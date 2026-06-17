Ikhtisar Eintracht Trier

Diaz s'illustre lors de la victoire de la Colombie face à l'Ouzbékistan

Luis Díaz a rappelé pourquoi il compte parmi les attaquants les plus en forme du moment. Auteur d’une performance couronnée par le titre d’« homme du match », il a guidé la Colombie vers une victoire 3-1, arrachée face à l’Ouzbékistan. La star du Bayern Munich a été au cœur de chaque action décisive des Sud-Américains, qui ont ainsi lancé de manière éclatante leur campagne pour la Coupe du monde 2026, dans l’emblématique Estadio Azteca.