Eintracht Trier

Ikhtisar Eintracht Trier

FBL-WC-2026-MATCH24-UZB-COL

Diaz s'illustre lors de la victoire de la Colombie face à l'Ouzbékistan

Luis Díaz a rappelé pourquoi il compte parmi les attaquants les plus en forme du moment. Auteur d’une performance couronnée par le titre d’« homme du match », il a guidé la Colombie vers une victoire 3-1, arrachée face à l’Ouzbékistan. La star du Bayern Munich a été au cœur de chaque action décisive des Sud-Américains, qui ont ainsi lancé de manière éclatante leur campagne pour la Coupe du monde 2026, dans l’emblématique Estadio Azteca.

L. DiazColombie
Lainnya
Lainnya

Klasemen

Premier League crestPremier League

PosKlubMMSKGK+/-POINPerforma
1Bayern Munich crestBayern Munich342851122368689
M
M
S
M
M
2Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund34227570343673
M
M
K
M
K
3RB Leipzig crestRB Leipzig34205966471965
K
M
K
M
M
4VfB Stuttgart crestVfB Stuttgart34188871492262
S
M
S
S
K
5Hoffenheim crestHoffenheim34187965521361
K
M
S
M
M
Lainnya

Betting spotlight

World Cup 2026 betting predictions: Odds, favourites and expert tips
Lihat lebih banyak artikel taruhan
Goal.com
Hak Cipta © 2026 Goal Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang menerbitkan, menyiarkan, menulis ulang, atau menyebarkan informasi dari situs ini tanpa meminta izin tertulis dari Goal