Mimpi buruk Brasil di Piala Dunia: Neymar, cedera, dan mengapa segalanya berjalan begitu buruk bagi Selecao dan Carlo Ancelotti

Seiring meredanya kegemparan akibat kegagalan yang sangat mengecewakan di babak 16 besar di New Jersey, berbagai pertanyaan penting kini dilontarkan kepada pelatih kepala yang dihormati, Carlo Ancelotti, yang semula diharapkan menjadi sosok yang akan membawa Brasil kembali ke jajaran teratas sepak bola internasional saat ia mengambil alih kendali setahun yang lalu.

Dua belas bulan berlalu, masa depan pelatih asal Italia ini tampaknya sudah berada dalam bahaya serius karena desakan agar ia mundur semakin keras di Brasil, meskipun sang manajer sendiri bersikeras bahwa ini bukanlah akhir, melainkan “awal dari siklus baru”. Jika dilihat dari sudut pandang sekarang, jelas bahwa ia telah membuat beberapa keputusan besar yang sangat keliru.

Namun, di mana tepatnya semuanya mulai berantakan bagi Brasil di Piala Dunia 2026? GOAL menganalisis masalah terbesar Selecao setelah turnamen mereka berakhir dengan tersingkirnya mereka lebih awal...