AFP
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Undian Liga Champions! Arsenal hadapi Real Madrid dan Bayern, sementara Manchester City bertemu PSG
Arsenal menghadapi jadwal Eropa yang berat
Arsenal mendapatkan jalur yang berat di fase liga Liga Champions setelah undian resmi pada Kamis. Tim asuhan Mikel Arteta, yang merupakan finalis kompetisi musim lalu sebelum kalah dari Paris Saint-Germain lewat adu penalti, kini harus menjalani jadwal yang mencakup laga kandang melawan juara 15 kali Real Madrid dan tandang ke markas raksasa Bundesliga Bayern Munich.
Selain menjamu juara 15 kali Real Madrid, tim London Utara itu juga akan menghadapi Borussia Dortmund, Lille, dan klub Azerbaijan Sabah di Emirates Stadium. Tim Arteta juga menghadapi jadwal perjalanan yang menantang di laga lainnya, dengan lawatan tandang ke Bayern Munich, Napoli, Real Betis, dan Slavia Prague melengkapi rangkaian pertandingan fase liga mereka.
- AFP
Manchester City dan Aston Villa bersiap menghadapi ujian dari PSG
Di bawah manajer baru Enzo Maresca, Manchester City menargetkan untuk kembali menegaskan diri di panggung Eropa setelah kampanye yang mengecewakan dalam dua musim terakhir, yang membuat mereka tersingkir di babak 16 besar musim lalu dan play-off fase gugur pada 2024-25. City terundi untuk menjamu Paris Saint-Germain dalam laga yang menjanjikan menjadi salah satu sorotan utama fase liga yang baru. Tim asuhan Maresca juga akan menyambut Sporting CP, Napoli, dan AEK Athens di Stadion Etihad, selain menjalani laga tandang menghadapi Barcelona di Camp Nou, RB Leipzig, Lens, dan Porto.
Aston Villa kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak perjalanan impresif mereka pada musim 2024-25, ketika mencapai perempat-final. Tim asuhan Unai Emery dijadwalkan menjalani reuni besar dengan Paris Saint-Germain di Villa Park dalam ulangan Piala Super UEFA baru-baru ini, ketika tim Prancis itu mengamankan kemenangan tipis 2-1 di Salzburg berkat gol penentu dari Desire Doue. Selain laga kandang bergengsi melawan PSG, Villa juga akan menjamu Borussia Dortmund, Fenerbahce, dan Viking di Villa Park, sambil menghadapi laga tandang yang menantang melawan Barcelona, Club Brugge, Galatasaray, dan Slavia Prague.
Liverpool dan Manchester United mengetahui jalur mereka di kompetisi Eropa
Liverpool, juara Eropa enam kali, menghadapi rangkaian pertandingan yang sulit saat kembali ke kompetisi elite Eropa setelah tersingkir di perempat-final oleh Paris Saint-Germain musim lalu. Liverpool dijadwalkan bertandang ke San Siro untuk laga besar melawan Inter Milan, sementara Atletico Madrid asuhan Diego Simeone akan berkunjung ke Merseyside. Tim asuhan Andoni Iraola juga akan menjamu FC Porto, Villarreal, dan Lens di Anfield, selain melakoni laga tandang melawan Club Brugge, Fenerbahce, dan wakil Austria LASK.
Manchester United, juara Eropa tiga kali, kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2023-24, ketika mereka tersingkir di fase grup dalam format kompetisi sebelumnya. Tim asuhan Michael Carrick akan menjamu Bayern Munich dan Roma di Old Trafford dalam dua pertandingan yang paling dinantikan pada fase pembuka, sekaligus bertandang menghadapi Atletico Madrid di ibu kota Spanyol. Kiprah United di Eropa juga mencakup laga kandang melawan RB Leipzig dan wakil Azerbaijan Sabah, serta laga tandang menghadapi Sporting CP, Villarreal, dan wakil Italia Como.
- AFP
Momen bersejarah dan tanggal format baru
Edisi Liga Champions 2026-27 menonjol dengan kehadiran empat debutan. Como dari Italia, LASK dari Austria, Viking dari Norwegia, dan Sabah dari Azerbaijan semuanya siap mencatat penampilan perdana mereka di kompetisi utama. Sejarah juga akan tercipta di area teknis, ketika legenda Manchester City, Yaya Toure, menjadi pelatih Afrika pertama yang membawa tim ke fase utama setelah menangani klub Slovakia, Slovan Bratislava.
Aksi akan dimulai pada 8-10 September, dengan enam matchday pertama berlangsung hingga Desember. Setelah jeda musim dingin singkat, fase liga akan berakhir dengan dua putaran terakhir pada Januari, dengan laga penutup digelar pada 27 Januari. Delapan tim teratas lolos langsung ke babak 16 besar, sementara tim yang finis di peringkat 9 hingga 24 harus masuk ke play-off dua leg.
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