Ollie Watkins: Mengapa dicoret oleh pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel justru menjadi berkah tersembunyi

Meskipun sedang dalam performa gemilang, Watkins harus menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan menit bermain di belakang kapten Harry Kane. Ivan Toney tetap menjadi pesaing langsung untuk peran sebagai pemain pengganti andalan Inggris, setelah baru saja menjalani musim yang produktif di mana ia mencetak 42 gol di semua kompetisi bersama klub Saudi, Al-Ahli. Toney juga memiliki pengaruh di turnamen ini, setelah tampil tiga kali sebagai pemain pengganti di Euro 2024, termasuk memberikan assist penting dalam kemenangan 2-1 di babak 16 besar atas Slovakia. Namun, Watkins, yang masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol penentu kemenangan di semifinal melawan Belanda, percaya bahwa memiliki berbagai tipe striker hanya akan menguntungkan peluang The Three Lions untuk meraih kesuksesan di panggung dunia.

"Setiap orang punya peran di kompetisi ini, baik di babak awal maupun akhir, kita hanya perlu siap, dan kita semua bekerja sama sebagai tim untuk meraih sesuatu yang istimewa," kata Watkins mengenai kedalaman skuad. Membahas hubungannya dengan Toney, ia menambahkan: "Saya pikir itu bagus, saya dan Ivan adalah pemain yang berbeda, dan kita butuh itu, kita butuh fleksibilitas. Pada akhirnya, Ivan adalah pencetak gol yang sudah terbukti, ia telah menunjukkannya sepanjang kariernya. Bahkan di Euro terakhir, ada saat-saat di mana ia masuk saat tim membutuhkannya, dan kemudian saya pun memiliki momen saya, tentu saja, di semifinal juga. Saya pikir luar biasa bahwa kami memiliki Ive [Toney] di sini karena ia adalah pencetak gol yang klinis."