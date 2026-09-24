Winger Barcelona Anthony Gordon kecam keputusan kontroversial Thomas Tuchel saat Inggris tersingkir di semifinal Piala Dunia melawan Argentina

Beban emosional dari kekalahan itu masih terasa berat, tetapi tim sedang berusaha memanfaatkan pengalaman tersebut secara konstruktif. England menggelar evaluasi menyeluruh setibanya di St George's Park, yang memungkinkan skuad menghadapi langsung kekecewaan yang masih membekas.

"Kami mengadakan pertemuan pada hari pertama, yang penting karena mungkin yang terbaik adalah kami tidak saling membohongi," lanjut Gordon. "Itu adalah kekecewaan besar karena kami merasa akan menang, atau kami merasa berada dalam posisi yang sangat baik. Jadi penting untuk menuntaskan itu lebih dulu dan melangkah maju."

Ia menambahkan: "Itu pertemuan yang cukup positif. Pelatih hanya mengatakan 'terima kasih' untuk banyak hal karena, sejauh menyangkut musim panas ini, itu adalah yang terbaik dalam hidup saya. Saya mendapatkan beberapa pengalaman terbaik yang pernah saya rasakan pada musim panas itu. Jadi saya tidak bisa lebih bahagia dan bangga lagi."

Gordon juga menyoroti kontras emosi yang begitu besar yang ia rasakan di Atlanta. "Saya tidak pernah merasa lebih baik daripada ketika saya mencetak gol itu dalam pertandingan melawan Argentina dan saya juga tidak pernah merasa lebih buruk daripada 20 menit kemudian," katanya. "Sejujurnya, saya pikir kapan pun Anda kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup, entah itu seseorang atau sesuatu seperti pertandingan atau apa pun yang benar-benar Anda ingin miliki atau menangkan atau apa pun yang bernilai besar, Anda tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi."

Ia melanjutkan: "Itu meninggalkan luka, tetapi luka itu tidak selalu harus menjadi hal yang negatif. Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik karenanya. Anda bisa mempelajari hal-hal berbeda tentang dunia, tentang diri Anda sendiri. Jadi itulah cara saya memandangnya, dan semoga saya dan tim akan menjadi lebih baik karenanya, bukan sebaliknya."