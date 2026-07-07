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Brazil World Cup nightmare GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Mimpi buruk Brasil di Piala Dunia: Neymar, cedera, dan mengapa segalanya berjalan begitu buruk bagi Selecao dan Carlo Ancelotti

Analysis
Brazil
World Cup
C. Ancelotti
Neymar
Raphinha
FEATURES
Brazil vs Norway

Penyelidikan atas kegagalan Brasil yang memalukan di Piala Dunia kini sedang berlangsung, setelah tim yang lima kali menjuarai turnamen tersebut tersingkir secara mengejutkan dari ajang tersebut di tangan tim kuda hitam Norwegia dan gol-gol Erling Haaland. Sebenarnya, Selecao tidak pernah benar-benar menemukan ritme permainannya di Amerika Utara — terhambat oleh skuad yang sudah menua dan tidak terorganisir dengan baik, yang belum bisa bersatu padu karena sering kali hanya mengandalkan Vinicius Jr untuk mencetak gol.

Seiring meredanya kegemparan akibat kegagalan yang sangat mengecewakan di babak 16 besar di New Jersey, berbagai pertanyaan penting kini dilontarkan kepada pelatih kepala yang dihormati, Carlo Ancelotti, yang semula diharapkan menjadi sosok yang akan membawa Brasil kembali ke jajaran teratas sepak bola internasional saat ia mengambil alih kendali setahun yang lalu.

Dua belas bulan berlalu, masa depan pelatih asal Italia ini tampaknya sudah berada dalam bahaya serius karena desakan agar ia mundur semakin keras di Brasil, meskipun sang manajer sendiri bersikeras bahwa ini bukanlah akhir, melainkan “awal dari siklus baru”. Jika dilihat dari sudut pandang sekarang, jelas bahwa ia telah membuat beberapa keputusan besar yang sangat keliru.

Namun, di mana tepatnya semuanya mulai berantakan bagi Brasil di Piala Dunia 2026? GOAL menganalisis masalah terbesar Selecao setelah turnamen mereka berakhir dengan tersingkirnya mereka lebih awal...

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suara tulang yang berderit

    Telah banyak dibahas bahwa banyak masalah yang dihadapi Brasil berakar pada pemilihan skuad yang dilakukan Ancelotti, dan salah satu faktor utamanya adalah ia tetap mempertahankan sekelompok pemain senior yang sudah lama membela tim nasional karena dianggap belum ada alternatif yang layak yang muncul di negara tersebut.

    Ketiga kiper mereka masing-masing berusia 33, 32, dan 38 tahun, sementara rata-rata usia para pemain belakang yang dipanggil untuk turnamen ini adalah 31 tahun — termasuk bek sayap mantan Juventus, Danilo dan Alex Sandro, yang keduanya terasa seperti peninggalan era lampau. Di lini tengah, Casemiro yang berusia 34 tahun sekali lagi sangat diandalkan, dan mantan pemain Liverpool, Fabinho (32), juga mendapat banyak menit bermain.

    Pemain muda Bournemouth, Rayan (19), dan Danilo dari Botafogo (25) memang memberikan secercah harapan untuk masa depan, namun Ancelotti mengakui setelah kegagalan Brasil yang memalukan bahwa ada kebutuhan mendesak akan darah segar.

    "Kami membutuhkan talenta muda, kami membutuhkan pemain-pemain level tinggi yang masuk ke sepak bola Brasil," kata pelatih asal Italia itu. "Tim nasional ini memiliki kelompok yang sangat solid, pemain-pemain hebat yang terus berlanjut, dan beberapa pemain baru yang bisa masuk."

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Taruhan Neymar

    Tentu saja, ada satu pemain senior lainnya yang masuknya ke dalam skuad tur ini telah mendominasi berita utama: Neymar. Ancelotti secara mengejutkan memasukkan pemain berusia 34 tahun itu ke dalam skuadnya di tengah tekanan signifikan dari media dan sebagian basis penggemar Selecao, meskipun penampilan terakhirnya untuk timnas terjadi pada Oktober 2023 akibat serangkaian masalah kebugaran.

    Ternyata, bintang Santos itu mengalami cedera betis menjelang Piala Dunia yang membuatnya absen selama "dua hingga tiga minggu", sehingga ia melewatkan dua pertandingan pertama Brasil di babak penyisihan grup dan hanya bermain selama 14 menit sebagai pemain pengganti saat melawan Skotlandia pada pertandingan ketiga. Ia tampak jauh dari performa terbaiknya dalam penampilan singkatnya di Miami, yang lebih terasa seperti pertandingan perpisahan daripada momen kembalinya seorang pahlawan negara.

    Ancelotti secara jelas sama sekali tidak memanggil penyerang ikonik tersebut dalam kemenangan dramatis di babak 32 besar melawan Jepang, dan meskipun ia diberi waktu bermain sedikit lebih lama sebagai pemain pengganti saat timnya mengejar kemenangan melawan Norwegia di babak 16 besar, Neymar sekali lagi tidak efektif meskipun mencetak gol penalti penghibur di menit-menit akhir dalam apa yang hampir pasti menjadi penampilan terakhirnya di level internasional.

  • Joao Pedro Brazil 2026Getty Images

    Kegagalan pengawasan yang signifikan

    Cedera Neymar dan kurangnya keterlibatannya setelah itu membuat keputusan untuk mengabaikan Joao Pedro dari Chelsea semakin membingungkan. Sebagai pemain yang secara langsung terdampak oleh pemanggilan kembali yang dramatis bagi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Selecao, pemain berusia 24 tahun itu dengan kejam ditinggalkan di rumah meskipun telah menyumbang total 29 gol dan assist pada musim debutnya di Stamford Bridge.

    Sampai-sampai hampir bisa dipastikan bahwa Pedro akan ikut serta dan bahkan mungkin menjadi starter di Piala Dunia sebagai penyerang nomor 9 Brasil, dengan keserbagunaannya yang menjadikannya aset serangan yang sangat berguna. Ancelotti bahkan mengakui saat mengumumkan skuadnya bahwa penyerang tersebut "mungkin layak masuk dalam daftar ini".

    Di tengah penyelidikan yang pasti akan berlarut-larut dan menyakitkan terkait tersingkirnya juara lima kali ini dari Piala Dunia, keputusan berani untuk mengabaikan striker Chelsea tersebut tampaknya akan terus-menerus dikritik.

    “Saya harus jujur, menurut saya eliminasi ini bermula dari keputusan yang diambil di bangku cadangan,” kata ikon Brasil Ronaldo Nazario setelah pertandingan. “Saya masih tidak mengerti mengapa Joao Pedro tidak masuk dalam skuad ini. Dia menjalani musim yang luar biasa, sedang dalam performa terbaiknya, dan Brasil membutuhkan penyerang yang bisa memberikan sesuatu yang berbeda.”

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  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Lini tengah yang kacau

    Akibat susunan skuad yang dipilih dan ketergantungan berlebihan pada bintang-bintang yang sudah menua dan melewati masa kejayaannya—seperti yang disebutkan sebelumnya—lini tengah menjadi titik kelemahan utama bagi Brasil, yang sangat bergantung pada pemain andalan Newcastle, Bruno Guimaraes, baik untuk menciptakan peluang maupun bekerja keras di lapangan.

    Awalnya hanya ada lima gelandang tengah dalam skuad Ancelotti sebelum Ederson—yang akan bergabung dengan Manchester United—dipanggil untuk menggantikan bek kanan Wesley yang cedera, termasuk Lucas Paqueta yang pada dasarnya berperan sebagai gelandang serang (No. 10). Guimaraes mampu mengatasi tantangan tersebut dengan memberikan empat assist, namun dukungan yang diberikan tidak cukup, dan sang manajer jelas tidak mempercayai alternatif-alternatif yang ada, sehingga baik Ederson maupun Danilo hanya mendapat menit bermain yang sangat sedikit dari bangku cadangan.

    Setelah kekalahan dari Norwegia, taktik ikonik asal Italia itu menyoroti lini tengah sebagai area yang perlu ditingkatkan secara signifikan bagi Selecao: “Kita harus memikirkan masa depan, tetapi sangat jelas bahwa di lini tengah, saya pikir kita harus memindahkan beberapa pemain.”

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Orang yang salah untuk posisi itu?

    Sudah banyak perdebatan sengit seputar fakta bahwa Guimaraes-lah yang ditunjuk untuk mengambil tendangan penalti di babak pertama yang kemudian berhasil diselamatkan oleh kiper Norwegia. Itu adalah momen krusial yang pada akhirnya terbukti menentukan, karena Brasil kemudian tertinggal dan tak pernah bisa membalikkan keadaan.

    Mengingat ia adalah pencetak gol terbanyak negaranya di turnamen tersebut dan sedang dalam performa individu yang prima, Vinicius secara luas diharapkan untuk memikul tanggung jawab tersebut, tetapi yang mengejutkan semua orang, justru kapten Newcastle-lah yang menempatkan bola di titik penalti. Ancelotti kemudian mengungkapkan bahwa keputusan tersebut murni didasarkan pada data, dan Vinicius sebenarnya berada jauh di bawah dalam urutan prioritas.

    “Kami menganalisis statistik para pemain dan berdasarkan itu, Raphinha adalah pilihan terbaik [sebagai penendang penalti],” katanya. “Pilihan terbaik adalah Raphinha, lalu Neymar [yang saat itu tidak berada di lapangan], dan setelah itu Bruno Guimaraes. Setelah Bruno, giliran [Gabriel] Martinelli, jadi kami memilih Bruno Guimaraes karena kami merasa dia yang paling tepat.”

  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Cedera menghantam

    Meskipun Ancelotti memang pantas dikritik atas beberapa keputusan seleksi pemainnya sebelum dan selama Piala Dunia, ia berhak mengemukakan beberapa faktor yang cukup melemahkan sebagai alasan pembenaran.

    Tidak diragukan lagi bahwa skuad Brasil sangat melemah akibat cedera baik menjelang maupun selama turnamen berlangsung, sehingga mereka hanya memiliki sedikit pemain cadangan berkualitas yang bisa diandalkan. Bahkan sebelum skuad diumumkan, pemain seperti Eder Militao, Rodrygo, dan Estevao Willian sudah dipastikan tidak bisa ikut serta — artinya, Selecao kehilangan bek kanan utama mereka serta dua pemain yang berpotensi menjadi starter atau penentu permainan di sayap.

    Keberuntungan mereka tidak berubah saat turnamen besar itu dimulai. Kami telah menyinggung masalah yang dialami Neymar, meskipun hal itu sudah sangat dapat diprediksi, tetapi Ancelotti juga harus bermain tanpa dua pemain kunci lainnya, yaitu Raphinha dan Paqueta, setelah mereka masing-masing mengalami cedera hamstring yang tidak tepat waktu; yang pertama mengalami cedera pada babak pertama pertandingan grup kedua melawan Haiti dan tidak tampil lagi setelah itu, sedangkan yang kedua terpaksa ditarik keluar saat jeda dalam pertandingan sistem gugur melawan Jepang.

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Bukan akhir, melainkan awal'

    Dari sudut pandang Ancelotti, kegagalan besar ini merupakan langkah pertama dalam perjalanan panjang dan berliku yang harus dilalui Brasil untuk kembali ke papan atas sepak bola internasional.

    "Kekalahan adalah awal dari petualangan baru," kata pelatih asal Italia yang dihormati itu. "Kita harus terus berkembang, mencari ide-ide baru. Ini bukan akhir, melainkan awal dari siklus baru.

    "Kami akan mengatasi kekalahan ini dengan memberikan dorongan baru pada kerja kami dan evaluasi terhadap para pemain. Kami akan berusaha meningkatkan diri dan mencari ide-ide baru. Sama seperti yang kami lakukan tahun ini.

    "Saya rasa pekerjaan yang telah kami lakukan sudah baik. Sepak bola memang seperti ini; terkadang Anda harus mengatasi kesedihan akibat kekalahan. Saya sudah terbiasa dengan hal ini."