を選択して登録が完了する。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】2024 AAA視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力 登録完了! 2024 AAAを視聴

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

2024 AAAの主な出演者は?

U-NEXT

『2024 AAA』の出演者には豪華K-POPアーティスト俳優らが名を連ねている。

<歌手部門>

NewJeans、LE SSERAFIM、BIBI、EXOのスホ、ZEROBASEONE、KISS OF LIFE、WHIB、BUS because of you i shine、DAY6、NCT 127、NCT WISH、QWER、TWS、WayV、&TEAM ほか

<俳優部門>

キム・ミン、キム・スヒョン、キム・ヘユン、パク・ミニョン、ビョン・ウソク、アン・ボヒョン、チャン・ダア、チョ・ユリ、チュウォン、ボミン、坂口健太郎 ほか