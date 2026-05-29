Cristiano Ronaldo Steven Gerrard Lionel Messi UCL compositeGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Setiap final Liga Champions, diurutkan dari yang terburuk hingga yang terbaik

Final Liga Champions. Ini adalah pertandingan terbesar dalam kalender klub sepak bola, yang selalu mempertemukan klub-klub legendaris dan seringkali para pemain terbaik di dunia pada saat itu. Terkadang, pertandingan ini memenuhi ekspektasi dengan cara yang luar biasa. Terkadang, sayangnya, hal itu tidak terjadi. Semoga final Sabtu ini antara Arsenal dan Paris Saint-Germain termasuk dalam kategori yang pertama.

Ini adalah final Liga Champions pertama bagi The Gunners sejak 2006, saat Barcelona keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1 dalam salah satu pertandingan terbaik dalam daftar ini. Sementara itu, PSG sebagai juara bertahan telah dua kali tampil di final sebelumnya; kemenangan telak mereka atas Inter dalam ajang puncak tahun lalu tentu saja menghibur bagi para pendukung Paris, namun tidak sekompetitif yang diharapkan oleh penonton netral, meskipun penampilan sang juara memang luar biasa.

Jadi, seiring meningkatnya antusiasme menjelang final 2026, final mana saja yang dianggap sebagai yang terbaik dalam sejarah Liga Champions? Dan mana yang kurang memuaskan? GOAL meninjau setiap final kompetisi ini sejak rebranding pada tahun 1992...

  • Milan 2003 Champions League trophyGetty

    332003: Juventus 0-0 AC Milan (2-3 adu penalti)

    Terlalu klise rasanya untuk menyebut final tanpa gol satu-satunya dalam kompetisi ini sebagai yang pertama, tetapi mengingat kedua tim ini sudah sangat saling mengenal dan menurunkan skuad yang sudah menua, final Liga Champions 2003 jelas tidak spektakuler.

    Pertandingan dimulai dengan seru saat gol Andriy Shevchenko dianulir – secara keliru, menurut banyak orang – sementara Antonio Conte dan Andrea Pirlo sama-sama membentur tiang gawang, namun semua itu terjadi sebelum kedua tim mulai bermain bertahan.

    Dari segi pertahanan, ini adalah pertunjukan yang luar biasa – dengan Alessandro Nesta yang tampil sangat tangguh saat Carlo Ancelotti berkuasa melawan klub yang telah memecatnya dua tahun sebelumnya.

    Dan meskipun gol Shevchenko seharusnya sah, hal itu tidak menjadi masalah pada akhirnya, karena ia mencetak gol penalti penentu kemenangan untuk Milan setelah babak perpanjangan waktu yang tak mengejutkan berakhir tanpa gol.

  • Kai Havertz Chelsea 2020-21 UCL finalGetty

    322021: Manchester City 0-1 Chelsea

    Final 2021 merupakan pertemuan ketiga dalam enam pekan antara Manchester City dan Chelsea, dan sekali lagi, kedekatan antara kedua tim tersebut membuat pertandingan di Porto berjalan cukup monoton.

    Malam itu diwarnai dengan peluang-peluang setengah matang dan pertahanan yang mengorbankan tubuh, dengan kurangnya kehebatan individu yang ditandai oleh peran Kevin De Bruyne yang relatif tidak menonjol sebagai false nine sebelum ia terpaksa keluar lapangan akibat cedera wajah yang parah saat waktu pertandingan belum genap satu jam.

    Gol Kai Havertz tepat sebelum babak pertama berakhir menentukan pemenang trofi, namun wawancara pasca-pertandingannya yang dipenuhi kata-kata kasar mungkin menjadi sorotan bagi penonton netral, yang merangkum keseluruhan pertandingan ini.

  • Marseille 1993 Champions League winnersGetty

    311993: Marseille 1-0 AC Milan

    Milan, yang empat kali menjadi juara Eropa, menurunkan susunan pemain bintang dalam final Liga Champions pertama, namun justru para pemain muda berbakat seperti Alen Boksic, Fabien Barthez, dan Marcel Desailly yang tampil dominan – penampilan Desailly yang gemilang membuatnya pindah ke Milan pada akhir tahun itu.

    Setelah Frank Riijkaard dan Daniele Massaro gagal menguji kiper muda Barthez – yang penampilannya tidak menentu namun menonjol dan sangat penting dalam kemenangan tersebut – melalui peluang-peluang emas di awal pertandingan, Basile Boli melompat paling tinggi menyambut tendangan sudut dan mencetak gol sundulan yang indah dan cerdik tepat sebelum babak pertama berakhir.

    Jean-Pierre Papin memiliki peluang emas di babak kedua, namun Barthez, yang bermain layaknya orang kesurupan, melemparkan dirinya ke segala arah untuk menghalau setiap serangan yang datang, memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung seru dari awal hingga akhir.

  • Juventus 1996 Champions League winnersGetty

    301996: Ajax 1-1 Juventus (2-4 adu penalti)

    Juara bertahan Ajax menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan gelar Eropa mereka pada tahun 1996, setelah kehilangan Frank Rijkaard yang pensiun, Clarence Seedorf yang pindah ke Sampdoria, Marc Overmars yang cedera, dan Michael Reiziger yang diskors.

    Absennya Reiziger memaksa perombakan lini belakang yang membuat tim Belanda itu terlihat lebih tidak meyakinkan dari biasanya, dan hal ini diperparah oleh gol pembuka Fabrizio Ravanelli pada menit ke-13.

    Jari Litmanen menyamakan kedudukan sebelum jeda, namun itu adalah gol terakhir dalam pertandingan yang berlanjut hingga adu penalti.

    Juventus menampilkan taktik yang luar biasa, tetapi Gianluca Vialli gagal memanfaatkan peluang-peluang besar dalam pertandingan yang kurang memiliki kualitas bintang, dengan kedua gol tercipta akibat kesalahan kiper.

  • Porto 2004 Champions League winnersGetty

    292004: Porto 3-0 Monaco

    Dua tim finalis yang tak terduga biasanya menjanjikan pertandingan final Liga Champions yang seru – tapi tidak jika salah satunya dilatih oleh Jose Mourinho.

    Pertandingan terakhir sang pelatih asal Portugal sebelum hengkang ke Chelsea ini akan menampilkannya memimpin tim Porto yang terorganisir dengan baik menuju kejayaan Eropa melalui penampilan taktis yang sempurna.

    Carlos Alberto mencetak gol voli yang luar biasa untuk memecah kebuntuan sebelum Deco mencetak gol yang pantas ia dapatkan berkat penampilannya yang memukau.

    Dmitri Alenichev menutup pertandingan dengan tegas dalam sebuah laga yang berjalan tanpa insiden dan tanpa drama – jenis pertandingan yang jarang terjadi dalam karier Mourinho. 

  • Real Madrid 2000 Champions League winnersGetty

    282000: Real Madrid 3-0 Valencia

    Pertandingan yang sepihak dan tanpa insiden berarti melawan lawan yang sudah tak asing lagi; pertandingan ini terasa seperti Real Madrid yang memastikan kemenangan telak atas tim papan tengah di La Liga.

    Valencia tidak pernah diunggulkan dan Madrid membuktikan hal itu dengan menghancurkan mereka dalam penampilan yang sekadar menunjukkan kekuatan raksasa Spanyol tersebut.

    Sundulan sederhana Fernando Morientes, tendangan voli luar biasa Steve McManaman, dan tendangan tenang Raul membuat pertandingan ini menjadi tontonan yang memuaskan bagi para penggemar Madrid, namun tidak ada banyak hal yang bisa membuat penonton netral bersemangat saat tim asuhan Vicente del Bosque meraih gelar Eropa kedelapan mereka.

  • Bayern 2001 Champions League winnersGetty

    272001: Bayern Munich 1-1 Valencia (5-4 adu penalti)

    Final tahun 2001 berlangsung sepi seperti yang bisa Anda bayangkan dari sebuah pertandingan di mana semua gol tercipta dari tendangan penalti, sebelum gelar juara akhirnya ditentukan melalui adu penalti.

    Gaizka Mendieta memecah kebuntuan hanya dalam waktu tiga menit, dan ketika Bayern mendapat hadiah penalti beberapa saat kemudian, Santiago Canizares menegaskan posisinya sebagai pahlawan hari itu saat ia menggagalkan tendangan Mehmet Scholl.

    Namun, setelah Stefan Effenberg maju dan mencetak gol penalti di babak kedua, Oliver Kahn justru mengklaim final tersebut sebagai miliknya setelah 120 menit pertandingan di mana peluang sangat langka.

    Penjaga gawang legendaris Bayern itu melakukan dua penyelamatan dalam adu penalti dan mencatatkan namanya dalam sejarah klub, serta Liga Champions.

  • Liverpool celebrate vs Tottenham, Champions League final 2018-19Getty

    262019: Tottenham 0-2 Liverpool

    Pertandingan final ini memang selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, semata-mata karena pertandingan semifinal yang luar biasa yang mendahuluinya.

    Hattrick Lucas Moura, yang diselesaikannya pada menit ke-96, memastikan tempat Tottenham di Madrid dengan mengorbankan Ajax, setelah Liverpool mengalahkan Barcelona 4-0 di Anfield untuk membalikkan defisit 3-0 pada leg pertama.

    Namun, pertandingan antara dua tim Inggris ini tidak seagresif yang diharapkan, dengan Liverpool bermain bertahan hampir sepanjang pertandingan setelah awal yang seru di mana Mohamed Salah mencetak gol penalti pada menit kedua.

    Tottenham berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke dalam permainan, namun kurangnya kreativitas dan serangkaian penyelamatan gemilang dari Alisson menghalangi mereka pada debut mereka di babak ini, dan sebaliknya Divock Origi memastikan kemenangan dengan tendangan tajam di menit-menit akhir.

  • Thibaut Courtois Real Madrid 2021-22 UCL finalGetty

    252022: Liverpool 0-1 Real Madrid

    Di luar lapangan, final ini sangat mengecewakan. Gas air mata dan semprotan merica digunakan terhadap para pendukung Liverpool, yang dituduh melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban. Namun, penyelidikan menyeluruh beberapa bulan kemudian menyatakan bahwa UEFA memikul tanggung jawab utama atas kegagalan organisasi dan keamanan saat para pendukung kesulitan masuk ke dalam stadion.

    Di lapangan, ini bukanlah pertandingan yang paling seru, tetapi ada kualitas bintang sejati di satu area lapangan khususnya - di gawang Real Madrid. Pertandingan ini sepenuhnya tentang Thibaut Courtois. Kiper asal Belgia ini tampil luar biasa di Stade de France, hingga ia meraih nilai 9/10 yang luar biasa dalam penilaian pemain L’Equipe yang terkenal ketat.

    Setelah Vinicius Jr membawa Real memimpin dengan tendangan mudah dari umpan silang luar biasa Federico Valverde, Courtois menjadi sorotan utama dengan melakukan sejumlah penyelamatan gemilang di awal pertandingan, yang kemudian berlanjut dengan penyelamatan-penyelamatan yang memastikan gelar juara saat Los Blancos menikmati kemenangan ke-14 mereka di kompetisi Eropa.

  • Inter 2010 Champions League winnersGetty

    242010: Inter 2-0 Bayern Munich

    Setelah taktiknya membawa Porto meraih gelar Liga Champions yang belum pernah terjadi sebelumnya enam tahun sebelumnya, Mourinho kembali mengantarkan kesuksesan serupa di Inter pada 2010, di mana strategi serangan balik memungkinkan mereka mengalahkan Bayern Munich dengan mudah.

    Fakta bahwa tim Jerman itu tidak diperkuat Franck Ribery karena skorsing tentu saja membantu, tetapi ini adalah kelas master taktis lainnya dari Mourinho, dengan Wesley Sneijder dalam performa terbaiknya dan Diego Milito yang tetap klinis seperti biasa.

    Dua gol Milito – yang pertama merupakan penyelesaian akhir yang tegas dan yang kedua merupakan upaya solo yang luar biasa – menjadi faktor penentu saat Mourinho mengungguli Louis van Gaal untuk melengkapi treble Inter, namun dalam prosesnya, menciptakan pertandingan yang jarang memikat penonton netral.

  • Milan 2007 Champions League winnersGetty

    232007: AC Milan 2-1 Liverpool

    Milan berhasil membalas dendam yang sangat mereka idamkan di final 2007, hanya dua tahun setelah membuang keunggulan 3-0 dan akhirnya kalah dari Liverpool dalam perebutan gelar Liga Champions 2005.

    Liverpool memulai pertandingan dengan lebih baik, namun tendangan bebas Andrea Pirlo membentur Filipo Inzaghi dan masuk ke gawang sebelum Kaka mengoper bola kepada sang striker untuk mengakhiri pertandingan dengan penyelesaian yang klinis dari sudut yang sempit.

    Dirk Kuyt memperkecil ketertinggalan untuk The Reds hanya satu menit sebelum pertandingan berakhir, namun gelar juara menjadi milik Milan dengan cara yang jauh lebih tidak dramatis – dan kurang seru – dibandingkan saat kedua tim ini bertemu dua tahun sebelumnya.

  • Man City Champions League winners 2022-2023Getty Images

    222023: Manchester City 1-0 Inter

    Meskipun hanya menghasilkan satu gol, final 2023 antara Man City dan Inter sama sekali tidak bisa disebut sebagai pertandingan yang buruk. Hal itu terutama karena pertandingan tersebut berlangsung sangat ketat untuk beberapa saat, dengan peluang-peluang bagus tercipta bagi kedua tim sebelum tendangan luar biasa Rodri pada menit ke-68.

    Inter pun tidak menyerah begitu saja. Federico DiMarco nyaris mencetak gol balasan cepat saat sundulannya membentur mistar gawang hanya beberapa saat kemudian, dan hanya penyelamatan gemilang Ederson dari jarak dekat yang menggagalkan upaya Romelu Lukaku di akhir pertandingan. Penyelamatan lain dari kiper Brasil itu di detik-detik terakhir memastikan drama dalam final ini berlangsung hingga akhir, saat para penggemar Man City akhirnya bisa bernapas lega dan menikmati gelar Liga Champions pertama mereka.

  • FBL-EUR-C1-PSG-INTER-FINAL-TROPHYAFP

    212025: Paris Saint-Germain 5-0 Inter

    Beberapa orang mungkin mengira bahwa skor terbesar dan paling dominan dalam final Liga Champions atau Piala Eropa seharusnya berada di peringkat yang lebih rendah, tetapi hal itu justru meremehkan penampilan Paris Saint-Germain yang benar-benar sensasional saat mereka merebut gelar pertama mereka di kompetisi ini. Tentu saja, sebagian besar penonton netral pasti lebih menyukai pertandingan yang lebih ketat. Namun, sulit untuk tidak terkesan dengan penampilan tim asal Paris ini.

    Desire Doue mengambil alih kendali pertandingan ini dan benar-benar meninggalkan jejaknya di panggung terbesar dalam kariernya sejauh ini, mencetak dua gol setelah memberikan assist untuk gol pembuka Achraf Hakimi di awal pertandingan, yang segera disusul oleh kontribusi penting pertama Ousmane Dembele untuk membuat skor menjadi 2-0 hanya dalam waktu 20 menit. Sejak saat itu, harapan akan akhir yang seimbang dan dramatis untuk kampanye Liga Champions ini pun pupus, namun PSG tetap tampil memukau di babak kedua saat Doue, Khvicha Kvaratskhelia, dan Senny Mayulu mencetak gol dalam malam bersejarah bagi klub dan kompetisi ini.

  • Real Madrid 2017 Champions League winnersGetty

    202017: Juventus 1-4 Real Madrid

    Sungguh disayangkan ketika gol-gol hebat seperti yang dicetak Mario Mandzukic di final Liga Champions 2017 tak berarti apa-apa, namun tendangan salto penyama kedudukannya itu tak lebih dari sekadar hiburan belaka saat Real Madrid menghancurkan Juventus di Millennium Stadium, Cardiff.

    Cristiano Ronaldo membawa tim juara bertahan unggul dengan tendangan apik pada menit ke-20 dan, setelah aksi akrobatik Mandzukic dan tendangan Casemiro yang terdefleksi, ia mencetak gol keduanya hari itu dengan penyelesaian yang rapi.

    Impian Gianluigi Buffon di Liga Champions sirna dalam waktu empat menit di babak kedua, tetapi untuk memastikan, kartu merah Juan Cuadrado – yang dipicu oleh akting Sergio Ramos – menjadi pukulan terakhir sebelum pemain pengganti Marco Asensio melengkapi pesta gol di menit-menit akhir.

  • Barcelona 2009 Champions League winners

    192009: Barcelona 2-0 Manchester United

    Musim pertama Pep Guardiola sebagai manajer sungguh luar biasa, di mana ia membawa Barcelona meraih gelar La Liga, Copa del Rey, dan akhirnya, gelar Liga Champions.

    Stadio Olimpico dibuat terpesona saat tiki-taka mencuri perhatian melawan Manchester United yang memang tampil buruk, di mana Cristiano Ronaldo tampil paling konyol dengan upaya-upaya yang dilakukannya dari segala sudut dan jarak yang bisa dibayangkan.

    Samuel Eto’o menyarangkan bola ke bawah Edwin van der Sar untuk skor 1-0 sebelum Lionel Messi, yang telah menari melewati lawan sepanjang malam, mencetak gol kedua Barcelona melalui sundulan.

    Mereka jauh lebih unggul dari tim asuhan Ferguson dalam pertandingan yang sama sekali tidak seketat yang diperkirakan – terlepas dari apa yang ditunjukkan oleh skor akhir.

  • Kingsley Coman Bayern Munich 2019-20 UCL finalGetty

    182020: Paris Saint-Germain 0-1 Bayern Munich

    Satu-satunya final dalam daftar ini yang digelar tanpa penonton; format tanpa penonton yang terpaksa diterapkan pada ajang puncak 2020 akibat pandemi Covid-19 itu bisa saja membuat pertandingan menjadi membosankan. Untungnya, hal itu tidak terjadi.

    Memang, pertandingan ini berakhir dengan skor rendah, tetapi sangat menghibur dan berlangsung seru dari awal hingga akhir, dengan banyak peluang bagi kedua tim di babak pertama sebelum Kingsley Coman mencetak satu-satunya gol tepat sebelum pertandingan memasuki satu jam.

    PSG bertahan dengan sangat baik setelah kebuntuan terpecahkan untuk tetap bertahan dalam pertandingan dan menciptakan akhir yang berpotensi dramatis, tetapi Bayern Munich tetap kokoh dan dinobatkan sebagai juara Eropa untuk keenam kalinya.

  • ViniciusGetty Images

    172024: Borussia Dortmund 0-2 Real Madrid

    Bagaimana mungkin Borussia Dortmund tidak mencetak gol di final ini?! Tim asal Jerman ini diunggulkan sebagai underdog saat menghadapi klub paling sukses dalam sejarah kompetisi ini, namun mereka justru memulai pertandingan dengan gemilang, melakukan segalanya kecuali mencetak gol. Julian Brandt, Karim Adeyemi, dan Niclas Fullkrug sama-sama menyaksikan peluang-peluang terbuang percuma, dengan yang terakhir hanya digagalkan oleh tiang gawang, sementara Real bersyukur bisa mencapai babak pertama dengan gawang mereka tetap bersih.

    Setelah jeda itu, keadaan mulai berbalik. Tim asuhan Carlo Ancelotti meningkatkan level permainan mereka secara drastis, dan tiba-tiba, hampir setiap peluang mencolok yang tercipta berasal dari mereka. Ketika Real memimpin 16 menit menjelang akhir pertandingan melalui sundulan Dani Carvajal, hal itu sudah bisa diprediksi. Vinicius Jr mengunci kemenangan tak lama setelah itu, golnya memastikan hasil yang mungkin sudah banyak orang duga dari pertandingan ini, namun perjalanan menuju kemenangan tersebut setidaknya lebih menghibur bagi penonton netral daripada yang mereka prediksi.

  • Real Madrid 2016 Champions League winnersGetty

    162016: Real Madrid 1-1 Atlético Madrid (5-3 adu penalti)

    Ketika final Liga Champions menyuguhkan derby Madrid kedua dalam tiga tahun terakhir, sekali lagi, pertandingan itu tidak mengecewakan.

    Sergio Ramos kembali mencetak gol, Antoine Griezmann gagal mengeksekusi penalti, Dani Carvajal tertatih-tatih keluar lapangan sambil menangis, dan Stefan Savic membuang peluang emas, semua itu terjadi bahkan sebelum pertandingan mencapai menit ke-60.

    Atletico menyamakan kedudukan di menit-menit akhir melalui Yannick Carrasco, hanya beberapa saat setelah tendangan Gareth Bale dihalau di garis gawang, saat San Siro disuguhi babak perpanjangan waktu yang jauh lebih seimbang daripada Estadio da Luz pada 2014.

    Namun, babak tambahan waktu itu berakhir tanpa gol, sehingga menjadi final Liga Champions ketujuh yang harus ditentukan melalui adu penalti. Di sana, tentu saja, Cristiano Ronaldo mencetak gol penentu kemenangan dari titik putih, dan Real Madrid menjadi juara Eropa untuk ke-11 kalinya.

  • Ajax 1995 Champions League winnersGetty

    151995: Ajax 1-0 AC Milan

    Ini adalah final yang menegangkan antara salah satu tim terbaik Eropa, Milan sebagai juara bertahan yang tampil di final ketiga berturut-turut, dan tim muda yang menjanjikan yang berupaya mengembalikan kejayaan masa lalu, Ajax yang berhasil mencapai final pertamanya sejak menjuarai Piala Eropa tiga kali berturut-turut pada tahun 1973.

    Marco Simone adalah pemain paling menonjol dari tim Italia itu, dengan tendangan volinya yang indah pada peluang terbaiknya, namun bola melesat langsung ke arah Edwin van der Sar, sementara Daniele Massaro berputar dan melepaskan tendangan yang melebar tipis.

    Pertandingan ini sepertinya akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu hingga momen yang melahirkan seorang superstar. Patrick Kluivert yang berusia 18 tahun masuk sebagai pemain pengganti dan menerima umpan dari Frank Riijkaard yang membawanya ke depan gawang, dan sisanya, seperti yang mereka katakan, adalah sejarah.

  • Real Madrid 1998 Champions League winnersGetty

    141998: Juventus 0-1 Real Madrid

    Melihat kualitas para pemain yang tampil dan banyaknya peluang yang diciptakan, sungguh mengherankan bahwa pertandingan ini berakhir dengan hanya satu gol.  

    Edgar Davids, Zinedine Zidane, dan Filippo Inzaghi seharusnya bisa mencetak gol untuk Juventus, sementara Raul seharusnya masuk daftar pencetak gol untuk tim pemenang. 

    Namun, meski penyelesaian akhir yang klinis tidak terlihat, ini adalah pertandingan berkualitas tinggi yang dimainkan dengan kecepatan 100 mph yang memukau. 

    Kecerdikan Davids dan energi Zidane sepertinya akan membawa kemenangan bagi tim Italia, tetapi Predrag Mijatovic justru menjadi penentu kemenangan dalam pertandingan yang sangat sengit dan penuh gairah antara dua tim terbaik Eropa ini. 

  • Real Madrid 2018 Champions League winnersGetty

    132018: Real Madrid 3-1 Liverpool

    Final Liga Champions 2018 menjanjikan pertandingan yang sangat dinantikan oleh para penonton netral. Dua tim yang mengutamakan serangan saling berhadapan tanpa henti selama 90 menit, dengan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola klub sebagai taruhannya. 

    Namun, cedera Mohamed Salah mengakhiri peluang pertandingan ini menjadi laga klasik – meskipun banyak drama yang terjadi setelahnya. 

    Loris Karius melemparkan bola ke arah kaki Karim Benzema yang terulur untuk memecah kebuntuan dengan cara yang aneh, Sadio Mane menyamakan kedudukan dari jarak dekat, dan kemudian Gareth Bale masuk ke lapangan. 

    Pemain asal Wales itu mencetak tendangan salto yang menakjubkan, yang bersaing dengan tendangan Zidane sebagai yang terbaik yang pernah dicetak dalam final Liga Champions, sebelum menambah gol kedua saat tendangan spekulatifnya disundul masuk ke gawangnya sendiri oleh Karius yang malang, yang kemudian dikabarkan menderita gegar otak akibat benturan dengan Sergio Ramos. 

    Itu tentu saja final yang menghibur, tetapi tidak dengan cara yang konvensional. 

  • Real Madrid 2002 Champions League winners

    122002: Bayer Leverkusen 1-2 Real Madrid

    Real Madrid meraih kemenangan dengan mudah saat mereka menjadi favorit pada tahun 2000, namun hal itu tidak terjadi saat menghadapi Bayer Leverkusen dua tahun kemudian, di mana tim asal Jerman itu turut berperan dalam final yang seimbang dan menghibur. 

    Kedua tim saling serang di awal pertandingan yang seru saat Raul dan kemudian Lucio mencetak gol sehingga skor menjadi 1-1 setelah hanya 13 menit, tetapi final ini hanya dikenang karena satu hal – tendangan kemenangan Zinedine Zidane menjelang akhir babak pertama. 

    Tendangan voli indah pemain Prancis itu menjadi pembeda dalam pertandingan seru ini, meskipun dengan bantuan pemain pengganti Iker Casillas, yang menggantikan Cesar yang cedera di babak kedua dan melakukan beberapa penyelamatan krusial untuk meraih gelar Liga Champions keduanya, hanya lima hari sebelum ulang tahunnya yang ke-20. 

  • Barcelona 2015 Champions League winnersGetty

    112015: Juventus 1-3 Barcelona

    Salah satu lini serang terbaik di Eropa berhadapan dengan salah satu lini pertahanan terbaik – final 2015 menjanjikan pertarungan taktis yang menarik, jika tidak ada yang lain. 

    Namun, Barcelona memulai pertandingan dengan sangat baik berkat gol Ivan Rakitic pada menit ketiga, yang memaksa Juventus keluar dari pertahanan dan menciptakan pertandingan yang jauh lebih terbuka dan menyerang. 

    Setelah Gianluigi Buffon menyelamatkan Juventus dengan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan upaya Luis Suarez, Alvaro Morata menyamakan kedudukan dengan penyelesaian yang sangat mudah – namun kemunduran tersebut tampaknya justru membuat Barcelona yang mengincar treble semakin tangguh. 

    Suarez mencetak gol setelah upaya Lionel Messi hanya bisa ditepis oleh Buffon, sebelum Neymar, yang telah menggodai Stephan Lichtsteiner sepanjang malam, mencetak gol yang pantas ia dapatkan pada masa injury time. Inilah MSN dalam performa terbaiknya. 

  • Bayern 2013 Champions League winnersGetty

    102013: Borussia Dortmund 1-2 Bayern Munich

    Setelah dua pertandingan semifinal yang luar biasa—di mana Dortmund berhasil mengalahkan Real Madrid 4-3 dan Bayern menghancurkan Barcelona 7-0—kedua rival asal Jerman ini benar-benar berupaya semaksimal mungkin untuk menyuguhkan final yang layak dalam musim 2012-13 yang penuh hiburan.

    Pertandingan antara kedua tim Bundesliga ini berlangsung seru dari awal hingga akhir, di mana momentum berganti-ganti secepat final mana pun dalam daftar ini.  

    Mario Mandzukic menyambar umpan silang Arjen Robben untuk membawa Bayern memimpin, meskipun keunggulan itu segera dibalas melalui tendangan penalti Ilkay Gundogan dalam delapan menit pertandingan yang menggambarkan seimbang-nya laga ini. 

    Pada akhirnya, keunggulan tim Bavaria itu terlihat jelas, dengan Robben mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir yang dramatis, yang menebus kegagalannya mengeksekusi penalti di final 2012. Hal ini berarti Jupp Heynckes akan meninggalkan klub dengan cara yang paling gemilang – dengan treble di namanya. 

  • Man United 1999 Champions League winnersGetty

    91999: Manchester United 2-1 Bayern Munich

    90 menit pertama pertandingan ini tidak terlalu menarik, karena Bayern Munich sudah unggul lebih dulu lewat gol Mario Basler dan tidak banyak yang terjadi setelahnya.

    Namun, drama di ‘Fergie time’ menjadikannya salah satu final paling ikonik yang pernah ada di Eropa, dengan Teddy Sheringham menyamakan kedudukan pada menit tambahan pertama sebelum Ole Gunnar Solskjaer membawa Man United menjadi juara Eropa pada menit ketiga.

    Pertandingan ini memang tidak sebagus dua pertemuan mereka di fase grup, tetapi jauh lebih dramatis, dan fakta bahwa hal itu melengkapi treble bagi pasukan Sir Alex Ferguson—yang saat itu tidak diperkuat Roy Keane dan Paul Scholes di Barcelona—membuatnya semakin spektakuler.

  • Barcelona 2006 Champions League winnersGetty

    82006: Barcelona 2-1 Arsenal

    Kartu merah yang diterima Jens Lehmann akibat tindakan cerobohnya hanya 18 menit setelah kick-off final Liga Champions 2006 sempat mengancam akan menjadikan pertandingan ini sebagai salah satu laga yang “satu arah” dalam kompetisi tersebut – namun kenyataannya justru sebaliknya. 

    Sundulan Sol Campbell sebelum babak pertama berakhir membawa Arsenal unggul meski mereka kalah jumlah pemain melawan Barcelona, dan keunggulan itu bertahan cukup lama. 

    Samuel Eto’o membentur tiang gawang, kiper pengganti Manuel Almunia beberapa kali dipaksa bertindak, dan Thierry Henry seharusnya menambah keunggulan The Gunners. 

    Namun, pada akhirnya, hal yang tak terelakkan pun terjadi – tim asal London itu menyerah pada dua gol yang diciptakan dengan indah, dengan Henrik Larsson yang masuk dari bangku cadangan memberikan dua assist, untuk Eto'o dan Julian Belletti, dalam pertandingan mendebarkan di mana momentum terus berganti antara dua tim berbakat. 

  • Dortmund 1997 Champions League winnersGetty

    71997: Borussia Dortmund 3-1 Juventus

    Ini mungkin merupakan kejutan terbesar dalam final Liga Champions.

    Dortmund baru tampil untuk kali kedua di kompetisi ini (kelima secara keseluruhan, termasuk Piala Eropa) dan harus berhadapan dengan juara bertahan, yang tetap menjadi salah satu tim terbaik di Eropa.

    Namun, keanggunan dan keterampilan para pemain terbaik Italia itu terhenti oleh penampilan gigih gelandang Skotlandia Paul Lambert, yang menyebut dirinya sebagai pemain terburuk di tim Dortmund ini namun berperan krusial di Munich, terutama dalam menghentikan Zinedine Zidane.

    Karl-Heinz Reidle mencetak dua gol untuk membawa tim Jerman itu unggul dengan nyaman pada babak pertama dan, meskipun Alessandro Del Piero memperkecil ketertinggalan untuk Juve, tendangan chip indah dari pemain lokal berusia 20 tahun, Lars Ricken, mengakhiri kisah fantastis tim underdog ini.

  • Barcelona 2011 Champions League winnersGetty

    62011: Barcelona 3-1 Manchester United

    Jika ada satu pertandingan yang menggambarkan Barcelona asuhan Pep Guardiola, inilah dia. 

    Sebuah mesin umpan yang luar biasa menghancurkan tim pemenang beruntun asuhan Sir Alex Ferguson – tim Manchester United yang baru saja meraih gelar keempat mereka di Liga Premier dalam lima tahun. 

    Lionel Messi, yang saat itu baru berusia 24 tahun, tampil dalam performa terbaiknya dan menjadi kunci di balik setiap gol. 

    Lari sang pemain Argentina mengalihkan perhatian pertahanan United sehingga memungkinkan Pedro mencetak gol pertama; ia melepaskan tendangan keras ke sudut bawah gawang Edwin van der Sar dari jarak 20 yard, lalu menari-nari di sisi kanan untuk menciptakan peluang bagi David Villa mencetak gol ketiga. 

    “Selama saya menjadi manajer, ini adalah tim terbaik yang pernah saya hadapi,” aku Ferguson setelah pertandingan usai. Mungkin ini juga tim terbaik yang pernah dilihat Wembley dan Liga Champions. 

  • Real Madrid 2014 Champions League winnersGetty

    52014: Real Madrid 4-1 Atlético Madrid

    Seolah-olah derby Madrid di Liga Champions belum cukup mendebarkan, obsesi Real yang tak kenal lelah terhadap ‘La Decima’ serta fakta bahwa Atletico baru saja merebut gelar liga di Camp Nou beberapa hari sebelumnya membuat pertandingan ini menjanjikan pertunjukan yang spektakuler. Dan pertandingan itu tidak mengecewakan.

    Atletico memimpin melalui gol Diego Godin di babak pertama dan sejak saat itu, terutama setelah Diego Costa terpaksa keluar lapangan karena cedera, pertanyaannya hanyalah apakah pertahanan tangguh mereka mampu menahan serangan kelas dunia Real.

    Jawabannya disampaikan secara dramatis dengan jawaban yang tegas: tidak.

    Sergio Ramos membawa pertandingan ke babak tambahan waktu dengan sundulan di masa injury time, di mana – terinspirasi oleh kehebatan Angel Di Maria – Gareth Bale, Marcelo, dan tentu saja, Cristiano Ronaldo memanfaatkan kekecewaan Atletico untuk merebut gelar Eropa ke-10 yang bersejarah itu.

  • Chelsea 2012 Champions League winnersGetty

    42012: Chelsea 1-1 Bayern Munich (4-3 adu penalti)

    Ketika Bayern Munich menjamu Chelsea dan manajer sementara mereka, Roberto Di Matteo, di Allianz Arena pada tahun 2012, banyak yang hanya mengharapkan satu hasil. 

    Momen kejayaan Bayern sepertinya tak terelakkan saat mantan pemain Chelsea, Arjen Robben, bergabung dengan Franck Ribery untuk mengacaukan pertahanan Chelsea – dan hal itu hampir terwujud ketika Thomas Muller akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-83. 

    Namun, empat tahun setelah kartu merah yang diterimanya pada kekalahan di final 2008 melawan Manchester United, Didier Drogba mencatatkan namanya dalam sejarah Stamford Bridge sebagai legenda sejati. 

    Sundulan sang striker membawa pertandingan ke babak perpanjangan waktu, di mana tendangan Robben dari jarak 12 yard digagalkan oleh Petr Cech, dan dialah yang mencetak gol penalti penentu kemenangan setelah tendangan Ivica Olic juga digagalkan oleh Cech dan tendangan Bastian Schweinsteiger membentur tiang gawang. 

    Sebuah pertandingan klasik modern yang mendebarkan. 

  • Man United 2008 Champions League winnersGetty

    32008: Manchester United 1-1 Chelsea (6-5 adu penalti)

    Ada beberapa pertandingan final yang menyuguhkan segalanya, dan ini adalah salah satunya. 

    Pertandingan yang berlangsung seru dari awal hingga akhir ini sama sekali tidak terganggu oleh kedekatan kedua tim, di mana Cristiano Ronaldo tampil dalam performa terbaiknya sebagai mantan pemain sayap, sekaligus menunjukkan apa yang akan terjadi di masa depan saat ia mencetak gol pembuka melalui sundulan.

    Banyak peluang datang dan pergi baik sebelum maupun setelah Frank Lampard menyamakan kedudukan, dengan Didier Drogba dan Lampard sama-sama membentur tiang gawang saat pertandingan memasuki babak perpanjangan waktu, sementara John Terry memblokir tendangan Ryan Giggs yang mengarah ke gawang dan Drogba diusir keluar lapangan.

    Adu penalti diperlukan untuk mengakhiri pertandingan yang luar biasa ini, dengan Edwin van der Sar menjadi pahlawan – menghentikan tendangan Nicolas Anelka setelah tendangan penalti Ronaldo diselamatkan dan Terry terpeleset dan gagal mencetak gol. Drama hingga detik terakhir.

  • Milan 1994 Champions League winnersGetty

    21994: AC Milan 4-0 Barcelona

    Bagaimana Milan bisa menjuarai Liga Champions 1994 tanpa tujuh pemain kunci, termasuk Marco van Basten, Franco Baresi, dan Alessandro Costacurta? Dengan menampilkan apa yang bisa dibilang sebagai penampilan terbaik sebuah tim dalam sejarah kompetisi elit Eropa tersebut. 

    Tim Italia itu tampil habis-habisan melawan mesin pemenang yang dipimpin Johan Cruyff, Barcelona. Dejan Savicevic membuat Miguel Angel Nadal terjatuh untuk memberikan umpan kepada Daniele Massaro yang mencetak gol pertama, dan gol keduanya tercipta sebelum babak pertama berakhir. 

    Momen memalukan lainnya bagi Nadal memungkinkan Savicevic mencetak gol lob yang luar biasa hanya beberapa menit setelah babak kedua dimulai, sebelum Marcel Desailly ikut serta dalam aksi tersebut untuk melengkapi kekalahan telak yang jarang dialami tim revolusioner asuhan Cruyff dan tentu saja tidak diharapkan terjadi pada kesempatan ini. 

  • Liverpool 2005 Champions League winnersGetty

    12005: AC Milan 3-3 Liverpool (2-3 adu penalti)

    Tak ada final Liga Champions yang lebih hebat daripada "Keajaiban Istanbul" yang legendaris, di mana Liverpool bangkit dari ketertinggalan 3-0 untuk akhirnya dinobatkan sebagai juara Eropa melalui adu penalti. 

    Gol Paolo Maldini di menit pertama memberi Milan awal terbaik yang mungkin, dan Hernan Crespo seolah-olah telah memberikan pukulan telak dengan dua golnya yang cepat di akhir babak pertama. 

    Namun, Steven Gerrard menginspirasi timnya untuk melakukan comeback paling luar biasa yang pernah ada dalam kompetisi ini. Sundulannya memperkecil ketertinggalan menjadi dua gol, Vladimir Smicer mencetak gol kedua dari jarak jauh, dan kemudian Gerrard menerobos ke kotak penalti dan mendapatkan penalti – Xabi Alonso mencetak gol rebound setelah tendangan pertamanya berhasil diselamatkan. 

    Jerzy Dudek membawa pertandingan ke adu penalti berkat penyelamatan ganda yang sensasional untuk menggagalkan tendangan Shevchenko di babak tambahan, dan dia menjadi pahlawan di sana – Shevchenko kembali gagal mencetak gol pada tendangan penalti terakhir. 

    Kegembiraan murni dari pertandingan comeback yang berlangsung seru dari awal hingga akhir ini membuatnya tak tertandingi, ditambah fakta bahwa pertandingan ini memberikan Liverpool gelar Eropa kelima yang bersejarah, yang semakin memperkuat warisan dari apa yang bisa dibilang sebagai pertandingan terhebat yang pernah dimainkan dalam sepak bola klub. 