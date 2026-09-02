Barcelona menjadi salah satu klub besar paling aktif selama bursa transfer musim panas, dengan fokus yang jelas untuk memperkuat lini serangnya. Mereka membuka mercato dengan merekrut pemain Inggris Anthony Gordon dari Newcastle, dalam kesepakatan senilai 70 juta euro, ditambah 10 juta lainnya sebagai bonus, dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2031.



Barca melanjutkan penguatan opsi serangannya dengan merekrut pemain Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund seharga 22 juta euro tetap dan 7 juta sebagai variabel, dengan kontrak hingga tahun 2031, dalam langkah yang bertujuan memberi tim lebih banyak kecepatan dan kedalaman serangan di bawah kepemimpinan Hansi Flick.

Barca juga mengontrak pemain berbakat asal Mesir, Hamza Abdelkarim, secara permanen dari Al-Ahly Mesir, serta mendatangkan kembali jasa Joao Cancelo dari Al-Hilal Arab Saudi.

Kepergian sejumlah pemain, terutama Robert Lewandowski dengan berakhirnya kontraknya, di samping beberapa unsur lini belakang, yang terpenting adalah Ronald Araujo yang dipinjamkan, membantu menyediakan ruang finansial dalam anggaran gaji. Namun, manajemen Barcelona lebih memilih mengarahkan sebagian besar investasinya untuk meningkatkan kualitas sepertiga serangan, sebelum mengejutkan semua orang dengan merampungkan salah satu transfer paling menonjol musim panas ini.

Klub Catalan itu berhasil mencapai kesepakatan dengan Manchester City untuk mendatangkan Rodri dalam kesepakatan yang total nilainya mencapai sekitar 76,5 juta euro, sehingga merebut gelandang Spanyol tersebut dari lingkaran perhatian Real Madrid.

Meski dengan berbagai keberhasilan ini, manajemen Barcelona gagal mewujudkan mimpi terbesar para pendukungnya musim panas ini, setelah gagal merekrut Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, dan beralih mendatangkan pemain Brasil Gabriel Jesus dari Arsenal.

Presiden klub Joan Laporta mengungkapkan bahwa Barcelona mengajukan tawaran melebihi 100 juta euro, tetapi Atletico bersikeras mempertahankan pemainnya, bahkan mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa persentase kepindahan Alvarez ke Barcelona adalah "nol persen", sehingga berakhirlah salah satu kisah mercato paling menegangkan tanpa akhir bahagia bagi klub Catalan itu.

Dan berikut ini semua transfer yang dilakukan klub Catalan itu pada mercato yang telah berakhir:

Yang bergabung ke Barcelona

Pemain Klub Nilai Transfer Anthony Gordon Newcastle 80 juta euro Karim Adeyemi Dortmund 22 juta euro Jessie Bisuw Club Brugge 8,5 juta euro Rodri Manchester City 60 juta euro Hamza Abdelkarim Al-Ahly 1,5 juta euro Joao Cancelo Al-Hilal transfer bebas Dominik Livakovic Fenerbahce 2 juta euro Gabriel Jesus Arsenal 10 juta euro

Yang meninggalkan Barcelona