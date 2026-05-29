Setiap final Liga Champions, diurutkan dari yang terburuk hingga yang terbaik

Terlalu klise rasanya untuk menyebut final tanpa gol satu-satunya dalam kompetisi ini sebagai yang pertama, tetapi mengingat kedua tim ini sudah sangat saling mengenal dan menurunkan skuad yang sudah menua, final Liga Champions 2003 jelas tidak spektakuler.

Pertandingan dimulai dengan seru saat gol Andriy Shevchenko dianulir – secara keliru, menurut banyak orang – sementara Antonio Conte dan Andrea Pirlo sama-sama membentur tiang gawang, namun semua itu terjadi sebelum kedua tim mulai bermain bertahan.

Dari segi pertahanan, ini adalah pertunjukan yang luar biasa – dengan Alessandro Nesta yang tampil sangat tangguh saat Carlo Ancelotti berkuasa melawan klub yang telah memecatnya dua tahun sebelumnya.

Dan meskipun gol Shevchenko seharusnya sah, hal itu tidak menjadi masalah pada akhirnya, karena ia mencetak gol penalti penentu kemenangan untuk Milan setelah babak perpanjangan waktu yang tak mengejutkan berakhir tanpa gol.