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ميركاتوChatGPT

Diterjemahkan oleh

Transfer rekor, tamparan mengejutkan, dan mimpi yang tak terwujud: Ulasan lengkap bursa transfer musim panas

FEATURES
E. Fernandez
Y. Diomande
Rodri
I. Saibari
M. Salah
A. Bouaddi
J. Alvarez
B. Barcola
M. Rogers
E. Anderson
Real Betis vs Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
LaLiga
Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
Liverpool vs Atletico Madrid
Liverpool
Atletico Madrid
Champions League
Athletic Bilbao vs Atletico Madrid
Athletic Bilbao
Manchester City vs Coventry City
Manchester City
Coventry City
Premier League
Everton vs Manchester United
Everton
Manchester United
Arsenal vs Chelsea
Arsenal
Chelsea
Inter vs SSC Napoli
Inter
SSC Napoli
Serie A
Schalke 04 vs Bayern Munich
Schalke 04
Bayern Munich
Bundesliga
Argentina
Côte d’Ivoire
Spanyol
Maroko
Mesir
Prancis
Inggris
Italia
Jerman

Pandangan mendalam terhadap pergerakan bursa transfer

Musim panas 2026 bukan sekadar jendela transfer biasa, melainkan salah satu bursa transfer paling menggemparkan dalam sejarah sepak bola Eropa. Bursa ini menjadi saksi bagaimana klub-klub memecahkan rekor mereka sendiri, sementara yang lain benar-benar mengubah wajah proyek mereka, di saat sejumlah kesepakatan besar gagal di detik-detik terakhir kendati sudah nyaris rampung.

Mulai dari kepindahan Enzo Fernandez ke Manchester City, transfer bersejarah Yan Diomande dengan Real Madrid, kedatangan Bradley Barcola ke Liverpool, hingga hengkangnya Mohamed Salah ke Trabzonspor, bursa transfer kembali menggambar ulang peta persaingan sebelum musim baru bergulir.

Dalam laporan ini, kami mengulas hal-hal paling menonjol yang terjadi di bursa transfer Eropa, mulai dari kesepakatan klub-klub besar, para bintang yang berpindah tujuan, transfer yang gagal terwujud, hingga transaksi jual beli termahal, serta pihak-pihak yang paling diuntungkan dan dirugikan secara teknis, dalam upaya menggambarkan potret lengkap dari sebuah musim panas yang tak akan mudah dilupakan.

  • Inggris paling banyak berbelanja

    Jendela transfer musim panas di lima liga besar Eropa resmi ditutup tadi malam, 1 September 2026.

     Bursa transfer di Liga Inggris berakhir pukul 23.00 waktu Inggris, sementara di Liga Spanyol berlangsung hingga pukul 23.59, sedangkan Jerman dan Prancis menutup jendela transfer mereka pada 31 Agustus pukul 20.00.

    Dari sisi pengeluaran, klub-klub Liga Inggris terus menegaskan dominasi mereka di pasar transfer setelah menembus angka dua miliar pound sterling, dipimpin oleh Chelsea dan Manchester City yang menduduki puncak daftar pembelanja terbesar, mengungguli Liverpool dan Arsenal dalam perlombaan memperkuat skuad menyongsong musim baru.

    Anda dapat membahas topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

    • Iklan

  • Real Madrid: Revolusi dan Kekecewaan

    Real Madrid memasuki bursa transfer musim panas dengan mentalitas yang jelas: memperkuat skuad dengan nama-nama yang mampu bersaing secara langsung, sekaligus berinvestasi untuk masa depan. Hal itu diterjemahkan dalam salah satu transfer terbesar klub melalui perekrutan winger muda asal Pantai Gading, Yan Diomande, yang datang dari Leipzig dalam kesepakatan bernilai total sekitar 125 juta euro, yang bisa meningkat hingga 135 juta dengan bonus, dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2033.


    Penguatan Real Madrid tidak berhenti pada Diomande, karena skuadnya diperkuat dengan mendatangkan Marc Cucurella dari Chelsea dan Denzel Dumfries dari Inter, di samping merekrut Bernardo Silva dan Ibrahima Konate dalam dua kesepakatan transfer bebas, sehingga bursa transfer ini memadukan penguatan lini pertahanan dan lini serang.

    Sebaliknya, daftar pemain yang pergi mencakup kepergian sejumlah nama, yang paling menonjol adalah Nico Paz ke Como, Gonzalo Garcia ke Fulham, Dani Ceballos ke Real Betis, serta peminjaman Franco Mastantuono ke Fiorentina, di samping pensiunnya Dani Carvajal dan David Alaba, ditambah kepergian sejumlah pemain muda, tanpa adanya kesepakatan penjualan besar dari pemain tim utama yang sepadan dengan besarnya pengeluaran.

    Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

    Meski berhasil menuntaskan sejumlah kesepakatan penting, Real Madrid gagal merampungkan transfer yang menyita perhatian para pendukungnya sepanjang musim panas, setelah dikaitkan kuat dengan perekrutan Rodri, pemain Manchester City dan kapten timnas Spanyol, di tengah laporan yang menyebutkan adanya persetujuan awal dari sang pemain.

    Namun, Barcelona akhirnya berhasil menyambar kesepakatan itu dengan nilai sekitar 76,5 juta euro, sehingga Los Blancos pulang dengan tangan kosong dari salah satu target utamanya di lini tengah.

    Dan berikut semua kesepakatan yang dirampungkan Los Blancos pada bursa transfer yang baru berakhir:

    Yang bergabung ke Real Madrid

    PemainKlubNilai Kesepakatan
    Marc Cucurella Chelsea55 juta euro

     

    Denzel Dumfries Inter20 juta euro 
    Bernardo Silva Manchester Citytransfer bebas 
    Ibrahima KonateLiverpooltransfer bebas 
    Carlos Espi Levante 25 juta euro 
    Yan DiomandeLeipzig 125 juta euro  

    Yang meninggalkan Real Madrid

    PemainKlubNilai Kesepakatan
    Dani CarvajalTanpa klubkontrak habis
    David AlabaTanpa klubkontrak habis
    Mario MartinGetafe3,5 juta euro
    Fran Garcia  Real Betis 4 juta euro
    Dani CeballosReal Betistransfer bebas
    Gonzalo GarciaFulham40 juta euro
    Cesar PalaciosFulham10 juta euro
    Fran GonzalezSevilla1 juta euro
    Franco MastantuonoFiorentinapeminjaman

  • Barcelona: Gordon, Adeyemi, dan Rodri, serta kekecewaan Alvarez

    Barcelona menjadi salah satu klub besar paling aktif selama bursa transfer musim panas, dengan fokus yang jelas untuk memperkuat lini serangnya. Mereka membuka mercato dengan merekrut pemain Inggris Anthony Gordon dari Newcastle, dalam kesepakatan senilai 70 juta euro, ditambah 10 juta lainnya sebagai bonus, dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2031.


    Barca melanjutkan penguatan opsi serangannya dengan merekrut pemain Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund seharga 22 juta euro tetap dan 7 juta sebagai variabel, dengan kontrak hingga tahun 2031, dalam langkah yang bertujuan memberi tim lebih banyak kecepatan dan kedalaman serangan di bawah kepemimpinan Hansi Flick.

    Barca juga mengontrak pemain berbakat asal Mesir, Hamza Abdelkarim, secara permanen dari Al-Ahly Mesir, serta mendatangkan kembali jasa Joao Cancelo dari Al-Hilal Arab Saudi.

    Kepergian sejumlah pemain, terutama Robert Lewandowski dengan berakhirnya kontraknya, di samping beberapa unsur lini belakang, yang terpenting adalah Ronald Araujo yang dipinjamkan, membantu menyediakan ruang finansial dalam anggaran gaji. Namun, manajemen Barcelona lebih memilih mengarahkan sebagian besar investasinya untuk meningkatkan kualitas sepertiga serangan, sebelum mengejutkan semua orang dengan merampungkan salah satu transfer paling menonjol musim panas ini.

    Klub Catalan itu berhasil mencapai kesepakatan dengan Manchester City untuk mendatangkan Rodri dalam kesepakatan yang total nilainya mencapai sekitar 76,5 juta euro, sehingga merebut gelandang Spanyol tersebut dari lingkaran perhatian Real Madrid.

    Meski dengan berbagai keberhasilan ini, manajemen Barcelona gagal mewujudkan mimpi terbesar para pendukungnya musim panas ini, setelah gagal merekrut Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, dan beralih mendatangkan pemain Brasil Gabriel Jesus dari Arsenal.

    Presiden klub Joan Laporta mengungkapkan bahwa Barcelona mengajukan tawaran melebihi 100 juta euro, tetapi Atletico bersikeras mempertahankan pemainnya, bahkan mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa persentase kepindahan Alvarez ke Barcelona adalah "nol persen", sehingga berakhirlah salah satu kisah mercato paling menegangkan tanpa akhir bahagia bagi klub Catalan itu.

    Dan berikut ini semua transfer yang dilakukan klub Catalan itu pada mercato yang telah berakhir:


    Yang bergabung ke Barcelona

    PemainKlubNilai Transfer
    Anthony GordonNewcastle80 juta euro
    Karim Adeyemi Dortmund 22 juta euro 
    Jessie BisuwClub Brugge8,5 juta euro
    RodriManchester City60 juta euro
    Hamza Abdelkarim Al-Ahly 1,5 juta euro 
    Joao Cancelo Al-Hilal transfer bebas 
    Dominik Livakovic  Fenerbahce 2 juta euro
    Gabriel Jesus Arsenal 10 juta euro

    Yang meninggalkan Barcelona

    PemainKlubNilai Transfer
    Robert LewandowskiChicago Fire berakhirnya kontrak
    Ander AstralagaAtletico Madridtransfer bebas
    Ansu Fati Monaco 11 juta euro
    Inaki Pena Panathinaikos 3 juta euro
    Diego Kochen Lyngby BK pinjaman
    Ronald AraujoLiverpoolpinjaman
    Ferran Torres Paris Saint-Germain 45 juta euro 
    Jofre TorrentsAjaxtransfer bebas
    Tommy Marques Braga 11 juta euro 
    Hector Fort Real Sociedad 8,5 juta euro
    Marc Casado Deportivo La Corunapinjaman
    Gerard FernandezMallorca4 juta euro
    Aron YaakobishviliAlmeriapinjaman
    Alvaro CortesRoyal Antwerp3,5 juta euro
    Toni FernandezVeneziapinjaman

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  • Atletico Madrid: Dukungan Istimewa, Kepergian Griezmann, dan "Tidak" Tegas untuk Barcelona

    Atletico Madrid merampungkan transfer istimewa setelah mengumumkan kesepakatan dengan pemain asal Korea Selatan, Kang In Lee, yang datang dari Paris Saint-Germain, dalam sebuah transfer yang nilainya diperkirakan media berkisar antara 35 hingga 40 juta euro, dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2031.

    Klub Spanyol tersebut menegaskan tercapainya kesepakatan dengan Paris Saint-Germain melalui pernyataan resmi, yang menjelaskan bahwa sang pemain akan mengenakan kostum bernomor 7. Klub juga memaparkan statistiknya bersama klub Prancis itu, di mana ia mencetak 16 gol dan memberikan 16 assist dalam 124 pertandingan, di samping meraih sejumlah gelar domestik dan Eropa, yang terpenting adalah Liga Champions sebanyak dua kali.

    Atletico tidak berhenti sampai di situ, karena mereka memperkuat lini tengah bertahan dengan merekrut Morten Hjulmand, bek sayap yang lincah Alejandro Grimaldo, dan bek tangguh Cristian Romero, sementara pada saat yang sama mereka mempertahankan bintang asal Argentina mereka, Julian Alvarez, meski ada tekanan besar yang dilakukan Barcelona dan Arsenal untuk mendapatkan jasanya.

    Atletico mengakhiri upaya-upaya Barcelona dengan sebuah pernyataan resmi, yang di dalamnya mereka mengumumkan penolakan untuk masuk ke negosiasi apa pun terkait Alvarez, sembari menegaskan kesiapan mereka hanya untuk membahas tawaran-tawaran lain yang "menghormati aturan".

    Dengan kebijakan ini, Atletico keluar dari bursa transfer sebagai salah satu pemenang paling menonjol secara taktis, setelah berhasil memperkuat skuad mereka dengan elemen-elemen baru tanpa melepas bintang-bintang utama mereka, terutama Alvarez, dengan catatan kepergian bintang bersejarah mereka Antoine Griezmann ke Liga Amerika.

    Berikut ini transfer-transfer paling menonjol Atletico Madrid:


    Pemain yang bergabung ke Atletico Madrid

    PemainKlubNilai Transfer
    Alejandro Grimaldo  Bayer Leverkusen22 juta euro
    Morten HjulmandSporting Lisbon40 juta euro
    Lee Kang InParis Saint-Germain40 juta euro
    Cristian Romero Tottenham 40 juta euro 
    Jonathan David Juventus Pinjaman

    Pemain yang meninggalkan Atletico Madrid

    PemainKlubNilai Transfer
    Antoine GriezmannOrlandoTransfer gratis
    Clement LengletBenficaPinjaman
    Horatiu MoldovanAyub SportPinjaman
    Julio DiazSevillaSatu juta euro
    Thiago Almada River Plate20 juta euro 
    Nahuel MolinaRoma13 juta euro
    Matteo RuggeriAston Villa 25 juta euro 
    Jose Maria GimenezDeportivo La CorunaPinjaman
    Thomas LemarElchePinjaman

  • Paris Saint-Germain: Penjualan Besar dan Kompensasi Sebagian

    Selama bursa transfer musim panas, Paris Saint-Germain memilih kebijakan yang berlandaskan pada penjualan untuk membiayai kembali proses pembangunan tim, dan menjadi salah satu penjual terbesar di bursa, setelah melepas Gonzalo Ramos ke Milan seharga 74 juta euro, Randal Kolo Muani ke Juventus seharga sekitar 38-41 juta euro, di samping Kang-in Lee yang pindah ke Atletico seharga 35-40 juta euro.

    Namun transaksi paling menonjol dalam daftar pemain yang hengkang adalah penjualan winger Prancis Bradley Barcola ke Liverpool, dalam kesepakatan raksasa yang mencapai 125 juta euro, sementara Ibrahim Mbaye pindah ke Aston Villa seharga 55 juta euro.

    Transfer-transfer ini berkontribusi mengangkat total pemasukan Paris Saint-Germain dari penjualan hingga mendekati 370 juta euro, menurut laporan-laporan Prancis, sehingga memberi klub ruang untuk menginvestasikan kembali sebagian dari pendapatan ini guna memperkuat skuad mereka.

    Di sisi pemain yang datang, Saint-Germain merekrut Magnes Akliouche dari Monaco seharga 50 juta euro, Ferran Torres dari Barcelona seharga 48,5 juta euro, dan Mika Godts dari Ajax seharga 45 juta euro, di samping bek Lucas Deen dan pemain lainnya.

    Langkah-langkah ini datang dalam upaya membentuk ulang lini serang setelah kepergian Barcola dan Ramos, sehingga Paris Saint-Germain tampil sebagai tim yang "menjual untuk membeli", dengan ketergantungan yang jelas pada pemasukan besar dari penjualan Barcola untuk membiayai target-target lain, di antaranya Diomande, sebelum akhirnya Real Madrid mengamankan kesepakatan tersebut.

    Dan berikut ini seluruh transaksi klub Prancis tersebut di bursa transfer:

    Pemain yang datang ke Paris Saint-Germain

    PemainKlubNilai Transaksi
    Alessandro Longoni  Milan Transfer gratis
    Khalil El AyariStade Tunisien1,5 juta euro
    Magnes AklioucheMonaco 50 juta euro 
    Lucas DeenAston Villa7 juta euro
    Mika GodtsAjax45 juta euro 
    Ferran TorresBarcelona 45-50 juta euro

    Pemain yang hengkang dari Paris Saint-Germain

    PemainKlubNilai Transaksi
    Noham KamaraLyon4,1 juta euro
    Gonzalo Ramos  Milan 74 juta euro
    Renato Marin   NacionalPinjaman
    Gabriel Moscardo EspanyolPinjaman
    Lee Kang-in Atletico Madrid40 juta euro 
    Randal Kolo Muani  Juventus 41,2 juta euro
    Khalil El Ayari Dunkerque Pinjaman
    Bradley Barcola Liverpool125 juta euro
    Ibrahim Mbaye Aston Villa55 juta euro
    Yoram ZaguePafosPinjaman

  • Bayern Munich: Zaïre-Emery yang Terpenting

    Bursa transfer Bayern Munich berlangsung lebih tenang dibandingkan sejumlah pesaingnya di liga-liga besar Eropa, di mana klub Jerman itu berfokus pada penataan ulang skuad dan memanggil kembali beberapa pemain yang dipinjamkan, di antaranya Sacha Boey, Tarek Buchmann, dan Armindo Sieb.

    Bayern juga merampungkan sejumlah transfer baru, yang paling menonjol adalah Mateo Maric dan Bara Ndiaye, dan yang terpenting adalah perekrutan bintang Maroko yang tengah bersinar Ismael Saibari, dalam bursa yang tidak menyaksikan pengeluaran besar dari raksasa Bavaria itu.

    Di sisi lain, sejumlah nama meninggalkan tim, yang paling menonjol adalah Leon Goretzka setelah kontraknya berakhir, di samping Raphael Guerreiro. Kedua penjaga gawang Daniel Peretz dan Alexander Nübel juga hengkang dengan transfer permanen, disertai keluarnya sejumlah bakat muda ke klub-klub papan tengah.

    Dengan demikian, bursa transfer Bayern mencerminkan keinginan yang jelas untuk mengendalikan anggaran dan mendaur ulang elemen-elemen skuad, ketimbang melakukan revolusi menyeluruh. Ini merupakan pendekatan yang bisa menjadi tanda tanya secara teknis di hadapan para pesaing yang memilih memperkuat skuad mereka secara lebih besar selama musim panas.

    Pemain yang datang ke Bayern Munich

    PemainKlubNilai Transfer
    Noel AsekoHannover3,5 juta euro
    Nathaniel BrownEintracht Frankfurt50 juta euro
    Ismael SaibariEindhoven50 juta euro
    Bara Saboko NdiayeJamtinos Satars3,5 juta euro

    Pemain yang pergi dari Bayern Munich

    PemainKlubNilai Transfer
    Leon GoretzkaAston VillaTransfer gratis
    Rafa GuerreiroTanpa klubKontrak berakhir
    Daniel PeretzSouthampton8 juta euro
    Maurice KrattenmacherElversbergTidak diumumkan
    Jonah Kusi-AsareFulham6 juta euro
    Alexander NübelBeşiktaş5 juta euro
    Noel AsekoFrankfurt12 juta euro
    Lovro ZvonarekEstrela Amadora1,5 juta euro
    Armindo SiebLos Angeles FC500 ribu euro
    Noel AsekoHannover1 juta euro
    Arijon IbrahimovicAugsburgPinjaman (500 ribu euro)
    Filip ChavezMagdeburgPinjaman
    Bryan ZaragozaEspanyolPinjaman
    João PalhinhaBenfica14 juta euro

  • Liverpool: Antara "Bom" Barcola dan Perpisahan Salah

    Liverpool menjadi salah satu klub paling menonjol di bursa transfer, setelah merampungkan salah satu transfer terbesar musim panas 2026 dengan mendatangkan winger Prancis, Bradley Barcola, dari Paris Saint-Germain, dalam kesepakatan senilai 125 juta euro.

    Selain Barcola, Liverpool memperkuat skuadnya dengan merekrut Victor Munoz dari Osasuna, dan bek Ronald Araujo dengan status pinjaman dari Barcelona disertai opsi pembelian, ditambah kiper Luca Broegmans, serta bek muda asal Prancis, Jeremy Jacquet, sebagai bagian dari perombakan parsial pada lini pertahanan dan lini serang.

    Liverpool juga melepas sejumlah nama, di antaranya Curtis Jones dan Harvey Elliott, sehingga untuk pertama kalinya daftar pemain tim tanpa seorang pun pemain kelahiran kota tersebut.

    Namun, terlepas dari transfer-transfer baru, kepergian Mohamed Salah menjadi kisah paling menonjol dalam mercato Liverpool, setelah bintang Mesir itu mengakhiri perjalanan legendaris selama 9 tahun di Anfield, dan pindah ke klub Turki, Trabzonspor, dengan status transfer bebas dalam kontrak selama dua tahun atau hingga 2028 menurut sebagian laporan.

    Trabzonspor mengumumkan perekrutan Salah secara resmi melalui akun mereka di platform "X", dengan mengunggah video dan foto penandatanganan kontrak, dalam kesepakatan yang menurut laporan keuangan membuat sang pemain memperoleh gaji sebesar 17 juta euro per tahun, di samping 20% dari pendapatan produk yang memuat namanya, menjadikannya salah satu kesepakatan terbesar dalam sejarah sepak bola Turki.

    Dengan demikian, Liverpool memadukan transfer ofensif berskala besar seperti Barcola dengan kepergian salah satu bintang paling menonjol dalam sejarah modern mereka, sehingga babak baru pun dimulai di Anfield setelah berakhirnya era Salah.

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    Pemain yang bergabung ke Liverpool

    PemainKlubNilai Transfer
    Jeremy JacquetRennes63 juta euro
    Victor MunozOsasuna40 juta euro
    Ronald AraujoBarcelonaPinjaman
    Ifiani NdoukiAustria Wina3 juta euro
    Bradley BarcolaParis Saint-Germain125 juta euro
    Luca BroegmansGenk33 juta euro

    Pemain yang meninggalkan Liverpool

    PemainKlubNilai Transfer
    Mohamed SalahTrabzonsporTransfer bebas
    Andrew RobertsonTottenhamTransfer bebas
    Rhys WilliamsTanpa klubKontrak habis
    Ibrahima KonateReal MadridTransfer bebas
    Armin PecsiHartbergPinjaman
    Curtis JonesInter30 juta euro
    Calvin RamsaySt MirrenPinjaman
    Luca BroegmansGenkPinjaman
    Ifiani NdoukiLevantePinjaman
    Harvey ElliottValenciaPinjaman
    Stefan BajceticCelta Fortuna1,27 juta euro

  • Manchester City: Revolusi di Lini Tengah dengan Harga Rekor

    Manchester City memilih membangun ulang lini tengahnya secara nyaris total selama bursa transfer musim panas, setelah menggelontorkan dana besar untuk mendatangkan sejumlah pemain baru, dengan yang terdepan adalah pemain muda asal Maroko Ayoub Bouaddi dari Lille dalam transaksi yang ditaksir sekitar 117 juta dolar, serta pemain Inggris Elliot Anderson dari Nottingham Forest seharga 116 juta paun.

    Namun transaksi paling besar adalah perekrutan Enzo Fernandez dari Chelsea, dalam transfer yang mencapai nilai 125 juta paun, menurut laporan ESPN dan lembaga penyiaran Inggris, dengan kontrak yang membentang selama lima tahun, menyamai rekor Inggris, yaitu jumlah yang sama dengan yang dibayarkan Liverpool untuk merekrut Alexander Isak tahun lalu.

    Manchester City mengumumkan transaksi tersebut secara resmi melalui situs mereka, sekaligus menegaskannya melalui video yang mereka unggah di akun mereka di platform "X", melengkapi salah satu operasi penguatan lini tengah terbesar selama musim panas.

    Tim juga memperkuat opsi serangan mereka dengan merekrut winger asal Senegal Iliman Ndiaye dari Everton seharga 60-65 juta paun, dalam transaksi yang datang setelah gagalnya upaya City untuk merekrut Cody Gakpo dari Liverpool, sehingga pemain tersebut bergabung dengan sekelompok winger yang mencakup Phil Foden, Jeremy Doku, Antoine Semenyo, dan lainnya.

    Di sisi lain, Manchester City kehilangan salah satu elemen terpenting di lini tengahnya dengan kepergian Rodri yang memilih pindah ke Barcelona, selain itu Jack Grealish juga hengkang ke Everton dengan status pinjaman, serta Bernardo Silva dalam transfer bebas, dan kepergian Omar Marmoush serta Savinho ke Tottenham.

    Para pemain yang bergabung ke Manchester City

    PemainKlubNilai transaksi
    Elliot AndersonNottingham Forest135 juta euro
    Matheis DetourbeTroyes25 juta euro
    Jeremy MongaLeicester City11 juta euro
    Pierce CharlesSheffield3,5 juta euro
    Geronimo RulliMarseille2 juta euro
    Enzo FernandezChelsea145 juta euro
    Iliman NdiayeEverton70 juta euro
    AllanPalmeiras37,5 juta euro
    Pierce CharlesSheffield Wednesday3,5 juta euro

    Para pemain yang hengkang dari Manchester City

    PemainKlubNilai transaksi
    Manuel AkanjiInter15 juta euro
    Bernardo SilvaReal Madridtransfer bebas
    John StonesIntertransfer bebas
    Matheis DetourbeMonacopinjaman
    Nathan AkeFenerbahce8,12 juta euro
    Sverre NypanLommelpinjaman
    Pierce CharlesQueens Park Rangerspinjaman
    James TraffordLeeds United46,7 juta euro
    Max AlleyneBurnleypinjaman
    RodriBarcelona60 juta euro
    Tijjani ReijndersAl-Qadsiah61 juta euro
    SavinhoTottenham87,7 juta euro
    Omar MarmoushTottenhampinjaman
    Jumaa BahAugsburgpinjaman (100 ribu euro)
    Jack GrealishEvertonpinjaman
    Pierce CharlesQueens Park Rangerspinjaman
    Nico GonzalezNewcastle56,6 juta euro

  • Manchester United: Memperkuat Lini Tengah tanpa Transfer Bintang

    Manchester United memilih untuk mengarahkan sebagian besar aktivitas mereka di bursa transfer ke arah membangun kembali lini tengah, setelah merekrut pemain Brasil Andre Santos dari Chelsea dengan nilai sekitar 48 hingga 50 juta pound sterling, di samping Youri Tielemans dari Aston Villa seharga 35 juta, serta Carlos Baleba dari Brighton dalam kesepakatan yang nilainya ditaksir sekitar 65 juta.

    Total pengeluaran Manchester United untuk para pendatang baru mencapai sekitar 160 hingga 170 juta pound sterling, berbanding dengan kepergian sejumlah besar pemainnya, yang teratas di antaranya adalah Rasmus Hojlund yang pindah ke Napoli dengan nilai sekitar 38 hingga 44 juta, sementara Casemiro, Jadon Sancho, dan Tyrell Malacia hengkang tanpa biaya transfer usai berakhirnya kontrak mereka.

    Penilaian media Inggris terhadap bursa transfer United beragam, di mana sebagian analisis menilai bahwa klub berhasil mengatasi masalah lini tengah dan memperoleh penilaian yang mendekati "B", namun tidak adanya perekrutan penyerang kelas atas menyisakan tanda tanya besar mengenai sejauh mana kemampuan tim untuk bersaing secara ofensif.

    Para pemain yang bergabung ke Manchester United

    PemainKlubNilai Kesepakatan
    Andre SantosChelsea56 juta euro
    Youri TielemansAston Villa41 juta euro
    Karl DarlowLeeds UnitedTransfer gratis
    Carlos BalebaBrighton75 juta euro

    Para pemain yang meninggalkan Manchester United

    PemainKlubNilai Kesepakatan
    Rasmus HojlundNapoli44 juta euro
    Carlos CasemiroInter MiamiTransfer gratis
    Tyrell MalaciaTanpa klubKontrak habis
    Jadon SanchoTanpa klubKontrak habis
    Tyler FredricsonLausanneTidak diketahui
    Radek VitekMiddlesbrough8,15 juta euro
    Altay BayindirCelta VigoPinjaman
    Toby CollyerWest Bromwich Albion3,5 juta euro

  • Arsenal: Guimaraes di Puncak dan Absennya Seorang Penyerang Elite

    Arsenal menjadi salah satu klub paling aktif selama periode bursa transfer, setelah merampungkan kesepakatan besar dengan mendatangkan pemain Brasil Bruno Guimaraes dari Newcastle seharga 75 juta pound sterling, lewat kontrak berdurasi empat musim dengan opsi perpanjangan satu tahun tambahan, sebuah langkah yang menjadi salah satu investasi paling menonjol klub sepanjang era pelatih Mikel Arteta.

    Klub London itu tidak berhenti sampai di situ, karena mereka memperkuat skuad dengan merekrut Ezri Konsa dari Aston Villa seharga sekitar 51 hingga 55 juta pound sterling, di samping Piero Hincapie dari Bayer Leverkusen, dan Christos Tzolis, ditambah kiper Ilan Meslier lewat transfer bebas.

    Dari sisi pemain yang pergi, Gabriel Jesus hengkang ke Barcelona seharga sekitar 10 hingga 12 juta euro, sementara Gabriel Martinelli pindah ke Al Hilal Saudi seharga 60 juta, sedangkan Leandro Trossard hengkang ke Besiktas, di samping sejumlah pemain lainnya.

    Meski aktivitas di bursa terbilang besar, ketiadaan penyerang yang mampu memimpin lini depan tetap menjadi tanda tanya paling mencolok dalam mercato Arsenal, karena sejumlah laporan Inggris menilai bahwa klub tidak berhasil menuntaskan kesepakatan untuk seorang penyerang papan atas, sehingga Guimaraes tetap menjadi tambahan paling menonjol bagi tim, tanpa penguatan serupa untuk kekuatan lini serang.

    Pemain yang Bergabung ke Arsenal

    PemainKlubNilai Transfer
    Piero HincapieBayer Leverkusen52 juta euro
    Ilan MeslierLeeds UnitedTransfer bebas
    Christos TzolisClub Brugge40 juta euro
    Bruno GuimaraesNewcastle United87,5 juta euro
    KonsaAston Villa60 juta euro

    Pemain yang Meninggalkan Arsenal

    PemainKlubNilai Transfer
    Jakub KiwiorPorto17 juta euro
    Karl HeinWerder Bremen3 juta euro
    Leandro TrossardBesiktas18 juta euro
    Christian NorgaardEverton8,15 juta euro
    Gabriel JesusBarcelona10 juta euro
    Fabio VieiraHamburg9 juta euro
    Tommy SetfordStevenagePinjaman
    Ethan NwaneriBorussia DortmundPinjaman
    Reiss NelsonTanpa klubKontrak habis

  • Chelsea: Kepergian Enzo dan Transfer Rekor Rogers

    Bursa transfer Chelsea menunjukkan kontras yang jelas antara transaksi jual dan beli, setelah Enzo Fernandez hengkang ke Manchester City dalam sebuah kesepakatan besar, bersamaan dengan dilakukannya transaksi pembelian termahal dalam sejarah klub tersebut dengan merekrut Morgan Rogers dari Aston Villa.

    Laporan dari "BBC" dan "The Athletic" menegaskan bahwa nilai transfer Rogers mencapai 117 juta pound sterling, dengan kontrak yang berlaku selama enam tahun dengan opsi perpanjangan satu musim tambahan, menjadikan sang pemain sebagai transaksi termahal dalam sejarah Chelsea, sekaligus pemain Inggris termahal pada saat kesepakatan itu diumumkan.

    Chelsea juga terus memperkuat skuadnya dengan sejumlah transaksi, di antaranya Valentin Barco, Maxence Lacroix, Emiliano Martinez, Danny Welbeck, dan Jordan Henderson, di samping sejumlah pemain lain yang bergabung baik secara permanen maupun dengan status pinjaman.

    Sebaliknya, daftar pemain yang hengkang menunjukkan perubahan besar, yang paling menonjol adalah kepindahan Marc Cucurella ke Real Madrid dan Enzo Fernandez ke Manchester City, selain hengkangnya sejumlah pemain muda ke berbagai klub Inggris dan Eropa, sebagai kelanjutan dari kebijakan klub yang menata ulang skuadnya secara berulang.

    Pemain yang Bergabung ke Chelsea

    PemainKlubNilai Transfer
    Geovany QuendaSporting Lisbon50,7 juta euro
    DineiCorinthians10 juta euro
    Dastan SatpayevKairat2,4 juta euro
    Emmanuel EmegaStrasbourg25,3 juta euro
    Marco PalestraAtalanta57 juta euro
    Morgan RogersAston Villa138 juta euro
    Maxence LacroixCrystal Palace60,7 juta euro
    Valentin BarcoStrasbourg40 juta euro
    Danny WelbeckBrighton5,85 juta euro
    Jordan HendersonBrentfordTransfer bebas
    Pep ChavarriaRayo Vallecano19 juta euro

    Pemain yang Hengkang dari Chelsea

    PemainKlubNilai Transfer
    Marc CucurellaReal Madrid55 juta euro
    Tariq GeorgeEverton21 juta euro
    Andrey SantosManchester United56 juta euro
    Alejandro GarnachoAston VillaPinjaman
    Trevoh ChalobahComo30 juta euro
    Filip JorgensenStrasbourgPinjaman
    Dastan TalgatulyBurnleyPinjaman senilai 350 ribu euro
    Benoit BadiashileNapoliPinjaman senilai 3 juta euro
    Enzo FernandezManchester City145 juta euro
    Nicolas JacksonAston Villa55,5 juta euro
    Liam DelapNottingham Forest52,5 juta euro
    Marc GuiuLeipzig15 juta euro
    Tosin AdarabioyoTottenham11,65 juta euro
    David Datro FofanaServette2,5 juta euro
    Dastan SatpayevBurnleyPinjaman 350 ribu euro
    Axel DisasiCrystal PalacePinjaman
    Caleb WileyPrestonPinjaman
    Robert SanchezComoPinjaman
    Dario EssugoStrasbourgPinjaman
    Mykhailo MudrykTottenhamPinjaman

  • Inter, Juventus, dan Milan: Klub-Klub Italia Tingkatkan Belanja

    Klub-klub besar Italia melanjutkan kehadiran kuat mereka di bursa transfer, dan Inter Milan menjadi salah satu klub paling aktif, setelah memperkuat lini belakangnya dengan merekrut Djed Spence dari Tottenham seharga 35 juta euro, dan Manuel Akanji dari Manchester City seharga 15 juta, di samping kiper Ivan Provedel dari Lazio seharga 3 juta, serta John Stones dalam transfer gratis.

    Inter juga memperkuat lini tengahnya dengan merekrut Aleksandar Stanković seharga 23 juta euro, sebelum menambah Curtis Jones dari Liverpool seharga 30 juta, sehingga memperoleh seorang pemain Inggris yang memiliki pengalaman di kompetisi Eropa.

     Sebaliknya, skuad mereka menyaksikan kepergian Denzel Dumfries ke Real Madrid seharga 20 juta euro.

    Adapun Juventus lebih berfokus pada penguatan lini depan, setelah mendatangkan Loïs Openda dari Leipzig secara permanen seharga 43 juta euro, dan Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain seharga sekitar 41 juta, di samping merekrut bek Jhon Lucumí dari Bologna seharga 20 juta, dan gelandang Kerim Alajbegović dari Bayer Leverkusen dalam kesepakatan yang mencapai sekitar 32 juta.

    Sementara itu, Milan menempatkan transfer Gonçalo Ramos dari Paris Saint-Germain sebagai perekrutan utama mereka, seharga 74 juta euro, dan juga mendatangkan Diego Moreira dari Strasbourg seharga 50 juta, serta Mario Gila dari Lazio seharga 30 juta.

    Sebaliknya, tim kehilangan jasa Rafael Leão yang pindah ke Galatasaray seharga 38 juta, sementara Christopher Nkunku hengkang ke Leipzig dengan status pinjaman.

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  • City dan Real: 5 transfer termahal pada musim panas 2026

    Enzo Fernandez memuncaki daftar transfer pembelian termahal pada musim panas 2026, setelah pindah dari Chelsea ke Manchester City dengan nilai sekitar 125 juta pound sterling, dalam transfer rekor bersama di Inggris dengan kontrak berdurasi lima tahun.

    Real Madrid berada di posisi kedua dengan mendatangkan Yan Diomande dari Leipzig senilai 125 juta euro, ditambah 10 juta sebagai variabel, sehingga menjadikannya pemain termahal dalam sejarah klub dengan kontrak berdurasi tujuh musim.

    Bradley Barcola menempati posisi ketiga setelah kepindahannya dari Paris Saint-Germain ke Liverpool dengan nilai yang bisa mencapai 123 juta pound sterling, mencakup 106 juta tetap dan sejumlah dana tambahan sebagai variabel.

    Morgan Rogers berada di posisi keempat, setelah Chelsea membayar sekitar 117 juta pound sterling untuk mendatangkannya dari Aston Villa, sehingga menjadikannya pemain Britania termahal menurut laporan "BBC" dan "The Athletic".

    Sementara posisi kelima menjadi milik Elliot Anderson, yang pindah dari Nottingham Forest ke Manchester City dengan nilai sekitar 116 juta pound sterling, dalam transfer yang menjadi bagian dari langkah klub untuk membangun kembali lini tengahnya.

  • Saatnya untuk jawaban

    Bursa transfer telah usai dan pintu pasar transfer resmi ditutup, tetapi jawaban yang sesungguhnya tidak akan diberikan oleh angka atau nilai kesepakatan, melainkan akan terungkap di lapangan-lapangan Eropa dalam beberapa bulan mendatang. Ada klub yang menghabiskan miliaran demi mengejar gelar, ada pula yang bertaruh pada stabilitas atau pembangunan ulang, sementara sejumlah bintang memilih memulai tantangan baru yang bisa mengubah perjalanan karier mereka sepenuhnya.

    Dan tetap ada satu pertanyaan yang akan mengikuti semua pihak hingga akhir musim: siapa yang benar-benar berhasil berinvestasi di pasar transfer, dan siapa yang hanya puas dengan menang di judul-judul surat kabar? Jawabannya akan ditulis oleh hasil, bukan oleh pernyataan resmi ataupun rekor angka.

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