Di bawah manajer baru Enzo Maresca, Manchester City menargetkan untuk kembali menegaskan diri di panggung Eropa setelah kampanye yang mengecewakan dalam dua musim terakhir, yang membuat mereka tersingkir di babak 16 besar musim lalu dan play-off fase gugur pada 2024-25. City terundi untuk menjamu Paris Saint-Germain dalam laga yang menjanjikan menjadi salah satu sorotan utama fase liga yang baru. Tim asuhan Maresca juga akan menyambut Sporting CP, Napoli, dan AEK Athens di Stadion Etihad, selain menjalani laga tandang menghadapi Barcelona di Camp Nou, RB Leipzig, Lens, dan Porto.

Aston Villa kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak perjalanan impresif mereka pada musim 2024-25, ketika mencapai perempat-final. Tim asuhan Unai Emery dijadwalkan menjalani reuni besar dengan Paris Saint-Germain di Villa Park dalam ulangan Piala Super UEFA baru-baru ini, ketika tim Prancis itu mengamankan kemenangan tipis 2-1 di Salzburg berkat gol penentu dari Desire Doue. Selain laga kandang bergengsi melawan PSG, Villa juga akan menjamu Borussia Dortmund, Fenerbahce, dan Viking di Villa Park, sambil menghadapi laga tandang yang menantang melawan Barcelona, Club Brugge, Galatasaray, dan Slavia Prague.