AFP
Diterjemahkan oleh
Winger Barcelona Anthony Gordon kecam keputusan kontroversial Thomas Tuchel saat Inggris tersingkir di semifinal Piala Dunia melawan Argentina
Mundur taktis terlalu dini
Eliminasi menyakitkan Inggris dari Piala Dunia di tangan Argentina terus mendominasi pembahasan saat skuad kembali berkumpul untuk pertama kalinya sejak musim panas. Inggris hanya berjarak 20 menit dari final bersejarah, dengan memegang keunggulan tipis berkat gol klinis dari Gordon. Namun, momentum berubah drastis ketika Tuchel memilih melindungi keunggulan itu dengan mengganti pencetak gol tersebut dengan bek Ezri Konsa.
Pergantian bernuansa defensif itu mengundang tekanan tanpa henti dari wakil Amerika Selatan, yang pada akhirnya membalikkan ketertinggalan untuk menghancurkan impian Inggris. Sementara Tuchel pada awalnya menyalahkan ketidakmampuan timnya dalam mempertahankan penguasaan bola, ia sejak itu mengakui bahwa penyesuaian konservatifnya dilakukan terlalu cepat. Keputusan sang manajer untuk beralih ke formasi 5-4-1 secara efektif menyerahkan kendali kepada Argentina, membuat para pemain dan suporter kebingungan oleh hilangnya ambisi menyerang secara tiba-tiba.
- Getty Images Sport
Merefleksikan pengunduran diri yang menyakitkan
Gordon kini angkat bicara soal momen turnamennya berakhir, dengan mengakui bahwa penarikan dirinya lebih awal mengganggu kondisi fisik dan mental terbaiknya. Pemain 25 tahun itu merasa sepenuhnya mengendalikan performanya sebelum diperintahkan meninggalkan lapangan, mengakhiri penampilan yang menurutnya ditakdirkan berujung sukses.
"Ya, saya memang [terkejut], kalau benar-benar jujur," kata mantan bintang Newcastle itu. "Hanya karena saya baru saja mencetak gol. Saya tipe pemain yang, seperti pernah saya katakan sebelumnya, saya sangat bagus ketika bermain dengan adrenalin. Ketika saya mencetak gol, biasanya saya tidak banyak menjalani laga buruk karena saya masuk ke mode percaya diri yang tak tersentuh. Itu membuat saya merasa berada di puncak dunia. Terutama pada momen itu, di panggung seperti itu, saya merasa sangat baik."
Tuchel juga membagikan sudut pandangnya, dengan mengungkap tekanan besar yang membuatnya mengambil pergantian taktis yang menentukan itu. Sang manajer mengakui bahwa kelelahan luar biasa di dalam skuad mengaburkan penilaiannya, sehingga memicu perubahan defensif yang panik.
"Kami kebobolan sebuah peluang sesaat sebelum jeda minum. Saya pikir kami tidak akan bertahan. Ini kematian," aku Tuchel. "Saya berpikir: 'Oke, mari ubah ke lini belakang lima, 5-4-1.' Itu terlalu dini untuk pola pikir seperti itu. Itu Kongo, Miami dan Norwegia lalu Meksiko dan ketinggian. Kami sangat lelah."
Menyembuhkan luka Piala Dunia
Beban emosional dari kekalahan itu masih terasa berat, tetapi tim sedang berusaha memanfaatkan pengalaman tersebut secara konstruktif. England menggelar evaluasi menyeluruh setibanya di St George's Park, yang memungkinkan skuad menghadapi langsung kekecewaan yang masih membekas.
"Kami mengadakan pertemuan pada hari pertama, yang penting karena mungkin yang terbaik adalah kami tidak saling membohongi," lanjut Gordon. "Itu adalah kekecewaan besar karena kami merasa akan menang, atau kami merasa berada dalam posisi yang sangat baik. Jadi penting untuk menuntaskan itu lebih dulu dan melangkah maju."
Ia menambahkan: "Itu pertemuan yang cukup positif. Pelatih hanya mengatakan 'terima kasih' untuk banyak hal karena, sejauh menyangkut musim panas ini, itu adalah yang terbaik dalam hidup saya. Saya mendapatkan beberapa pengalaman terbaik yang pernah saya rasakan pada musim panas itu. Jadi saya tidak bisa lebih bahagia dan bangga lagi."
Gordon juga menyoroti kontras emosi yang begitu besar yang ia rasakan di Atlanta. "Saya tidak pernah merasa lebih baik daripada ketika saya mencetak gol itu dalam pertandingan melawan Argentina dan saya juga tidak pernah merasa lebih buruk daripada 20 menit kemudian," katanya. "Sejujurnya, saya pikir kapan pun Anda kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup, entah itu seseorang atau sesuatu seperti pertandingan atau apa pun yang benar-benar Anda ingin miliki atau menangkan atau apa pun yang bernilai besar, Anda tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi."
Ia melanjutkan: "Itu meninggalkan luka, tetapi luka itu tidak selalu harus menjadi hal yang negatif. Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik karenanya. Anda bisa mempelajari hal-hal berbeda tentang dunia, tentang diri Anda sendiri. Jadi itulah cara saya memandangnya, dan semoga saya dan tim akan menjadi lebih baik karenanya, bukan sebaliknya."
- Getty Images Sport
Perjalanan menuju penebusan di Nations League
Inggris kini harus menyalurkan frustrasi yang masih tersisa ke dalam jadwal musim gugur yang berat. Inggris kembali beraksi pada September untuk laga krusial UEFA Nations League melawan juara dunia pada akhirnya, Spanyol, yang akan memberikan ujian langsung terhadap tekad dan perkembangan taktik mereka. Setelah itu, Inggris akan menghadapi Republik Ceko dalam pertandingan penting.
Tuchel akan berada di bawah sorotan besar untuk membuktikan bahwa ia telah belajar dari kesalahan-kesalahannya pada musim panas. Jeda internasional yang panjang berlanjut hingga Oktober dengan pertandingan melawan Kroasia dan laga balasan kontra Republik Ceko, yang memberi sang manajer periode krusial untuk menyempurnakan pendekatannya dan memastikan skuad bertalenta miliknya bisa secara konsisten menantang tim-tim elite dunia tanpa bermain terlalu defensif.
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