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Ollie Watkins: Mengapa dicoret oleh pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel justru menjadi berkah tersembunyi
Penolakan yang memicu keributan
Bintang andalan Aston Villa ini berbagi cerita mengenai momen ketika masa depannya di tim nasional tampak tidak pasti, dengan menyebut pencoretan namanya dari skuad Inggris pada bulan Maret sebagai "berkah tersembunyi." Saat itu, Tuchel memilih untuk tidak memanggil sang penyerang dalam laga persahabatan bergengsi melawan Uruguay dan Jepang, sebuah keputusan yang oleh banyak pihak dianggap akan mengakhiri harapan Watkins untuk lolos ke Piala Dunia mendatang.
Merenungkan kekecewaannya saat berada di kamp pelatihan pra-Piala Dunia Inggris di Florida, Watkins mengakui bahwa penolakan tersebut berfungsi sebagai peringatan. Dia berkata: "Sejujurnya, sebelum kamp bulan Maret, saya sudah mulai menemukan performa terbaik saya. Saya mencetak gol penting dan tampil gemilang melawan Lille di babak 16 besar. Jadi performa saya mulai membaik, saya pikir itu adalah berkah terselubung. Terkadang, ketika sesuatu diambil dari Anda, Anda menyadari betapa pentingnya hal itu, dan itu memberi Anda semangat untuk bangkit kembali dan menunjukkan kepada orang-orang apa yang bisa Anda lakukan."
- Getty Images
Membalas kepercayaan Tuchel dengan gelar juara
Respons pemain berusia 30 tahun itu terhadap kemunduran tersebut sungguh luar biasa, dengan mencetak 11 gol dalam 12 pertandingan. Lonjakan performa ini berperan penting dalam mengantarkan tim asuhan Unai Emery meraih posisi empat besar yang bersejarah di Liga Premier dan mengangkat trofi Liga Europa. Watkins menganggap ketangguhan mentalnya sebagai kunci kemampuannya merebut kembali tempat di skuad nasional di bawah asuhan Tuchel menjelang turnamen musim panas.
"Manajer selalu percaya pada saya," jelas Watkins. "Jadi, senang rasanya saya bisa membalasnya dengan penampilan dan gol-gol serta menunjukkan bahwa saya layak berada di sini. Saya merasa di saat-saat penting, ketika tim membutuhkan saya, saya tampil dan mencetak beberapa gol penting serta menunjukkan penampilan yang luar biasa."
Persaingan untuk posisi nomor sembilan
Meskipun sedang dalam performa gemilang, Watkins harus menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan menit bermain di belakang kapten Harry Kane. Ivan Toney tetap menjadi pesaing langsung untuk peran sebagai pemain pengganti andalan Inggris, setelah baru saja menjalani musim yang produktif di mana ia mencetak 42 gol di semua kompetisi bersama klub Saudi, Al-Ahli. Toney juga memiliki pengaruh di turnamen ini, setelah tampil tiga kali sebagai pemain pengganti di Euro 2024, termasuk memberikan assist penting dalam kemenangan 2-1 di babak 16 besar atas Slovakia. Namun, Watkins, yang masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol penentu kemenangan di semifinal melawan Belanda, percaya bahwa memiliki berbagai tipe striker hanya akan menguntungkan peluang The Three Lions untuk meraih kesuksesan di panggung dunia.
"Setiap orang punya peran di kompetisi ini, baik di babak awal maupun akhir, kita hanya perlu siap, dan kita semua bekerja sama sebagai tim untuk meraih sesuatu yang istimewa," kata Watkins mengenai kedalaman skuad. Membahas hubungannya dengan Toney, ia menambahkan: "Saya pikir itu bagus, saya dan Ivan adalah pemain yang berbeda, dan kita butuh itu, kita butuh fleksibilitas. Pada akhirnya, Ivan adalah pencetak gol yang sudah terbukti, ia telah menunjukkannya sepanjang kariernya. Bahkan di Euro terakhir, ada saat-saat di mana ia masuk saat tim membutuhkannya, dan kemudian saya pun memiliki momen saya, tentu saja, di semifinal juga. Saya pikir luar biasa bahwa kami memiliki Ive [Toney] di sini karena ia adalah pencetak gol yang klinis."
- AFP
Musim bersejarah Watkins dan rekam jejak internasionalnya
Watkins memiliki rekam jejak internasional yang mumpuni, dengan 20 penampilan untuk timnas Inggris dan mencetak enam gol. Ketangguhannya di ajang turnamen terlihat jelas selama Euro 2024, di mana ia tampil tiga kali sebagai pemain pengganti, dan mencetak gol penentu kemenangan dramatis di menit-menit akhir dalam kemenangan 2-1 atas Belanda di semifinal. Di kancah domestik, sang penyerang menikmati musim 2025-2026 yang bersejarah; ia membantu mengantarkan Aston Villa meraih gelar Liga Europa yang monumental - mengakhiri puasa gelar klub selama 44 tahun - sekaligus mencetak 21 gol yang mengesankan di semua kompetisi sepanjang musim.